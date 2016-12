Lielbritānijas starptautiskā labdarības organizācija C.A.F. veikusi pasaules valstu indeksāciju, nosakot labdarības līmeni katrā valstī, kur vērtēta sabiedrības attieksme pret labdarību un gatavība ziedot. Pērn par reitinga līderi kļuva Austrālija, sekoja Īrija, Kanāda, Jaunzēlande, ASV, Nīderlande, Indonēzija, Lielbritānija, Paragvaja un Dānija. Tika vērtētas 146 valstis. Latvija ierindojās 74., Igaunija – 79. vietā. Lietuva bija 105. vietā. Konkrētais reitings veidots, procentuāli rēķinot, cik daudz iedzīvotāju piedalās labdarības pasākumos, iesaistās darbos kā brīvprātīgie un sniedz palīdzību svešiem cilvēkiem.

Pētījumi liecina, ka viens no svarīgākajiem labdarības nosacījumiem ir valsts iedzīvotāju apmierinātība ar savu dzīvi. Jo cilvēks ir laimīgāks, jo vairāk tendēts palīdzēt citiem. Turklāt praktizētajai labdarībai piemīt labvēlīga ķēdes reakcija. Saņemtie ziedojumi paaugstina konkrētas cilvēku grupas dzīves līmeni, viņi kļūst apmierinātāki ar savu dzīvi un gatavi palīdzēt arī citiem.

Kā uzskata labdarības reitinga veidotāji, cilvēku aktivitāte labdarības pasākumos liecina par sabiedrības pilsonisko attīstību, par cilvēku gatavību dot savu ieguldījumu gan sabiedrisko, gan starptautisko problēmu risināšanā. Laimīgās valstīs ziedo vairāk nekā bagātajās, tātad ziedojums vairāk ir emocionāls, nevis racionāls solis. Indeksācijas veicēji uzskata, ka reitings dod iespēju pievērst uzmanību konkrētajam sarakstam un aizdomāties, kā varētu izmainīties katras valsts situācija, ja iedzīvotāji vairāk pievērstos labdarībai.



Labestība bez lieciniekiem

Profesore, habilitētā psiholoģijas doktore Māra Vidnere uzskata, ka cilvēku labestības un līdzcietības spējas lielā mērā nosaka iedzimtie altruistiskie un dignitofilie instinkti. “Altruistiskie instinkti piemīt arī dzīvniekiem, tie attīstījušies gadu tūkstošos. Dzīvnieki ir gatavi sevi upurēt un iet bojā, lai nosargātu savu sugu. Protams, cilvēkiem šie instinkti ir apzinātāki un attīstītāki. Ja es, piemēram, strādātu kadru daļā un pieņemtu cilvēkus darbā, es vispirms raudzītos uz viņiem piemītošajiem instinktiem, piemēram, dignitofilajiem, ko mēs dēvējam par godprātību, līdzcietību, cēlsirdību. Kaut tos var noteikt arī pēc testiem, tomēr vislabākā pārbaude ir pati dzīve”.

Padomju laikos tika propagandēta atziņa, ka cilvēks piedzimst kā balta lapa un ar labu audzināšanu katru var izveidot par kārtīgu padomju pilsoni. “Tā nav. Mēs katrs šajā pasaulē ienākam ar savu spēju un veselības potenciālu jeb akcionālo badu. Un audzināšanas ietekmē šie dotumi tiek vai arī netiek attīstīti. Labestība un līdzcietība – tās ir īpašības, kas norāda uz mūsu garīgo veselību, bet tām nav tiešas saites ar kultūru. Mēs nevaram teikt: jo cilvēks kulturālāks, jo labestīgāks. Kultūra – tā ir visu garīgo un materiālo vērtību kopa, ko mēs uzturam un kas nosaka mūsu atšķirību starp citiem. Izcilais domātājs Žans Žaks Ruso teicis, ka viņš nevarot ciest kultūru, jo tā atšķir, sanaido cilvēkus un pat izraisa karus. Būt kulturālam vēl nenozīmē būt labestīgam. Cilvēkam ar lielāku kultūras bagāžu bieži vien ir lielāka vara un ietekme, tāpēc arī lielākas iespējas veikt gan labus, gan sliktus darbus. Kultūra ir lēca, caur kuru mēs skatāmies uz pasauli. Svarīgi, ko mēs iemācāmies, apgūstam un pieņemam kā vajadzīgu.”

Psiholoģe uzskata, ka labestība un līdzcietība drīzāk saistāma ar pārdzīvojumu pieredzi, kurā cilvēks bijis spiests domāt par attiecībām starp cilvēkiem, augstākām dzīves vērtībām un savas dzīves filozofijas meklējumiem.

Ne vienmēr ziedošana un piedalīšanās labdarības akcijā nozīmē patiesu līdzcietību, uzskata filozofijas maģistrs, retorikas un reliģisko ideju vēstures pasniedzējs Valdis Svirskis.

Brīva enerģijas plūsma Daudzās ezoteriskās mācībās uzsvērts, ka ziedošana ir efektīvs dzīves enerģijas vairošanas veids. Tā kā Visuma darbības princips izpaužas enerģijas apmaiņā, katrās attiecībās tiek gan dots, gan ņemts. Tas nozīmē, ka došana ir nesaraujami saistīta ar ņemšanu un ņemšana – ar došanu. Došana ir tas pats, kas ņemšana, jo kā viens, tā otrs ir tikai dažādas Visuma enerģijas plūduma izpausmes. Un tāpēc – jo vairāk cilvēks dod, jo vairāk saņem.





“Nekādā gadījumā nevar vilkt vienlīdzības zīmi starp pārticību un gatavību ziedot. Cilvēks var būt arī ļoti bagāts, bet viņam, iespējams, būs žēl atvēlēt labdarībai pat niecīgu summu. Visvairāk tieši bagātos cilvēkus piemeklē pārspīlēti taupības un skopulības paradumi. Vara un nauda cilvēkam uzliek garīgu pārbaudījumu, un tikai retais to spēj saprast un panest. Vairākumā gadījumu cilvēks sevi asociē ar savu ieņemamo amatu, aizmirstot misiju – kā labā jākalpo. Šo fenomenu ļoti smagi izjūt tie, kas bērnībā vai arī vēlākajos gados iemantojuši mazvērtības izjūtu. Vēlāk tā pārtapusi par vēlmi būt pāri citiem, par omnipotenci jeb lielummāniju. Karla Gustava Junga vārdiem izsakoties, šādu cilvēku skārusi psihiskā inflācija. Būt pārākam – tā visbiežāk izpaužas kā vēlme par katru cenu būt bagātam un ietekmīgam. Tad par katru cenu jāielien kādā partijā un jākāpj uz augšu. Cilvēks, kam piemīt psihiskā inflācija, nav tendēts uz līdzcietību. Viņš vienkārši neredz un nejūt to cilvēku vajadzības. Profesore uzskata, ka īstai labestībai nav vajadzīgi liecinieki, jo tā var izpausties jebkur.Māra Vidnere teic, ka īstas gara kvalitātes izpaužas bez lieciniekiem, tām liecinieks ir vienīgi pats cilvēks. “Visa dzīve ir kā spēle, kurā mums dota iespēja apzināties, cik spēcīgi esam un kādas vērtības mums ir svarīgas. Kādas vērtības uzturam un kādas – nododam.”

Profesore pieļauj, ka zināma ietekme uz vispārējo labestības līmeni sabiedrībā varētu būt sakārtotai videi un dzīves kvalitātei. “Es domāju, ka mūsu labestības un tolerances līmenis noteikti paaugstinātos, ja paaugstinātos arī dzīves kvalitāte un drošība sabiedrībā. Tas nozīmē – drošība palikt, drošība izdzīvot, ticēt godprātīgām darba attiecībām un taisnīgumam. Līdzcietība, lai arī ir individuāls faktors, tomēr ir arī sabiedrības, tautas kultūras elements, jo atspoguļo sociālas vides attieksmi, tautas dzīves pieredzi un tās garīgo potenciālu, kas nav atkarīgs no politikas. Drīzāk otrādi – līdzcietība var mainīt apkārtējo vidi, atspoguļojot tautā esošo garīgo spēku – par spīti politiskai mazspējai. Es pat domāju, ka tieši mūsu garīgums un līdzcietība būs tie galvenie faktori, kas arī noteiks, vai latviešu tauta vispār turpinās pastāvēt. Turklāt būtu svarīgi, ja līdzcietības un sociālā taisnīguma principus pirmie sāktu demonstrēt mūsu valdības pārstāvji. Tas būtu ļoti ietekmīgs piemērs, kad nostrādātu princips: ja viņi var, tad kāpēc es nevaru?”



Man žēl, ka tev nav pelmeņu

Filozofijas maģistrs, retorikas un reliģisko ideju vēstures pasniedzējs Valdis Svirskis uzskata, ka tiešas un viennozīmīgas saistības starp sabiedrības labklājības līmeni un labestības izpausmēm nav. “Nav tā, ka cilvēki ir labestīgāki un līdzcietīgi tikai tāpēc, ka viņi ir labāk situēti. Ne vienmēr bagāti ļaudis, kas agrāk paši piedzīvojuši grūtus apstākļus un cietuši trūkumu, gatavi palīdzēt citiem. Spēja palīdzēt otram – tas ir katra cilvēka individuālais briedums, kas izpaužas kā dotība apzināties otru kā sevi pašu. Garīgajās mācībās šī spēja tiek uzskatīta par attīstītas apziņas pazīmi. Protams, var iebilst, ka līdzcietība novērojama arī dzīvnieku pasaulē, taču apzināta un konsekventa tā ir tikai cilvēkiem.”

Ne vienmēr ziedošana un piedalīšanās labdarības akcijā nozīmē patiesu līdzcietību. “Nereti gadās, ka cilvēki dalās ar to, kas viņiem palicis pāri un vairs nav vajadzīgs. Tā drīzāk ir racionāla, nevis līdzcietības izraisīta rīcība. Augstākais pakāpiens līdzcietībā – izjust otru kā sevi pašu, identificēties ar otru. Tad esam lielā vienotībā ar citiem un izjūtam otra cilvēka grūtības un prieku kā savas grūtības un prieku. Mēs dalāmies ar citiem, jo citādi nemaz nevaram. Mēs darām labu ne jau labas audzināšanas dēļ, bet gan tāpēc, ka tāda ir mūsu būtība, un mēs vēlamies, lai tā kļūst par mūsu dzīves piepildījumu un sūtību.”

Filozofs skaidro, ka līdzcietības nozīme īpaši izcelta daudzās garīgajās praksēs. “Indijas tradīcijā mīlestība un līdzcietība tiek trenēta un attīstīta. Kā būtiska vērtība tiek uzlūkota tiekšanās uz ciešanu nenodarīšanu citiem, turklāt ne tikai radiem un draugiem, bet visām dzīvām būtnēm. Cilvēks var arī nepiedzimt ar līdzcietības spējām, bet koncentrācijas un meditācijas praksē viņš tās attīsta. Gluži kā sportists, trenējot un audzējot muskuļus.”

Valdis Svirskis min aspektu, kad neizpaužas patiesa līdzcietība, proti, kad devējs jūtas daudz pārāks par ziedojuma saņēmēju. “No daudzu garīgo mācību viedokļa – tā nav pareiza attieksme. Patiesa līdzcietība nolīdzina pozīcijas, kas nozīmē, ka devējs un ņēmējs ir vienā līmenī. Īsta došana nāk rokrokā ar pazemību, un īsta pieņemšana nāk ar dvēselisku pateicību. Pazemīgs dāvājums un pateicīga pieņemšana ir vienā līmenī. Ja tev ir īsta līdzcietības motivācija, tu nejūties pārāks par saņēmēju. Bet – ja esi tikai samācīts būt par labdari un līdzcietība nenāk no sirds, tāda labdarība ir diezgan tāla no patiesas žēlsirdības un tāpēc bieži var sagādāt skādi vai tikt ļaunprātīgi izmantota, kā arī kāpina devēja egoismu.”



Attiecību pamati Daudzās kultūras tradīcijās labestība un žēlsirdība vērtēta kā būtiska nepieciešamība harmoniskai kopā sadzīvošanai. Izcilais domātājs Konfūcijs uzskatīja, ka cilvēkmīlestība ir galvenais tikums un rūpes par citiem – viens no svarīgākajiem dzīves principiem. Moisma mācībā cilvēkmīlestība vērtēta kā galvenais saticības nosacījums gan ģimenē, gan sabiedrībā, gan valstī. Līdzcietības ideju propagandēja arī senindiešu valsts pārvaldītājs Ašoka. Kristietībā līdzcietības ideja pārņemta no jūdaisma tradīcijas, kur līdzcietīga mīlestība likta blakus ticībai un cerībai. Arī citās garīgajās mācībās līdzcietība tiek uzlūkota ne tikai kā nozīmīga un būtiska vērtība, bet arī kā garīgās attīstības pazīme. Jo cilvēks ir garīgi attīstītāks, jo plašāka un dziļāka ir viņa līdzcietība.