Aizvadītajā mačā rīdzinieki ar rezultātu 3:4 (2:0, 1:2, 0:2) piekāpās Maskavas "Spartak" komandai, kuras treneru kolektīvā strādā arī Viktors Ignatjevs. Līdz ar to pirmajos trijos sezonas mačos rīdzinieki palikuši bez kopvērtējuma punktiem.Vārtus Rīgas "Dinamo" labā aizvadītajā mačā iemeta Guntis Galviņš, Džastins Šags un Miķelis Rēdlihs.Pēc šī mača Rīgas "Dinamo" hokejistiem sekos pārtraukums, jo Latvijas izlase Rīgā cīnīsies par ceļazīmi uz 2018.gada Phjončhanas ziemas olimpiskajām spēlēm. No Rīgas "Dinamo" komandas valstsvienības kandidātu sarakstā ir iekļauti 13 spēlētāji. Arī trīs nākamos mačus rīdzinieki aizvadīs izbraukumā, tiekoties ar Ufas "Salavat Julajev" (6.septembrī), Maņitogorskas "Metallurg" (8.septembrī) un Čeļabinskas "Traktor" (10.septembrī).Sestdienas spēles ievadā abām komandām bija bīstami momenti. Kaut pirmajās minūtēs pārliecinoši "Spartak" vārtos darbojās zviedrs Markuss Svensons, tomēr astotajā minūtē viņš tika pārspēts, kad ātrajā uzbrukumā izcēlās Galviņš. Pēc gūtajiem vārtiem rīdzinieki turpināja darboties drošāk un 14.minūtē Šags ar precīzu metienu panāca jau 2:0. Trešdaļas beigu daļā Rīgas "Dinamo" izturēja pirmo mazākumu mačā un arī pretinieku spiedienu, saglabājot vadību.Otro trešdaļu rīdzinieki iesāka ļoti neveiksmīgi un 65 sekunžu laikā ielaida divus vārtus, kad izcēlās Raiens Stoa un Aleksandrs Vasiļjevs. Līdz ar to jau otrajā minūtē "Spartak" panāca izlīdzinājumu 2:2. Drīz vien Rīgas "Dinamo" ieguva vairākumu un varēja sākt lēnām kontrolēt cīņas gaitu. Trešdaļas turpinājumā viesi tika pie vēl diviem vairākumiem un pēdējo no tiem arī beidzot izmantoja, kad vārtu priekšā sekmīgākais bija Miķelis Rēdlihs.Arī atlikušajā trešdaļas daļā iniciatīva bija Rīgas "Dinamo", kas pirms pēdējām 20 minūtēm bija vadībā ar 3:2.Kaut trešās trešdaļas sākumā pārsvars bija rīdziniekiem, vienības darbojās piesardzīgi, bet turpinājumā spēli sabojāja noraidījumi. Ja pirmajās divās trešdaļās rīdziniekiem bija tikai viens mazākums, trešās trešdaļas pirmajā pusē tika nopelnīti pieci. Vispirms spēles 46.minūtē, izmantojot Koltona Gilīsa atrašanos uz noraidīto soliņa, izlīdzinājumu panāca Dmitrijs Kaļiņins, bet vēl nepilnas piecas minūtes vēlāk Kaļiņins vēlreiz realizēja vairākumu un jau deva "Spartak" vienībai vadību.Kaut atlikušajās desmit minūtēs rīdzinieki izmisīgi centās atspēlēties, viņiem nācās ciest neveiksmi.Rīgas "Dinamo" vārtus trešo maču pēc kārtas sargāja Jakubs Sedlāčeks, bet pirmo spēli šosezon aizvadīja Kristaps Zīle, Filips Toluzakovs un Edgars Kulda. Tikmēr uz šo maču malā nosēdināts bija aizsargs Oskars Cibuļskis.Ignatjevs "Spartak" komandai pievienojās aprīlī, kļūstot par galvenā trenera Germana Titova palīgu. Ignatjevs trenera karjeru sāka 2010.gadā Rīgas "Dinamo" komandā, kurš viņš vispirms vienu sezonu bija slovāka Jūliusa Šuplera palīgs, pēc tam pusotru sezonu asistēja somam Pekam Rautakallio, bet pēc tam tikpat ilgu laiku palīdzēja arī savam iepriekšējam kolēģim Artim Ābolam. Savukārt aizpērn viņš pievienojās Maskavas "Dinamo" treneru kolektīvam, kurā bija Harija Vītoliņa asistents, taču aizvadītā gada oktobrī Maskavas klubs ar viņu lauza līgumu, un kopš tā laika Ignatjevs bija bez darba.Šo sezonu rīdzinieki nav iesākuši veiksmīgi, pirmajos divos mačos iemetot tikai vienus vārtus - otrdien Rīgas "Dinamo" jau pirmajā periodā ielaida trīs vārtus mazākumā un ar 1:3 piekāpās "Soči" komandai, bet ceturtdien ar 0:2 zaudēja vārtus guvušā Latvijas izlases uzbrucēja Kaspara Daugaviņa pārstāvētajai Ņižņijnovgorodas "Torpedo" vienībai, ko trenē Pēteris Skudra, Ģirts Ankipāns un Normunds Siliņš.Tikmēr "Spartak" savā līdz šim vienīgajā spēlē otrdien ar 1:2 piekāpās Helsinku "Jokerit" komandai, kurai nepalīdzēja aizsargs Artūrs Kulda.Rīgas "Dinamo" tagad ir starp piecām komandām, kas šosezon cīnās bez punktiem, bet vēl divas vienības turnīrā joprojām nav iesaistījušās."Spartak" komanda pagājušajā sezonā izcīnīja par diviem punktiem vairāk nekā Rīgas "Dinamo", bet arī neiekļuva Gagarina kausa izcīņā. Pērn abas komandas savā starpā tikās divas reizes četru dienu laikā, pa vienai uzvarai gūstot vienībām, kas spēlēja savā laukumā.Starpsezonu laikā Rīgas "Dinamo" nometnē ilgu laiku valdīja nosacīts klusums, jo, lai gan darbs klubā notika, par sastāva komplektāciju netika ziņots, jo kluba vadība risināja finansiālus jautājumus, meklējot atbalstītājus. Ilgu laiku tika meklēts arī jauns galvenais treneris, taču šis process nevainagojās panākumiem, tāpēc par galveno treneri jūlija beigās, kad komanda jau bija sākusi gatavošanos sezonai, tika apstiprināts Normunds Sējējs, kurš šo amatu apvieno ar ģenerālmenedžera pienākumu veikšanu.Sējējs galvenā trenera pienākumus pildīja arī rīdziniekiem neveiksmīgās iepriekšējās sezonas noslēgumā, kad darbu zaudēja soms Kari Heikile.Gatavojoties sezonai, Rīgas "Dinamo" aizvadīja 11 pārbaudes spēles, kurās tika gūtas astoņas uzvaras.Rīgas "Dinamo" iepriekšējās sezonas regulāro čempionātu noslēdza vien 12.vietā Rietumu konferencē un Gagarina kausam nespēja kvalificēties otro gadu pēc kārtas. Tāpat vienība izslēgšanas turnīrā neiekļuva jau trešo reizi pēdējo četru gadu laikā.KHL regulārajā čempionātā piedalās 29 komandas no astoņām valstīm - Krievijas, Latvijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Somijas, Slovākijas, Horvātijas un Ķīnas. Jaundibinātajā Pekinas klubā ir sapulcināti pazīstami ārzemju hokejisti, jo pašā Ķīnā pagaidām nav pietiekoši daudz spēlētāju, kas atbilstu KHL līmenim.Regulārajā čempionātā katra komanda, tāpat kā pērn, aizvadīs pa 60 spēlēm. Ar katru no pretiniekiem tiks spēlēts divas reizes, bet vēl četras cīņas tiks aizvadītas ar savas divīzijas divām komandām - rīdziniekiem tās būs "Jokerit" un Minskas "Dinamo", ar kurām tiks aizvadīts pa četrām savstarpējām spēlēm.KHL regulārais čempionāts noslēgsies 18.februārī, trīs dienas vēlāk sāksies izslēgšanas spēles, bet Gagarina kausa ieguvēji tiks noskaidroti ne vēlāk kā 20.aprīlī.Aizvadītajā sezonā Gagarina kausa finālā Magņitogorskas "Metallurg" sīvā sērijā ar 4-3 uzvarēja Maskavas CSKA vienību, otro reizi kluba vēsturē tiekot pie KHL galvenās balvas.