Vārtus rīdzinieku labā guva Roberts Lipsbergs, kuram šis bija pirmais precīzais metiens "Dinamo" kreklā, kā arī Miķelis Rēdlihs un kapteinis Gints Meija. Savukārt pretiniekiem precīzi bija Džonatans Čīču un Džefs Tafē.Maču daudz aktīvāk iesāka laukuma saimnieki, nopelnot skaitlisko vairākumu. Tajā spēles ceturtajā minūtē pie labas vārtu gūšanas iespējas tika Pjotrs Ščastļivijs, taču krievu uzbrucējs to nerealizēja. Vairākumu rīdzinieki nespēja izmantot, bet pēc tā beigām abas komandas apmainījās ar asumiem. Tuvojoties perioda vidum, pretinieku vārtu drošību centās apdraudēt Miķelis un Jēkabs Rēdlihs, savukārt Džastins Šags trāpīja pa vārtu stabiņu.Arī turpinājumā ripu vairāk kontrolēja mājinieki, bet "Slovan" centās atbildēt ar pretuzbrukumiem. Trīs minūtes pirms perioda beigām rīdzinieku centieni vainagojās panākumiem, jo Lipsberga piespēlētā ripa, lai gan neatrada komandas biedru, tomēr ielidoja vārtos. Guvuši vārtus mājinieki neapstājās, tomēr viņiem neizdevās dubultot savu pārsvaru.Trešdaļas beigās Gints Meija nopelnīja vairākumu, bet "Dinamo" to otrā perioda sākumā neizmantoja, turklāt labs moments atkal bija Ščastļivijam. Pāris minūtes pirms mača vidus Patriks Malens pirmo reizi mačā atstāja mazākumā mājiniekus. Vairākumā Slovākijas komandas hokejistiem izdevās radīt burzmu pie Jāņa Kalniņa sargātajiem vārtiem, taču ripu raidīt vārtos viņi nespēja.Pēc mazākuma pretinieku vārtu priekšā labi nospēlēja Miķelis Rēdlihs, bet latvieša uzbrukums palika bez gūtiem vārtiem. Perioda otrajā daļā "Slovan" pārņēma spēles kontroli, taču panākt izlīdzinājumu viņiem neizdevās. Pusotru minūti pirms trešdaļas beigām bijušie komandas biedri rīdzinieks Māris Bičevskis un bratislavietis Tomāšs Kundrāteks saplūcās, par ko abi tika noraidīti, līdz ar to komandas dabūja spēlēt četri pret četri.Trešās trešdaļas sākumā nevienai no komandām neizdevās izveidot bīstamus momentus. Perioda vidū pēc ilgstošiem centieniem pie vārtu guvuma tika Miķelis Rēdlihs, kurš kritienā bija pirmais pie atlēkušās ripas. Tiesa, pēc pusminūtes viesi ieguva vairākumu, kuru ātri realizēja Čīču, atjaunojot pretiniekiem vienu vārtu deficītu. Tomēr pēc pusminūtes Meija ar precīzu metienu vēlreiz ieguva mājiniekiem divu vārtu pārsvaru.Tuvojoties pamatlaika beigām, viesi aktīvi uzbruka, bet "Dinamo" centās atbildēt ar pretuzbrukumiem. Trīs minūtes pirms trešdaļas beigām "Slovan" nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, kas minūti vēlāk nesa augļus, uzreiz pēc iemetiena Tafē panākot 2:3. Spēles pēdējās minūtēs komandas turpināja apmainīties asumiem, taču rezultātu tas neietekmēja un Rīgas klubs svinēja uzvaru.Piņķos rīdzinieki spēlēja jau ceturtdien, kad, demonstrējot ļoti blāvu sniegumu, ar 0:4 piekāpās Horvātijas klubam Zagrebas "Medveščak". Neilgi pirms tam Latvijas komanda divas mājas spēles aizvadīja Tallinā, pēcspēles metienos ar 4:3 uzvarot Gagarina kausa īpašnieci Magņitogorskas "Metallurg" un pārtraucot četru zaudējumu sēriju, bet pēc tam ar 2:4 piekāpjoties Čeļabinskas "Traktor" hokejistiem.Pēc šodienas mača būs valstsvienību pārtraukums, bet gada pēdējās četras spēles Latvijas komanda aizvadīs izbraukumā. Tikmēr nākamā spēle "Arēnā Rīga", kur patlaban norisinās pasaules čempionāts florbolā, notiks 3.janvārī.Sagaidāms, ka pēc šodienas mača varētu sekot izmaiņas Rīgas "Dinamo" sastāvā, jo tuvojas pāreju perioda beigas. Kā reālākie aizbraucēji neoficiāli tiek minēti Patriks Malens un Džastins Šags.Kļuvis zināms, ka trīs nedēļas rokas savainojuma dēļ nevarēs spēlēt viens no rīdzinieku līderiem Miks Indrašis, kurš šogad, visticamākais, laukumā vairs nedosies. Joprojām savainots ir viens no rezultatīvākajiem uzbrucējiem Koltons Gilīss, turklāt traumēts ir arī aizsargs Georgijs Pujacs.Oktobrī Rīgas "Dinamo" cieta astoņus zaudējumus pēc kārtas, bet novembra pirmajā pusē pēc Sanda Ozoliņa pievienošanās treneru kolektīvam tika pie četriem panākumiem pēc kārtas, kas bija ilgākā uzvaru sērija šosezon. Pēc tam atkal sekoja četru neveiksmju sērija, kura tika pārtraukta pagājušajā nedēļā.Šī abām komandām bija otrā savstarpējā spēle šosezon. Pirms trim nedēļām Bratislavā uzvaru ar 2:1 svinēja rīdzinieki. Abas komandas savā starpā spēkojušās 14 reizes, abām vienībām tiekot pie septiņiem panākumiem.Rīgas "Dinamo" ar 34 punktiem 39 spēlēs ieņem pēdējo vietu Rietumu konferences 14 klubu konkurencē, pirmajam astotniekam zaudējot 26 punktus. Savukārt "Slovan" 40 mačos tikusi pie 46 punktiem, no "play-off" zonas atpaliekot 14 punktus.KHL regulārajā čempionātā piedalās 29 komandas no astoņām valstīm - Krievijas, Latvijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Somijas, Slovākijas, Horvātijas un Ķīnas. Jaundibinātajā Pekinas klubā ir sapulcināti pazīstami ārzemju hokejisti, jo pašā Ķīnā pagaidām nav pietiekoši daudz spēlētāju, kas atbilstu KHL līmenim.Regulārajā čempionātā katra komanda, tāpat kā pērn, aizvadīs pa 60 spēlēm. Ar katru no pretiniekiem tiks spēlēts divas reizes, bet vēl četras cīņas tiks aizvadītas ar savas divīzijas divām komandām - rīdziniekiem tās būs "Jokerit" un Minskas "Dinamo", ar kurām tiks aizvadīts pa četrām savstarpējām spēlēm.KHL regulārais čempionāts noslēgsies nākamā gada 18.februārī, trīs dienas vēlāk sāksies izslēgšanas spēles, bet Gagarina kausa ieguvēji tiks noskaidroti ne vēlāk kā 20.aprīlī.Aizvadītajā sezonā Gagarina kausa finālā Magņitogorskas "Metallurg" sīvā sērijā ar 4-3 uzvarēja Maskavas CSKA vienību, otro reizi kluba vēsturē tiekot pie KHL galvenās balvas.