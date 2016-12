Ar kolēģi Dāvi. Tuvāk valsts budžeta portfelim nekā jebkad.

Linda māmiņdienā kopā ar dēlu Artūru.

"No Eiropas galvaspilsētām patiešām mīlu Londonu. Tā ir karaliski majestātiska, kontrastaina, krāšņa un vitalitātes piesātināta. Un tur ir vieni no labākajiem muzejiem pasaulē," stāsta Linda.

Manuprāt, mums izdevās patiešām labs rīta raidījums ASV vēlēšanu dienā. Bija ļoti dinamiski. Kad norisinās šādi lieli notikumi, tad arī sanāk visinteresantākie raidījumi, un pašiem ir lielāks gandarījums par padarīto.Es ceļos pulksten 3.50. Kad sākas raidījums, jau sen esmu pamodusies un paēdusi brokastis. Kad visi vēl tikai iet uz darbu deviņos no rīta, man jau iestājies teju vai pusdienlaiks. Un tad aizbraucu mājās un mazliet paguļu.Vienmēr iepriekšējā dienā gatavoju ziņas, jo man patīk visu izdarīt laikus, bez lieka stresa. Kopš pagājušā gada rudens dzīvoju Rīgā, bet iepriekš ik rītu ceļu uz darbu mēroju no Bauskas. Nedod Dievs, ja kādu rītu kaut kas notiktu ar mašīnu un nevarētu atbraukt uz darbu... Tādā situācijā vismaz ziņas būtu sagatavotas.Jā, vienu stundu vēlāk varu celties. Jau iepriekš bijām ar dēlu nolēmuši, ka pārcelsimies uz Rīgu, kad viņš pabeigs 9. klasi. Tagad viņš mācās Rīgā, 11. klasē – ar novirzienu sabiedriskajās attiecībās. Smejos, ka viņš man ir otrā frontes pusē, bet tas nekas, jo jebkuras papildu zināšanas ir vērtīgas, un programma, pēc kuras viņš mācās, ir ļoti laba.Lai cik mazpilsētas dzīve būtu jauka, mums gribējās uz Rīgu – braukāšana diendienā nogurdina, un dažādu iespēju galvaspilsētā arī ir daudz vairāk.Pēdējos trīs mēnešus mans organisms īsti nereaģē uz brīvdienām – tajā ziņā, ka nesaprot, ka var pagulēt ilgāk. Pamostos ap sešiem, pusseptiņiem. Protams, salīdzinot ar darba dienu pulksten 4, tā ir jau krietna izgulēšanās... Vienīgais, ka visi vēl guļ – pat kaķis! Bet tur ir sava pozitīvā puse – varu netraucēti lasīt grāmatas – tie ir mani klusie, mierīgie rīti.Šajās brīvdienās noteikti mājās pagatavosim svētku brokastis un dosimies ārā. Man ļoti patīk Rīga no rītiem – kamēr tā ir klusāka un tukšāka. Agrajām stundām piemīt īpaša burvība. Iespēju šajos svētkos ir ļoti daudz – militārā parāde, «Staro Rīga». Noteikti iešu uz salūtu. Esmu salūtu fane – man ļoti patīk uguņošana.Man ļoti patīk televīzija, un te visu laiku ir jauni izaicinājumi. Te ir tik interesanti – tiešraide, dinamika, ziņas un jaunumi. Salīdzinot ar citiem kolēģiem, mana pieredze ir pavisam neliela. Man vēl ir tik daudz, ko mācīties, prast un apgūt!Jā, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir ļoti laba komanda «Rīta Panorāmā». Mēs tiešām esam komanda ar lielo burtu. Smejamies par vieniem un tiem pašiem jokiem, ir līdzīgas intereses. Kolēģi man līdzās ir pozitīvi, un ar viņiem ir ļoti patīkami būt kopā arī piecos no rīta. (Smaida.)Bērnam ir 17 gadi. Viņš ir jau diezgan pieaudzis cilvēks, kas nozīmē, ka pats arī taisa brokastis. Kad ir brīvdienas, piemēram, skolas brīvlaiks, arī man pagatavo. Un, jāatzīst, man tas ļoti patīk!Starp citu, ēst gatavošana ir viens no maniem hobijiem. Patīk gatavot saldumus, dievinu siera kūkas. Tās dažas reizes gadā, kad izcepu un atvedu kolēģiem, viņi arī ir ļoti priecīgi. Manuprāt, siera kūka provocē laimes hormona izdalīšanos.Pirms vairākiem gadiem sākām ar dēlu gatavot kopā. Tas bija ap to laiku, kad televīzijā sāka rādīt britu šefpavāra Džeimija Olivera pārraides. Tas ir fantastisks un atraktīvs raidījums. Pateicoties tieši Džeimijam Oliveram un vēl dažiem ēst gatavošanas šoviem, mūsu interese par pavārmākslu kļuva arvien lielāka. Un tā ik pa laikam dēls man sagādā pārsteigumus. Atbraucu mājās no darba, un priekšā kaut kas ļoti garšīgs. Lieliski!Patiesībā cenšos viņu neaudzināt. Man šķiet, ka brīvība cilvēkā rada vairāk atbildības. Ir normas, ko nepārkāpjam viens pret otru, bet es savam dēlam ļoti uzticos, viņam ir dota diezgan liela brīvība.Tā var teikt. Protams, sākumā ļoti palīdzēja mana ģimene, bez viņiem nevarētu pabeigt augstskolu un būt tur, kur esmu tagad. Bet es tāda vienmēr esmu bijusi. Kopš mazām dienām biju gana ietiepīga – ja gribēšu, tad izdarīšu. Viss atkarīgs no vēlmes. Mēdz teikt, ka sievietei nevajag būt stiprai... Bet man tā patīk labāk!Nezinu, kāpēc, bet atceros pat to klases telpu, kurā sēdēju un prātoju – būšu žurnāliste vai psiholoģe? Izlēmu par labu žurnālistikai, jo domāju, ka tā ir interesantāka. Kad dēls mācījās pamatskolā, viņa audzinātāja, kura arī man savulaik pasniedza stundas, pienāca klāt un iedeva izlasīt vēstuli, ko rakstīju 9. klasē. Vēstule bija jāraksta sev pašai par to, ko darīšu pēc desmit gadiem. Iedomājies, praktiski viss, ko minēju vēstulē, bija piepildījies – ka būšu žurnāliste, strādāšu vienā no Latvijas lielākajām avīzēm, došos komandējumos, intervēšu cilvēkus... Tolaik tieši strādāju laikrakstā, kurā man bija jāraksta par norisēm Valsts prezidenta kancelejā, braucu komandējumos un intervēju dažādus cilvēkus. Viss, kā uzrakstīts. Fantastiski! Varbūt biežāk sev jāraksta vēstules?Mana vecmāmiņa, kura iemācīja dzīvi tvert viegli un priecāties par katru dienu. Viņa piedzima Krievijā, vecākiem esot bēgļu gaitās. Līdz 16 gadiem nodzīvoja un uzauga tur, pēc tam atgriezās Latvijā. Tā gudrība, sirds inteliģence, kas viņai piemita, mani ļoti aizrāva. To nekur nevar iemācīties – vai nu ir, vai nav...Jā, viņa mani izaudzināja, kamēr vecāki strādāja. Arī cienījamā vecumā sirdī un prātā viņa bija tik apbrīnojami jauns cilvēks. Gadiem nav nozīmes, svarīgi, kāda ir cilvēka būtība.Eiropā – Portugāle. Tā ir mana absolūti mīļākā valsts. Esmu tur bijusi vairākkārt. Etiķkoku birzīm piemīt pasakains aromāts, okeāns apbur, valsts dienvidos var atrast pasakainas, klinšu ieskautas pludmales, kurās nav neviena cilvēka. Un fantastiski garšīgi deserti – Belemas krēmkūciņas ir mani absolūtie favorīti.Ēdu un pēc tam eju staigāt – daudz un ātri! (Smejas.)