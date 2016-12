Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 21. decembris

Apstājieties savā skrējienā, atskatieties uz paveikto un uzdodiet sev jautājumu — kurp es eju, kas man jādara, lai būtu saskaņā ar sevi? Domājiet, domājiet... Raizēsieties par tuvākajiem, mīļākajiem cilvēkiem, jo tikai viņi spēj pa īstam apbēdināt, pieļaudami kļūdas un neadekvāti uzvedoties. Savu pozīciju paudiet nepārprotami, bet taktiski.Jūs esat nepārspējams menedžeris un lietu bīdīšanas meistars. Šonedēļ visi šie talanti divkāršosies, un jūs spēsiet nokārtot jebko, ja vien neklusēsiet. Neticiet visam, ko jums saka mīļotā cilvēka draugi un radi. Viņi ir ieņēmuši hameleona nostāju un variē, kā kuro reizi vajag.Godīgs darbs ir jūsu vienīgais drošais peļņas avots. Nedariet neko nelegālu un nosodāmu. Neskatieties uz veiklajiem darboņiem, kas sarausuši kapitālu. Saglabājiet tīru sirdsapziņu. Lielisks laika posms, lai uzlabotu pašsajūtu, sajustu spēka un skaistuma ieplūšanu ķermenī. Piestrādājiet pie sava koptēla, dodieties uz SPA centriem un pats izziniet, kas tas ir.Nepārtrauktas izmaiņas. Jums vajadzēs rēķināties ar citu viedokļiem un sabiedrībā pieņemtajiem standartiem. Būs jāpielāgojas, ja situācija to prasa. Pats nemanot, varat izpļāpāt savus noslēpumus un nonākt ļoti kutelīgā situācijā. Nedariet neko slēpjamu, tas noteikti nāks gaismā.Esat atrāvies no kolektīva ar mūžīgo aizņemtību, un jums draud pārstrādāšanās. Ja tuvumā ir kāds Ūdensvīrs vai Zivis, droši uzticiet daļu pienākumu viņiem. Ar pazīšanos nokārtosiet jums svarīgus dokumentus vai pilnvaras. Blatu sistēma darbojas arī mūsdienās — par to pārliecināsieties pats uz savas ādas.Darbā iespējama rotācija vai citi neparedzēti jaunumi. Neuztraucieties, lai arī kādas vētras brāžas pār jūsu galvu: viss ir un būs uz labu. Ticiet nākotnei un savai labajai zvaigznei. Nododieties vaļaspriekiem un iesaistiet tajos savus draugus un mīļoto. Izklaides tiešām izklaidēs!Organizējiet savu darbu, plānojiet uz priekšu, neko nedariet pavirši un bezatbildīgi. Grūts, bet profesionāli un arī cilvēciski veiksmīgs laiks. Varat cerēt uz paaugstinājumu vai publisku atzinību. Ja esat guļava un laisku atpūtas formu cienītājs, tad paša mājās no ķīviņiem un karastāvokļa neizbēgsiet. Izeja — kopīgas aktivitātes un sports.Lai ko arī jums teiktu un liktu darīt priekšnieks, turiet mēli aiz zobiem un pildiet prasīto. Necīnieties ar varas pārstāvjiem. Baudiet pirmssvētku noskaņu un ceļojiet. Var jau tepat pa mūsu valsti, bet tālāki izbraucieni solās būt vērtīgāki. Varbūt ir vērts pameklēt kādu „karsto ceļazīmi”.Septiņas reizes nomēriet savas un partneru iespējas, pirms parakstāt sadarbības projektus. Jums netiks galvenā, bet gan otrā plāna loma darījumā. Pats saprotat, ko tas nozīmē materiālā izteiksmē. Saskanīgu attiecību bāze ir enerģētiska mijiedarbība, fluīdi, kur pirmo vijoli tomēr spēlē seksuālā saderība un apmierinājums. Aktivizējiet šo sfēru!Neatkarīgi no tā, kas notiek privātajā dzīvē, jums ir jāiet uz priekšu, uz rezultātu. Mainiet darbu vai vismaz attieksmi pret jūsu ieguldījumu uzņēmumā. Prasiet algas pielikumu. Jūs esat jau izplānojis, kā tērēt naudu, kuru neesat vēl nopelnījis. Tas nav prātīgi, atsakieties no ekstravagantiem finanšu gājieniem.Jo grūtāks darbs, jo lielāks būs gandarījums par paveikto. Nekas nenāks viegli, strādājiet sistemātiski un ievērojiet subordināciju. Plānojiet dienaskārtību. Attiecības, kuras cementē aprēķins, — tas ir reāls paņēmiens, kā sasniegt to, ko vēlaties. Interesanta iepazīšanās, kas, ja to gribēsiet, var pārtapt par stipru savienību.Decembris ir tēriņu laiks. Nepieciešamība pēc papildu finansēm liks enerģiskāk darboties un prātot par jauniem peļņas avotiem. Uzņēmīgie un drosmīgie tiks drīz atalgoti. Iespēja ātri nopelnīt.Domas par izklaidēm ar sānsoļu variācijām atmetiet uzreiz, jo nekas nesniedz tādu izjūtu gammu kā stabilas attiecības. Mīlas objektus maina tikai izdomā nabagie.