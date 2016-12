Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 22. decembris

Viss, kas ir jauns un neparasts, ar ko līdz šim neesat nodarbojies vai saskāries, ir kā radīts jums. Vien baidoties pamēģināt, jūs pats izšķirat savu turpmāko dzīvi. Radiniekus neizvēlas, tādēļ pielāgojieties un mēģiniet sadzīvot ar tiem, ko Dieviņš devis. Nav noslēpums, ka tieši svētkos var uzpeldēt ilgi slāpētas problēmas. Esiet tam gatavi.Kalpojiet savai mūzai un tam, bez kā nespējat dzīvot un esat no sirds pieķēries. Tikai tāds darbs sniegs gandarījumu, un nebūs jāsūkstās par izniekotu dzīvi. Lietas, kas ir patiesi svarīgas, var just tikai ar sirdi. Jūs gaida satraukumi un pārdzīvojumi, varbūt pat šķiršanās. Ja mīlat, ļaujiet, lai viss iet savu gaitu. Ja nu tā patiešām notiks, neskumstiet – drīz būs jauns gads un jauna mīla.Nenormētais darba grafiks jūs izsitīs no ierastā ritma, un jūs zaudēsiet kontroli pār savu laiku. Tādēļ nenēsājiet pulksteni, lai nav jāvaid par virsstundām. Iepazīties varēsiet uz katra ielas stūra, bet - vai jums to vajag? Esiet izvēlīgāks saskarsmē un neskrieniet pakaļ kuram katram. Ziemassvētku nedēļa ir pārdomu laiks.Tikai diplomāta talants un spēja radikāli mainīt viedokli ļaus apiet zemūdens akmeņus, ko jums gatavo sabiedrotie un arī oponenti. Neuztiepiet savu viedokli! Privātajā dzīvē – protams, ka skaistums nāk “no iekšām”, taču spodriniet arī savu ārieni. Tieši tai proporcionāli panākumi būs arī intīmajā sfērā. Iegādājieties jaunas smaržas, zeķes un apavus, apdāviniet arī savus mīļos.Prasme iegūt ātru peļņu nav jūsu jājamzirdziņš. Arī šoreiz rūpīgi izskatiet visus piedāvājumus un versijas, bet rīkojieties saskaņā ar savu ožu. Samērā viegli iegūsiet to, ko kārojat - seksu, jaunu automobili vai ko citu. Galvenais ir uzdrīkstēšanās un drosme gribēt, un šodien – gluži karaliskā stilā.Vajadzēs pastrādāt un tā krietni, jo svētki jau tepat, bet nepadarītie darbi stāv kā Himalaji. Ja neko nedarīsiet lietas labā, par brīvdienām varat pat nesapņot. Ir jāsāk dzīvot tā, kā vēlaties, mīlēt to, ko mīlat. Tāds nostādījums prasīs pilnīgi reformēt sevi un dienas ritmu. Bet tas ir tā vērts.Telefons būs lielākais palīgs, jo klātienē neizdosies sarunāt itin neko. Bet tālrunis pārtaps par brīnumrīku jūsu nodomu realizācijā. Mājās gan nebūs tas vieglākais laiks. Kaimiņiem jau svētki ir sākušies - viņi būs tik trokšņaini, ka gribot negribot jums arī būs jāieslēdz mūzika un jāuzrauj bugi–vugi. Paturiet gan prātā, ka ir klusais Ziemassvētku laiks, bet tikai tā varēsiet rast kompromisu - dots pret dotu.Panākumus profesijā gūsiet tad, kad iemācīsieties sabalansēt darba un ģimenes intereses. Tādēļ neslēpiet savus plānus no mājiniekiem, lai viņi tur īkšķus par jums. Tad jums veiksies. Īsts ļaundaris būs karstais ūdens. Ja mājās ir mazi bērni, neļaujiet tiem rotaļāties pie plīts, ar tējkannu vai vannā. Arī paši nestrebiet karstu.Darbā viss būs tik nokaitēts, ka dzirksteles šķīdīs uz visām pusēm. Ieslēdziet sava prāta vēso pusi, valdiet emocijas un izjūtas. Varbūt varat noorganizēt sev komandējumu, lai gūtu papildpieredzi. Tiesa, nesasapņojieties par daudz – būs ļoti jācenšas, lai pēc svētkiem viss atkal nostātos vecajās vietās.Ja iespējams, strādājiet vienatnē, nevienam neatskaitoties. Ja tomēr nevarat izvairīties no kolektīva darba, dariet tikai to, kas attiecas uz jums. Iejaukšanās citu sfērās draud ar nopietnām nepatikšanām. Apmeklējiet dievnamu, ar Radītāju jūs saistīs brīnumaina saikne, kas izgaismos visus jūsu dvēseles kaktiņus un noņems senu sāpi.Savu iespēju pārvērtēšana un līdz ar to norunu nepildīšana var iedragāt jūsu reputāciju. Mazāk soliet, bet vairāk dariet. Ballītes un mūžīgās kompānijas attālina jūs no mīlestības. Meklējiet divvientulību ar savu cilvēku, un Ziemassvētku nedēļa šajā ziņā var izrādīties neplānoti veiksmīga.Aizej tur - nezin kur, atnes to - nezin ko. Pēc šādiem principiem vadīsies priekšniecība, kas no jums gaidīs brīnumus un sūtīs pēc tiem. Labi radošām personām - varēsiet vairāk atļauties. Pārējiem... Vienkārši atcerieties, ka viena no Zivtiņu spēcīgajām īpašībām ir stiprais mugurkauls.