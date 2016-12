Tavs horoskops šodienai. Piektdiena, 23. decembris

Kamēr nebūsiet saskārušies ar grūtībām, pat domās nepieļausiet, ka varat kļūdīties. Diemžēl to, ka cilvēks domā, bet Dievs dara, secināsiet tad, kad mainīt notiekošo vairs nebūs jūsu spēkos. Lai nu kā - svētkos būs daudz vielas pārdomām. Izdariet secinājumus un nākamās nedēļas sākumā mēģiniet būt piesardzīgāki un tālredzīgāki.Kaut gan zināsiet, ka lielus pirkumus nevarat atļauties, būs pārņēmis neapdomīgs dāvanu pirkšanas drudzis. Lai nepārtērētu budžetu, apvaldiet savu dāsnumu un fantāziju. Neaizmirstiet, ka dzīvē ir arī kas svarīgāks nekā materiālas lietas. Sirdssiltumu un kopā pavadītu laiku nevar nopirkt ne par kādu naudu.Jo uzstājīgāk mēģināsiet kādu pārliecināt, jo mazāk jūsos ieklausīsies. Labāk ļaujiet, lai par jums spriež pēc darbiem, ne vārdiem. Radinieki, iespējams, pagodinās ar atbildi, kuru gaidījāt jau sen, līdz ar to varēsiet pabeigt kādas ieilgušas problēmas risināšanu. Svarīgs var izrādīties arī kāds telefona zvans.Pirmssvētku drudzī jūsu dzīvē var gadīties pārpratumi un neskaidrības, kas modinās vēlēšanos kaut kur aizbēgt, patverties vai noiet no distances, nesasniedzot finišu. Lai atbrīvotos no šaubām un izvērtētu savas spējas, atrodiet laiku pārdomām. Pēkšņas atklāsmes gan negaidiet, pietiks ar to, ja saliksiet pa plauktiņiem visus “par” un “pret”.Var tikt pārbaudīta jūsu prasme pielāgoties un ieklausīties līdzcilvēkos. Iespējams, uzskatīsiet, ka ar savām problēmām jātiek galā pašiem, tāpēc tuvinieku vēlmi palīdzēt uztversiet drīzāk kā jaukšanos personīgajā dzīvē, ne kā atbalstu. Nākamās nedēļas sākumā, pārliecinājušies, ka neviens jūs negrib pamācīt, bet gan palīdzēt, kļūsiet atsaucīgāki.Ja kaut kad nākotnē esat iecerējuši sākt jaunas biznesa aktivitātes, atvēliet laiku teorētiskām studijām: iegūtās zināšanas vēlāk palīdzēs neapjukt juridisko terminu labirintos. Par iemeslu saspringtai atmosfērai mājās var kļūt vārdos neizteikta neapmierinātība. Taču panikai nav iemesla - nākamās nedēļas sākumā situācija uzlabosies.Notikumi šodien, iespējams, atgādinās, ka dzīvē ir ne tikai vienmuļi ikdienas darbi un pienākumi, bet arī sīki prieciņi, kurus dzīves steigā reti kad novērtējam. Esiet vērīgi un atradīsiet, par ko priecāties. Radoša attieksme noderēs arī nākamās nedēļas sākumā, kad vajadzēs risināt ne vienu vien sadzīves rēbusu.Līdz nākamās nedēļas sākumam finansiālo problēmu risināšana var sagādāt lielas galvassāpes. Nepaļaujieties uz intuīciju vai uz veiksmīgu sagadīšanos. Vislabāk būtu šo jautājumu risināšanu atlikt līdz nākamās nedēļas vidum, bet līdz tam piedalīties pasākumos, kuros neesat materiāli ieinteresēti.Šodien no visas sirds rūpēsieties par ģimeni un pratīsiet atrast tādus problēmas risinājumus, kas apmierinās visus. Ar pārkārtojumiem un jaunas kārtības ieviešanu gan neaizraujieties — ne vienmēr tas, kas patīk jums, skaists liekas arī citiem. Nākamās nedēļas pirmajā pusē var būt veiksmīgas pārrunas, darījumu braucieni un tikšanās.Pagaidām jaunos projektos iesaistīties nav lietderīgi, jo katram solim, ko spersiet jaunā virzienā, būs jāpieliek dubulta enerģija. Toties, soļojot pa ierastu taku, dzīve ritēs raiti, nebūs jāuztraucas, ka kaut kas varētu neizdoties. Iespējams, jutīsieties pārāk saguruši, lai uzņemtu ciemiņus, taču vērts saņemt sevi rokās – un gandarījums noteikti sekos.Vieglprātīgi nepaļaujieties, ka to, kas uzticēts jums, izdarīs citi. Ja turēsieties pie principa, ka dotie solījumi jāpilda, varat cerēt uz veiksmīgu sadarbību un uzticamu cilvēku atbalstu arī turpmāk. Iespējams, meklēsiet jaunas idejas, kas ļautu gūt lielākus panākumus, tomēr jūsu viedoklis var nesakrist ar ģimenes domām.Rūpīgs un pacietīgs sagatavošanās darbs var pasargāt jūs no muļķīgām kļūdām; paskaitļojiet dažus soļus uz priekšu, izvērtējiet iespējamos klupšanas akmeņus un tikai tad rīkojieties. Var sākties spraiga diskusija ar tuviniekiem — pārmetumu bumbiņa būs te vienā laukuma pusē, te otrā. Taču labā ziņa ir tā, ka varat cerēt uz neizšķirtu rezultātu.