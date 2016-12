Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 24. decembris

Līdzšinējo harmoniju mājās izjauks maza rīvēšanās ar tuviniekiem. No malas tas atgādinās vētru ūdensglāzē, taču ar to pietiks, lai sabojātu tavu noskaņojumu un pašsajūtu. Zaudēsi sirdsmieru, kļūsi nervozs, ar dzīvi neapmierināts. Samazini savas prasības un atmet Auna ietiepību, tas ātri vien palīdzēs atgūt līdzsvaru.Jūtas ņems virsroku pār saprāta balsi. Diemžēl aizspriedumi, nespēja atteikties no saviem principiem vai iesīkstējušiem uzskatiem neļaus atklāti runāt par savām jūtām un pārdzīvojumiem. Nebūs viegli pārvarēt pretrunas starp esošo un vēlamo. Liela psiholoģiska slodze atstās iespaidu uz veselību.Lai izvairītos no finansiālām problēmām, nepaļaujies uz apkārtējo ieteikumiem un priekšlikumiem. Turi acis vaļā un rūpīgi seko, lai tavi izdevumi nepārsniegtu ienākumus. Vienkāršāk to būs izdarīt, ja svētku eiforijā tomēr ievērosi mērenību un neveiksi lielus pirkumus un darījumus. Ziemassvētki nav tikai ēšanas un dzeršanas kults.Pozitīvu emociju pilna diena, tomēr noskaņojumu var sabojās sīkas sadzīviskas nebūšanas, no kurām pasargāts nav neviens. Tikai tu tās pārvērtīsi par īpašu notikumu un žēlosies vēl ilgi pēc tam, kad problēmas jau būs novērstas. Nedari tā! Īstas, patiesas mīlestības pilnie mirkļi taču ir tik reti – izbaudi tos!Lai gan veiksmīgi turpināsies pārrunas, tomēr priekšstats par to, kādam vajadzētu būt sarunu rezultātam, būs visai miglains. Tiks lauzts daudz šķēpu “par” un “pret”, bet atrast kopsaucēju būs grūti. Taču, sākot ar pēcpusdienu, izdosies nonākt arī pie konkrētiem secinājumiem un pie svētku galda jau sēdīsies, gaiša miera apgarots.Radoša spēka un enerģijas daudz, taču jādomā, kā to lietderīgāk izmantot. Ja mēģināsi rast jaunu izskaidrojumu jau zināmām dzīves patiesībām, esi gatavs, ka pret taviem atklājumiem izturēsies skeptiski. Jaunatklājēja ceļu iet nebūs viegli, toties aizraujoši. Vienkārši izdari kaut ko neparastu, pārsteidz citus un pats sevi!Attiecībās ar tuviniekiem kļūsi paviršāks, haotiskāks. Tev svarīgāk atrast atbildes uz globāliem jautājumiem, nepalaist garām iespēju piedalīties plašās aktivitātēs. Aizbildinoties ar steigu un nevaļu, paliks neatrisinātas sadzīviskas problēmas. Nestrīdies un ņem vērā, ka tieši tava Svaru enerģija šodien noderēs visvairāk.Pārdomās nonāksi pie vērtīgām atziņām par dzīves jēgu, tavs skatījums uz dzīvi un cilvēkiem kļūs plašāks. Būsi stiprs teorijā, taču grūtāk būs ar zināšanu izmantošanu praksē. Ja pārāk uzstājīgi paudīsi savus uzskatus, var rasties domstarpības, taču tas šodien ir vismazāk vajadzīgs. Ieelpo dziļi un vienkārši izbaudi šo dienu!Priekšstats, kā rīkoties, lai uzlabotu finansiālo situāciju, tev ir diezgan miglains. Sapratis, ka ar minimāliem līdzekļiem iegūt maksimālu labumu neizdosies, nekrīti otrā galējībā – nekļūsti pārlieku izšķērdīgs. Naudas lietās ne uz vienu nepaļaujies un arī pats nemāci citiem, kā dzīvot un strādāt. Un vispār – ne jau nauda dara laimīgu.Ir grūti saglabāt labas attiecības, ja nav pacietības ieklausīties citu viedoklī un atbildību par savu rīcību vēlies novelt uz citu pleciem. Taču mazliet diplomātijas, mazliet mierpilna smaida, un viss izdosies. Vairo pozitīvas emocijas – tā šajā svētku laikā ir tava misija un dzīves uzdevums.Ziemassvētki ir brīnumu laiks, un tavs brīnums šodien būs augsta garīgās dzīves intensitāte. Stingri nolemsi atrast atbildi uz jautājumu, ko esi sev uzdevis ne reizi vien. Parādīsies tavs iekšējais azarts. Nezaudē apņēmību aizrakties līdz patiesībai arī tad, ja informāciju iegūsti ar grūtībām. Runā tā, lai tevi saprot pareizi, neradi intrigas.Actiņās prieks, satraukta sirds – ilgi gaidītie svētki beidzot ir klāt. Cenšoties visu salikt pa plauktiņiem, radīsies daudz neskaidrību, pārpratumu, miglainu priekšnojautu, kas reizēm dīvainā kārtā arī piepildīsies. Diemžēl izsekot līdzi likumsakarībām būs grūti, vienkārši ļaujies plūdumam un neliedz sev svētku brīnumu. Priecīgus Ziemassvētkus!