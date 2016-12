Šenona Dohertija ar vīru labdarības pasākumā

























Šenonas Dohertijas cīņa ar krūts vēzi













Šenona Dohertija noskuj matus cīņā ar vēzi











Ar vēzi slimā Šenona Dohertija atkal iziet sabiedrībā















Jau pusotru gadu aktrise Šenona Dohertija cīnās ar baiso slimību, kurā viņai palīdz ne tikai ārsti un zāles, bet arī tuvinieku atbalsts, un jo īpaši mammas Rouzas.Dohertija šobrīd pabeigusi ķīmijterapijas kursu un uzsākusi apstarošanu. Uz vienu no procedūrām aktrisi nepavadīja vīrs Kurts, bet mamma. „Šodien ar mani kopā atnākusi mamma, tāpēc, ka neraugoties uz to, ka pēc šiem seansiem ļoti nogurstu, mēs abas plānojam iet pirkt Ziemassvētku dāvanas! Man jāiegādājas dāvana savam vīram. Es dievinu svētkus!” – pavēstījusi aktrise, kura cieš arī no Krona slimības.Šenonas fani fotogrāfijā ievērojuši, ka mati, ko aktrise noskuva pirms ķīmijterapijas sākuma, ir sākuši ataugt. Uz Dohertijas galvas jau vērojams neliels „ezītis”.Cīnīties ar ļauno slimību aktrisei palīdz arī regulāras sporta nodarbības, ko viņa pilda sava personiskā trenera uzraudzībā. „Ir tik viegli krist depresijā, cīnoties ar vēzi,” atzinusi Dohertija. „Taču katru dienu, kad pamostos, es sev atgādinu, ka tā ir laime būt dzīvai, pietiekami veselai un spējīgai kustēties. Esmu ļoti pateicīga par to dzīvi, kāda man ir. Paldies manai trenerei Nedai par to, ka ar mani nodarbojas un katru reizi liek doties mājup ar smaidu sejā.”