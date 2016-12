Hercogiene Ketrīna un skauti





























15 attēli

Hercogienes Ketrīnas lieliskā garderobe 2016. gadā























































































































60 attēli

Hercogiene Ketrīna pati savulaik bijusi viena no skautu organizācijas biedriem. Viņu tajā uzņēma, kad meitene bija astoņus gadus veca. Nav brīnums, ka hercogiene ar vislielāko prieku piekritusi piedalīties skautu pasākumā, kas notika netālu no viņas ārpilsētas mājām.Viņa bija ģērbusies pelēkā kašmira džemperī, ko darinājis zīmols „Iris and Ink” (205 eiro), piegulošos džinsos un brūnos zābakos. Ketrīna tērpu papildinājusi ar zēnu-skautu lakatiņu. Šo lakatiņu var izmantot ne tikai kā skautu atpazīšanas simbolu. Bērniem, kas bija pulcējušies uz tikšanos, hercogiene iemācīja, kā no tā izveidot saiti, ja pārgājiena laikā gadās traumēt roku.Kopā ar mazajiem skautiem Ketrīna arīdzan dekorēja kūciņas, mudināja bērnus uz papīra lapiņām uzrakstīt savas labākās īpašības un no tām vēlāk visi kopā izveidojuši „pozitīvisma sienu”.Paši aktīvākie skauti no Ketrīnas saņēma goda zīmes piemiņai.