Kā zināms, dizainerei Viktorijai Bekhemai piemīt daudz talantu, taču ēst gatavošana nav viens no tiem, un viņa lieliski to apzinās. „Kad māmiņa gatavo,” sociālajos tīklos ierakstījusi Viktorija, saviem 13 miljoniem sekotāju parādot attēlu ar mikroviļņu krāsnī esošu katliņu, kurā putra pārlijusi pāri malām.Tā vien šķiet, ka Viktorija šādā veidā mēģinājusi pagatavot brokastis vienam no saviem bērniem, taču neaprēķināja gatavošanas laiku un pārāk ilgi turēja putras katlu mikroviļņu krāsnī, kā rezultātā putra burtiskā nozīmē „uzsprāga”.Pirms kāda laika Viktorija sociālajos tīklos vēstīja, ka prot apieties ar cepeškrāsni un rādīja kā cep kūciņas braunijus. Toreiz Bekhemas kundze centās ne sev, bet gan bērniem, kuriem skolā bija gaidāms tirdziņš ar kulinārijas izstrādājumu pārdošanu. „Kas to būtu domājis, ka es cepšu braunijus?!” – Viktorija pati brīnījās. Savu vēstījumu viņa atzīmēja ar vārdiem „māmiņas pienākumi” un „es centos, kā vien spēju”.Viktorija ar vīru, bijušo futbolistu Deividu Bekhemu, ir kopā jau vairāk nekā 18 gadu. Viņiem ir trīs dēli – Bruklins (17), Romeo (14) un Krūzs (11), un meita Hārpere, kurai šā gada 10. jūlijā palika pieci gadi.