Kaķis mājās ir cilvēka labklājības pazīme

Mājas kaķis, tāpat kā suns, dzīvo līdzās cilvēkam no senseniem laikiem. Ja suņa loma jau sākotnēji bija skaidra - medības un aizsardzība, tad kaķa gadījumā viss ir daudz sarežģītāk.Mazo grauzēju - žurku un peļu izķeršana ir tikai blakus pakalpojums, bet galvenā kaķa loma ir pavisam cita. Kaķim piemīt unikāla bioenerģētiskā sistēma. Tā spēj smalki uztvert apkārtējos biolaukus un pat rezonēt ar tiem, tādējadi tos koriģējot, vai nepieciešamības gadījumā - tos barojot vai pilnībā atjaunojot. Mājas kaķu saimnieku stāsti par to, kā pēc saskares ar savu mīluli viņiem pazudušas galvassāpes un normalizējies asinsspiediens, nav nekādi izdomājumi. Jebkura problēma mūsu organismā izpaužas kā enerģētiskās auras izkropļojums, kaķis to jūt un steidz palīgā.Tas nebūt nav vienīgais mūsu pūkaino draugu talants. Kaķis var kalpot par sava veida cilvēka labklājības indikatoru. Kad mūsu dzīvē viss ir kārtībā, līdzās mītošais kaķis ir mierīgs, daudz guļ, cītīgi mazgājas un viņam ir laba ēstgriba. Turpretī, ja kaķis sāk bez iemesla nervozēt, pārstāj sevi kopt un maz ēd, - tas nozīmē, ka jums ir problēmas. Visjūtīgāk kaķi reaģē uz strīdiem ģimenē, turklāt viņi vienmēr nostājas netaisnīgi cietušā strīdnieka pusē. Ja jūs, piemēram, bez iemesla sodījāt savu bērnu, kaķis noteikti pienāks pie viņa un murrājot glaudīsies, cenšoties nomierināt mazuli un atjaunot viņa dvēseles līdzsvaru.Taču arī tas vēl nav galvenais iemesls šim stāstam par kaķi. Kā jebkura smalka saikne, savstarpējās kaķa un cilvēka attiecības ir divpusējas. Kaķis mūs jūt, bet arī cilvēks jūt kaķus. Nav tādu cilvēku, kas būtu vienaldzīgi pret šiem mājdzīvniekiem. Ir vai nu simpātijas, vai nepatika. Ar simpātijām viss skaidrs, bet nepatika... Ir novērots, ka lielākā daļa ļaunprātīgu alkoholiķu nevar ciest kaķus. Liela daļa sieviešu, kurām nav veicies privātajā dzīvē, regulāri gan vietā gan nevietā apgalvo: "Nevaru ciest kaķus!" Bērni, kuri cieš no vardarbības ģimenē vai skolā, izgāž savu aizvainojumu uz klaiņojošiem vai kaimiņu kaķiem. Un tādu piemēru ir daudz.Var droši apgalvot, ka cilvēkiem, kuru karma nav tīra, kaķi izraisa negatīvas emocijas. Tādiem cilvēkiem vajadzētu nopietni pārdomāt, kā mainīt savu dzīvi, padarīt to gaišāku un laimīgāku. Un tad šie mazie pūkainie mīluļi spēs raisīt sejā vienīgi smaidu.