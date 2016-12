Ministru prezidenta Māra Kučinska (ZZS) piedāvātās izmaiņas nodokļu politikā pašlaik atbalsta Zaļo uz zemnieku savienība un nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK. Savukārt iebildumus pret izmaiņām ir paudusi un citu risinājuma variantu ir piedāvājusi "Vienotība"."Tas noteikti nebūs pamats, lai kristu valdība," faktu, ka līdz šim brīdim koalīcijai nav izdevies panākt kompromisu, pēc koalīcijas padomes sēdes žurnālistiem komentēja Kučinskis. Reizē viņš izteica nožēlu, ka vienošanās netika panākta, lai gan līdz tās panākšanai partneri bija "tik tuvu"."Vienotība" apliecinājusi, ka valdība ir stabila, izrietēja no Kučinska paustā mediju pārstāvjiem.Savukārt "Vienotības" priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns žurnālistiem norādīja, ka, redzot haosu nodokļu jomā, "Vienotība" nekādā gadījumā negrib tam pievienot vēl kādu politisku nestabilitāti.Viņš pauda, ka partija ir "saprāta balss", kas aicina padomāt par sekām konkrētiem lēmumiem - šajā gadījumā lēmumam par atteikšanos ieviest minimālās sociālās iemaksas.Līdz ar to pašlaik nav diskusiju par valdības stabilitāti, piebilda "Vienotības" politiķis. Taujāts, kas notiks, ja izmaiņas tiks apstiprinātas ar opozīcijas balsīm, Smiltēns norādīja, ka tas būs vērtējams partijā un koalīcijas padomē.Kučinskis pauda cerību, ka risinājums tiks panākts otrdien. Ja gadījumā rīt nebūs panākts kompromiss un nebūs balsojums, tad stāsies iepriekšējās valdības atbalstītie noteikumi par minimālajām sociālajām iemaksām, norādīja premjers.Premjers arī norādīja, ka risinājumu saistībā ar sociālo nodrošinājumu plānots izstrādāt piecu mēnešu laikā.Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš norādīja, ka atbalsta premjerministra pieeju, kas paredz strādāt pie risinājuma sociālā nodrošinājuma panākšanai. Tas, ka lielākā daļa no mikrouzņēmuma nodokļa iemaksām tiks novirzītas sociālajos izdevumos, ir pussolītis uz to, lai risinātu problēmu ar šajā jomā nodarbināto iedzīvotāju sociālo aizsardzību, skaidroja nacionālās apvienības politiķis. Viņš norādīja, ka politiskais spēks atbalsta Kučinska piedāvājumu nodokļu politikas izmaiņām.Premjerministrs sākotnēji "Vienotības" pozīciju saistībā tās nostāju jautājumā par minimālajām sociālajām iemaksām netieši nodēvēja par ultimātu, bet sarunas gaitā atzina, ka tas tomēr tāds nav. Gan Kučinskis, gan "Vienotības" priekšsēdētāja vietnieks pēc koalīcijas sēdes apmainījās ar piezīmēm, kādiem kolēģa izteikumiem nepiekrīt.Kā ziņots, koalīcijas partijas arī šodien nepanāca kompromisu attiecībā uz nodokļu politikas izmaiņām, pēc koalīcijas sēdes žurnālistiem pavēstīja Kučinskis. Vienlaikus premjers neizslēdza iespēju, ka kompromisa variants attiecībā uz mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) regulējumu vēl varētu tikt meklēts Šodien notiekošajā parlamenta Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē.Nedaudz vēlāk minētā komisija izskatīšanai galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus MUN likumā, paredzot MUN likmi palielināt līdz 15%. Savukārt uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 7000 eiro gadā MUN likme nākamgad būs 12%.Šādu kompromisa ierosinājumu atbalstīja komisijas vairākums, tostarp vairāki opozīcijas deputāti no "Saskaņas". "Vienotības" parlamentārieši balsojumā atturējās, bet Mārtiņš Bondars (LRA) balsoja pret.Deputātu atbalstītais ierosinājums paredz, ka 12% MUN likme būs izņēmums uz vienu gadu mazajiem uzņēmumiem. Pārējiem mikrouzņēmumiem nodokļa likme no nākamā gada būs 15%.Rīt Saeima plāno galīgajā lasījumā vērtēt šos priekšlikumus.