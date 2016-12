Pirmās fotogrāfijas no jaunās Šerloka Holmsa filmas uzņemšanas laukuma ar Vilu Ferelu













































Jaunajā ekranizējumā „Holmes And Watsons” („Holmss un Vatsons”) galvenās lomas atveido Vils Ferels un Džons C. Reilijs. Abi komiķi sadarbojušies jau agrāk. Viņi uz ekrāniem kopā redzēti tādās lentēs kā „Talladega Nights” un „Step Brothers”.Vila Ferela talanta cienītāji un Šerloka Holmsa fani ar lielu interesi gaida jauno ekranizējumu, kas solās būt neparasts un atšķirīgs no citiem iepriekš redzētājiem. Aktieris Vils Ferels nepamet komforta zonu un sev tik ierasto komiķa ampluā, arī jaunā filma solās būt komēdija.Šobrīd darbs pie filmas norisinās Londonā.