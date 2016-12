"Ja godīgi - man patīk..."

Mūžam pastāvējis jautājums, kam tad īsti sievietes pucējas, krāsojas, dodas uz sāpīgām procedūrām, lai izskatītos it kā skaistākas, galu galā - pakļauj sevi riskam, guļoties zem ķirurga naža un mainītu savas aprises. Pētnieku atzinumi šajā ziņā atšķiras: vieni teic, ka patiesībā sievietes sevi "tjūnē" citu sieviešu dēļ, otri uzskata, ka dāmas tādējādi cīnās par vīriešu uzmanību, ar savu eksterjeru cenšoties izkonkurēt sava dzimuma māsas. Visas šīs darbības kopumā ir vērstas uz sava izskata uzlabošanu, un sabiedrībā nereti ar vārdu "kopta sieviete" saprot tieši to - izskatā ieguldīts daudz naudas un laika. Tiesa gan, nauda ne vienmēr ir šo sieviešu pašu nopelnīta.Sievietēm, kuras ciena dabisko skaistumu, nav pieņemams mākslīgā skaistuma kults. Savukārt tā dēvētās "cacas" itin bieži uzskata, ka patiesībā "parastās peles" viņas apskauž. Taču tās ir sieviešu lietiņas... Vaicājām mērķauditorijai, proti, vīriešiem: vai mākslīgi uzlabotas sievietes ir skaistas? Vai viņas ir skaistākas par citām?32 gadus vecais Juris nekautrējas atzīt: viņam patīk sievietes ar lielām krūtīm. "Un man ir vienalga, vai tās ir īstas, vai mākslīgas. Man vajag, lai tās būtu lielas - tāda sieviete automātiski manās acīs kotējas kā potenciālā seksa partnere vai kas vairāk. Godīgi sakot, sievietes ar pumpuriņiem krūšu vietā man asociējas ar mazgadīgām nenobriedušām meitenēm, un es neesmu pedofils," atklāti stāsta Juris, valsts ierēdnis, kurš vēlējās palikt anonīms. Jura attiecību pieredzē ir divi gadījumi, kad draudzenes bijušas ar silikona krūtīm. "Atšķirību var just. Kā vizuāli, tā arī uz tausti. Dabiski lielas krūtis ir dabiski pievilcīgas, tām piemīt, ja tā var teikt, aura un siltums, taču silikona krūtis - nūūūū... uz tām var skatīties un skatīties! Silikona krūtis man saistās ar mežonīgu seksu. Jā, man patīk arī silikona krūtis. Tās nav tik, ja tā var teikt, mātišķas, tās ir vairāk kā seksuāls orgāns. Taču man ir draugs, kurš nevar ciest silikonus, jo viņaprāt krūtis nedrīkst būt kā simetriski apaļi bumbuļi," teic Juris.Taču viņam ir lieli iebildumi pret daudzu dāmu tieksmi "uzpumpēt" lūpas. "Es saprotu, kāpēc viņas to dara - grib, lai mute asociējas ar labi apasiņotiem dzimumorgāniem, taču - kāda velna pēc? Tas izskatās vienkārši šausmīgi!" Tāpat viņam ir iebildumi pret dibena implantiem, lai gan tādi redzēti tikai realitātes šovos un pasaules sabiedrības dāmām. "Latvijā, šķiet, uz ielas neesmu redzējis nevienu sievieti ar tā dēvēto "brazīliešu pakaļu", un paldies dievam, ka tā mode nav līdz mums atnākusi. Droši vien tas vēl ir priekšā," viņš smej.Andris ir IT speciālists, viņam ir 33 gadi. "Nekad nevienai no manām sievietēm nav bijis nekas mākslīgs! Ja nu vienīgi kāds mākslīgais zobs mutē. Arī viņa skatienu piesaista mākslīgi apaļumi. "Aci piesaista, to nevar noliegt. Redzot silikona krūtis zem krekliņa, nevar nedomāt par šo būtni kailā veidā. Laikam tā mēs, vīrieši, esam iekārtoti. Dzīvnieki. Zvēri! Lai tā būtu, taču ar cacu es nekad nedomātu veidot ko nopietnu. Tās ir seksa lelles, un tā arī viņas uztveru. Ja man būtu jāizvēlas starp cacu ar lielām krūtīm, un sievieti, kurai krūšu nav vispār, bet kura ir superīgs cilvēks, ņemtu otro. Bez šaubām," skaidro Andris. Viņš atbalsta silikona implantu ievietošanu tad, ja tas nepieciešams sievietes pašapziņai pēc bērnu barošanas vai onkoloģiskām saslimšanām. "Taču kā kaprīzi gan ne. Es vispār nesaprotu tos vīriešus, kuriem šķiet goda lieta nopirkt savai dāmai tos cičus! Manu paziņu vidū ir vairāki tādi, kuri pie saviem obligātajiem ikmēneša tēriņiem ieskaita visu šo lietiņu apmaksāšanu. Kaut kādi tur filleri, injekcijas, mati, nagi, skropstiņas... Negribu izklausīties pēc skopuļa, taču kopdzīvei izvēlētos "lētāku variantu". Kurai ir arī citas intereses, ne tikai "tjūnings"," viņš saka."Divi pasaules" - saka Rinalds (28), runājot par sieviešu kompleksiem, ar kuriem vairums no sadzīvo. "Pirmkārt, ir jāatceras: ja vien tu neesi tiešām, atvainojiet, krople, tu vienmēr būs precīzi kāda vīrieša gaumē. Pavērojiet - pārus atrod visi! Gan tievie, gan resnie, gan skaistie, gan neglītie - visi tomēr dabonas," dzejas terminus lieto Rinalds, kurš komponē mūziku, bet ikdienā strādā mūzikas ierakstu veikalā Rīgā. Viņam ir sava gaume, un tās ir sievietes, kurās nav ārējā spožuma. "Nedod Dievs, tās traģiskās lūpas... Nereti viņām tā mute pat ciet nestāv, un vēl biežāk no personības redzamas tikai divas lietas - milzīgas melnas uzacis un uzburbusi mute. Tas izskatās drausmīgi! Nezinu nevienu vīrieti, kam kaut kas tāds varētu patikt," viņš saka. Rinalds domā, ka sieviešu kompleksi ir kaut kāda tāda slēptā matērija, kur vīrietim nemaz nav lemts ieskatīties. Taču viņam esot skaidrs: ja pa ielu pretī nāk meitene, kura ar sevi izdarījusi visu iespējamo, kompleksu viņai ir kaudzēm. Rinaldam pašam ir tāda meitene, kurā viņam patīk itin viss - slaida, bet ne kalsna, ar vidēja izmēra krūtīm un gluži parastu jauku dibenu."Man tiešām patīk. Neko nevaru ar sevi padarīt, man patīk," sarunā ar portālu Kasjauns.lv teic 30 gadus vecais Kārlis, menedžeris sporta preču veikalu tīklā. Viņš pats ir aizrāvies ar bodibildingu, bet viņa meitene ikdienā stradā par frizieri un trenējas fitnesā tikai savam priekam. Meitenei ir silikona krūtis. Lēmumu, ka tādus vajag, abi pieņēma kopīgi, jo meitene vēlējās, bet Kārlim šī ideja nozīmēja paša fantāziju piepildījumu. Kārļa draudzenei ir arī palielinātas lūpas (tikai augšlūpa, viņš atzīmē), un viņam šķiet, ka mīļotā meitene ir ļoti skaista. "Es draudzētos ar viņu arī tad, ja viņa nebūtu tjūningota, taču pieļauju, ka tad nejustos tik laimīgs," saka Kārlis. Viņa draugu un paziņu lokā katrai otrajai meitenei ir mākslīgās krūtis, vairākas no viņām ir māmiņas. Viena strādā erotikas industrijā Itālijā, ir modele. "Tagad tā ir norma. Tev ir jāatbilst noteiktam skaistuma etalonam, ja vēlies darbu, vīriešu piekrišanu, naudu galu galā," uzskata menedžeris. Viņam nav aizspriedumu ne pret vienu no sieviešu izvēlētajiem izskata uzlabošanas veidiem, vienīgi deguna plastika, viņaprāt, reti kad sevi attaisno: "Tie mākslīgi uzlabotie deguni visi izskatās vienādi un atgādina kaut kādus maiklus džeksonus - šauri, spici... Nē, tas man nepatīk," taču pret lielām krūtīm un lielām lūpām Kārlim iebildumu nav.