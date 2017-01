"Ar labirintiem ir tāpat kā ar mīlestību" - Agnese par maģiju, kam ļaujas jau 40 gadus

Ar labirintiem ir tāpat kā ar mīlestību

Baltijas rats jeb Godu labirints mirkli pirms rudens saulrieta.

No klostera līdz mākslas skolai

Agneses iemīļotā harmonijas zīme - galvenais būt saskaņā un mierā pašam ar sevi.

Ilgojamies pēc robežām un līdzsvara

Labirints – universāla bezvalodu saziņas zīme

Baltijas rats – unikālākais šāda veida labirints Baltijā

Ķemeru Nacionālā parka teritorijā ir brīnišķs stūrītis – Valguma pasaule, vienīgā vieta Latvijā, kur vienkopus atrodami četri labirinti. Vecākais, gotiskais labirints, ir pasaulslavenā Šartras katedrāles labirinta līdzinieks. Pēc dažiem gadiem tapušais klasiskais labirints veidots pēc 3000 gadu seniem alu zīmējumiem. Baltijas ratu jeb Godu labirintu uzbūvēja pirms gada, laikā, kad Valgumā notika 7. starptautiskais labirintu kongress, ceturto – oktagonu – pabeidza tikai pavasarī. Agnese Barmetlere tad bija no viena no pazīstamākajām kongresa viešņām. Viņas veidotā mājaslapa www.labyrinth-international.org šīs jomas pārzinātāju vidē tiek uzskatīta par ļoti autoritatīvu izziņas avotu. Šā rudens lapkritī Agnese atkal bija Valgumā. Spilgta un pamanāma savā spēkpilnajā dabiskumā. Pieklibo, jo pirms dažām dienām, būdama Kolkā un mēģinādama iemīt smiltīs labirintu, savainojusi kāju, tāpēc gājis secen lidojums ar gaisa balonu. Priecīgi rāda gleznu, kas tapusi, redzot debesīs citus.– Tā ir laime – būt šajos brīnišķīgajos cilvēkos un stiprajā vietā ar fantastiskajiem labirintiem. Vita ar Viesturu (Valguma saimnieki – žurnālisti un izdevēji Vita Beļavniece un Viesturs Serdāns – Aut.) ir neatkārtojami savā radošumā un viesmīlībā. Ja cilvēks darbojas ar labirintiem, viņš ir ar dzīvi un dzīve ar viņu. Te satiekas horizontālais un vertikālais – debesis un zeme, dzīvība un nāve. Eju sistēmas veidotais aplis, kas uztverams kā globuss, kā zemeslode, kā mūžības modelis – lūk, labirinta būtība, kas īsti izprotama ir vienīgi tad, ja emocionāli piedzīvota. Ja aptverts, ka ir laiks, kad atnākam, un tāds, kurā aizejam. Pa vidu ceļš, kas ved uz vienu pusi un otru, tad griežas atpakaļ, visu laiku liekot jautāt, kāpēc netiekam uz priekšu ātrāk. Kad it kā esam nokļuvuši pie mērķa – centrā, ceļš pēkšņi beidzas. Lai nevajadzētu palikt vidū kā cietumā, jāiet atpakaļ. Nu jau vienreiz redzētais gribot negribot jāskatās no otras puses. Jāapjēdz, ka viss ir duāls, jo jebkurai parādībai vai norisei ir divas puses. Darbība un pretdarbība. Sieviete un vīrietis. Gaisma un tumsa. Došana un ņemšana. Bet vajadzīgas abas. Ejot cauri labirintam, šī atskārsme atnāk pati no sevis, un tad vieglāk izprat tās likumsakarības, kas valda dabā, Visumā, sabiedriskajās norisēs, personiskajā dzīvē.– Protams! Taču mani aizvien vairāk suģestē Valgumā izveidotais Baltijas rats jeb Godu labirints. Tas, ka eju robežas iezīmē rokās sadevušos cilvēku figūriņas ar visiem latviešu kalendārā atrodamajiem vārdiem, sākumā man vairāk asociējas ar jūsu vēsturi, ar Baltijas ceļu 1989. gadā. Taču, kopš esmu iepazinusies ar latvju rakstos iekodētajiem simboliem, es to uztveru kā visas Latvijas kultūras zīmi. Kustībā pa savu labirinta eju satiec to, kas pretējā plūsmā. Liela vienotība, jo var sadoties rokās. Pasargātība, jo tu to ceļu zini, tam uzticies. Ieraugot visus kalendārā minētos vārdus, rodas asociācijas arī ar tiem dzīvē satiktajiem, kurus varbūt jau esi aizmirsis. Pat tad, ja labirintā esi viens, vienmēr vari būt kopā ar saviem mīļajiem, ar visu Latviju. Jo vairāk iedziļinos, jo pārsteidzošāki atklājumi rodas.– Ar labirintiem ir tāpat kā ar mīlestību: ja šis zibens ir skāris, pasaule uz visiem laikiem pārvēršas. Cilvēks jūtas izredzēts uz visu turpmāko mūžu. Pirms 40 gadiem, būdama jauna māksliniece, nokļuvu Šartras katedrālē – pētīju logos izveidotās stikla freskas. Par labirintiem neko nezināju. Pirms atceļa sapirkos pastkartes. Vienā no tām ieraudzīju sarežģītu mozaīku, izvietotu uz dievnama grīdas. Tā mani ļoti uzrunāja. Paskaidrojumā izlasīju – labirints. Ieinteresējos. Diemžēl aplūkot to dabā nebija iespējams, jo izrādījās, ka ikdienā šo veidojumu sedz krēslu rindas, kas tiek atbīdītas tikai uz Lieldienām un Ziemassvētkiem. Nespēdama atrauties no kartītes, mēģināju ar pirkstu izbraukt cauri sarežģītajai eju sistēmai, taču secināju, ka nonākt līdz vidum neizdodas. Pamodās tāds kā spīts: jātiek taču skaidrībā! Atgriezusies mājās, nelikos mierā. Sāku labirintus zīmēt, vienlaikus daudz par tiem domājot. Drīz izveidoju kartītes raksta pārlikumu arī pagalmā uz zemes. Neviļus secināju, ka šajā procesā rodas jautājumi, kas agrāk nebija svarīgi. Uzšķiļas atziņas.Ja tev pie mājas atrodas labirints, arī kaimiņi nāk un prasa, kas tas tāds. Pamēģina iziet. Sākas sarunas, dalīšanās pārdzīvotajā. Mani pārsteidza, cik līdzīgas bieži bija izjūtas vajadzībā pieskarties dzīves pamatjautājumiem: kas es esmu, ko gribu, ar kādu mērķi esmu ieradies? Arī tas bija labi redzams, ka daudziem pietiek tikai ar nokļūšanu līdz centram, jo tā otra puse – kas es neesmu, ko negribu – viņus neinteresē ne jautājumos, ne atbildēs. Tāds bija sākums – ārēji kā nejaušība, kas tomēr nekad nav nejaušība.– Reiz veidoju labirintu kukurūzas laukā. To ieraudzīja Rozmarija Šmite, arī māksliniece, ļoti emocionāla būtne. Viņa tolaik strādāja ar radošā pašizpausmē ieinteresētām sievietēm. Svarīgi piebilst, ka tas notika feminisma kustības ziedu laikos. Stādījumu redzot, Rozmarijai radās vīzija par visā pasaulē izveidotiem augu labirintiem kā sievišķības spēka un ambīciju apliecinātājiem. Iedegāmies pašas un ieinteresējām šajā iecerē arī domubiedres – sievietes no Vācijas, Austrijas un Šveices. Lai top labirinti, un 100 uzreiz! Tāds bija jaunās aktivitātes moto. Protams, tas nebija izdarāms, taču ideja bija iesēta un sāka strauji kuplot.– Tādā projektā jau viens neko nevar paveikt – aicinājumu labirinta veidā radīt atklātu sieviešu laukumu, kur satikties, lai diskutētu par svarīgo, atsaucīgi uztvēra arī sievietes citviet Eiropā. Izveidojām savu logo, uzsverot sievietes simbolisko saistību ar māti Zemi, kas visus apskauj, visam un visiem rod vietu un dod svētību. Izveidojām populāro Cīrihes labirintu, kam nesen tika nosvinēta 25 gadu jubileja. Drūmā rajonā, bijušajā militāro kazarmu teritorijā, kur apkārt prostitūcija un narkotikas, kopā ar idejas aizrautām sievietēm izveidojām akmens labirintu, tam apkārt – otru, no ziediem, košumkrūmiem un ārstniecības augiem. Tas ir ļoti aizraujoši – iesaistīt šajā darbā gan pieaugušos, gan bērnus. Katrs zina savu aprūpes zonu, ar ko visu laiku paliek pastāvīgā sasaistē – ravē, kopj, uzmana.No domas, ka tas būs tikai sieviešu pasaules stūrītis, pamazām aizvirzījāmies – mūsu organizētajos pasākumos sāka piedalīties arī vīrieši. Iepriekš stingri izplānojām, kad labirintā lasīs dzeju, kad tiks dejots, muzicēts vai pārrunāta kāda svarīga problēma. Par tradīciju kļuva maijā izteiktais aicinājums visu tautību un rasu vecākiem, kuriem tajā gadā piedzimuši bērni, nākt uz dzīves sākuma svētkiem labirintā.Cīrihes labirints bija viens no pirmajiem valstī, taču tagad lielāks vai mazāks labirints ir gandrīz vai katrā Šveices ciematā. Pa šiem gadiem izaugušas vairākas paaudzes, kurām labirintu filozofija ir ļoti svarīga, tāpēc pati varu no aktīvas darbošanās attālināties un vairāk nodoties gleznošanai.– Esmu dzimusi daudzbērnu ģimenē Šveices centrā netālu no Lucernas – Engelbergas ciemata kalnu kūrortā augstu kalnos, kur atrodas vīriešu klosteris. Labs gaiss, brīnišķīga daba, apkārt daudz ļaužu, atšķirīgas valodas, kontrastējošas kultūras. Jau kopš mazotnes iepazinu un iemācījos pieņemt visraibāko dažādību. Mēs dzīvojām nevis ciematā, bet klosterī, kam piederēja daudzas ražotnes, arī sierotava. Mans tēvs bija siera meistars. Man bieži uzticēja saražoto produkciju iznēsāt pa ciematu. Katrā tādā izgājienā bija ko brīnīties, ka cilvēki dzīvo arī pavisam citādi nekā mūsmājās: viesnīcu spožās virtuves, ciemata skaistās mājas, dažādi izklaides pasākumi man šķita no citas realitātes izkāpusi pasaule. Savukārt mammai tādās reizēs bija iemesls bažīties, jo es biju saviem gadiem pārlieku naivs un paļāvīgs bērns. Ja kāds lūdza parādīt ceļu, uzreiz pieteicos par pavadoni līdz pat meklētajai vietai un tad mājās atgriešanās laiku varēju arī nokavēt.– Bērni par tādām lietām neprāto. Dzīvo apstākļos, kādi ir. Bet nopietni bijām. Kaut arī ģimenē augām septiņi bērni, nekādas klaigāšanas un dauzīšanās tiešām nebija. Katrs rīts sākās ar mūziku, kas skanēja no otrā stāva, kur dzīvoja mūki un atradās rituālās telpas. Kopš bērnības iepazītā sakrālā mūzika man tuva joprojām.Mēs mitinājāmies pirmajā stāvā. Maz gaismas, gari gaiteņi, pa kuriem jānokļūst savās istabās. Bailes no tumsas ir spilgtākā no tā laika atmiņām. Arī satraukums, lavoties garām galdniecības durvīm, aiz kurām skanēja meistaru bravūrīgās balsis. Uz tualeti bija jākāpj pa šaurām kāpnēm, kur vienmēr nejauki oda. Tomēr smaguma šajās atmiņās nav. Varbūt tāpēc, ka mani ļoti uzrunāja caur mazajiem lodziņiem redzamais skaistums – ne vien Engelbergas apkārtnes daba, bet arī klostera ēku diženums un monumentalitāte.– Iespējams, ka šāda bērnība, kurā lūgšanas un rituāli ir ikdienas sastāvdaļa, atstāj iespaidu uz visu turpmāko dzīvi. Tāpat kopš, ka vienai no meitām jāiet klosterī, bet kādam no dēliem jākļūst par priesteri. Tomēr ar varu uzspiests nekas netika, šajā ziņā mēs savā izvēlē bijām brīvi cilvēki. Turklāt jau pusaudžu gados tikām iemesti patstāvīgā dzīvē tālu no mājām, jo klosterī bija tikai ģimnāzija puikām. Meitenēm vajadzēja meklēt iespējas mācīties citur. Jau četrpadsmit gadu vecumā nokļuvu sieviešu klostera ģimnāzijā, kas atradās divu stundu brauciena attālumā no mājām; jābrauc gan ar prāmi, gan vilcienu. Tēvam bija automašīna, bet viņš to tik mazsvarīgiem nolūkiem neizmantoja. Bieži skumu pēc savas Engelbergas, taču tur atgriezties bija iespējams tikai brīvdienās.– Katru rītu uz baznīcu. Ne ēdot, ne nodarbību laikā savā starpā sačukstēties nedrīkst. Jārunā tikai vācu literārajā valodā. Internāta guļamistaba ir milzīga telpa, kurā atrodas gultas 50 meitenēm. Jau deviņos visām jābūt zem segas. Klostera māsas stingri raudzījās, lai naktī kāda slepus nemēģina ar kabatas lukturīti lasīt. Šajā skolā pavadīju sešus gadus, beidzu to 1965. gadā.– Es tomēr tā nejutos. Lai cik stingras, daudzas no klostera māsām bija ļoti labas skolotājas, vērīgas psiholoģes. Tagad spriežu, ka pat feministiski domājošas. Dzelžainā disciplīna sadzīvē tomēr neliedza iespēju piedalīties dažādos pulciņos. Daudz un aizrautīgi zīmēju, piedalījos ludziņu iestudēšanā. Liela nozīme skolā tika pievērta klasiskajai mūzikai. Es apguvu vijoles spēli, kaut pati uzskatu, ka šo instrumentu pietiekami labi neizjūtu. Bērnībā un pusaudža gados piedzīvoto cilvēks tver ļoti dziļi. Iepazīšanās ar šo mūzikas daudzveidību, ko papildināja Engelbergas ciemā dzirdētā tautas mūzika, ir mans ieguvums visai dzīvei.– Tā nebija sākotnējā izvēle, jo manā vidē valdīja uzskats, ka māksla nav darbs vai profesija, bet tikai izklaide. Aizgāju studēt medicīnu, taču tikai īsu brīdi. Neatgriezeniski sapratu, ka tas nav mans lauciņš. Iestājos Bāzeles mākslas skolā un to pabeidzu.– Mākslas pedagoģiju – ar domu, ka tas varētu būt pietiekami cienījams maizes darbs. Tomēr nevienu brīdi par skolotāju strādājusi neesmu. Kopš 1970. gada – brīvmāksliniece. Manas daiļrades pamatā ir portreti. Gleznoju to, ko nevar saredzēt ar acīm. Man svarīgas izjūtas, emocijas. Rotaļāšanās ar krāsām. Sievietes tvērums. Jūras sajūta. Pat ja ūdens klaids gleznā nav redzams, ilgas pēc jūras, bezgalības un plašuma tajā ir gandrīz vienmēr.– Man tas nozīmēja maz naudas un vienmēr aukstu dzīvokli. Gleznojot ar eļļu, vajag plašumu, lai krāsās nenosmaktu, bet Šveicē dzīvokļi pārsvarā ir mazi. Vienu ziemu strādāju pamestā skolā. Bija kur izvērsties, taču telpas neapkurināmas. Kad vienreiz radās izdevība uz nedēļu tikt plašā un ērtā mākslinieku darbnīcā, izmantoju šo iespēju, radot vairākus apjomā pamatīgus darbus. Tādai dzīvei ir arī neapšaubāms labums – pat ļoti aukstā laikā es nesalstu. Esmu norūdījusies, neslimoju. Patlaban gan tam nav lielas nozīmes – man beidzot ir gan privātmāja, gan silta un ērta darbnīca. Mamma palīdzēja – pirms nāves novēlēja man savus ietaupījumus.– Tikai ar gleznotāja darbu arī mūsu valstī nevar nopelnīt izšķērdīgai un komfortablai dzīvei. Un ja vēl ir tāds hobijs – pa visu pasauli izkliedēti labirinti... Tomēr man dzīvē vienmēr visa bijis tieši tik, cik pietiek. Un tas, ko pati esmu izvēlējusies.– Abi brāļi turpina tēva amatu – ir siera meistari. Arī māsas iekārtojušās atbilstoši savām vēlmēm.– Viņi seko līdzi tam, ko daru, bet ne vairāk. Ja kas parādās presē vai televīzijā, tad gan nopriecājas: mūsu māsa! Zvana: es tevi redzēju televīzijā – kāds prieks!– Iespēja pārliecināties, ka labirintu pieredze ar katru dienu iet plašumā un kļūst vajadzīgāka. Top jauni labirinti, godā tiek celti senie – tie, kas alās un uz akmeņiem. Cilvēki pie šīs nepieciešamības nonāk spontāni, neatkarīgi cits no cita. Gan Islandē, gan Āfrikā, Amerikā, Austrālijā aizvien vairāk laužu ir atskārtuši, ka labirints māca domāt citādi nekā ikdienā, palīdz labāk saprast savu un citu pasauli, veidot līdzsvaru starp plusu un mīnusu, starp labo un kreiso smadzeņu puslodi. Kā šūpolēs. Izejot labirintu steidzīgi un ātri, rodas sajūta, ka griežas galva – gribas atgriezties. Pat fiziski izjūtams, cik ļoti mūsu laiks sasvēries, jo nav līdzsvara agresīvajam: skriet, ķert, grābt! Ātrāk! Jāatgriežas pie pamatīguma. Pie lēnā gājiena. Tieši tāpēc šobrīd labirinta filozofija ir tik svarīga – līdzsvara dēļ. Stabilitātes dēļ, kuras cilvēcei tik kliedzoši pietrūkst. Robežu dēļ, pēc kurām tomēr ilgojamies, lai cik bravūrīgi vārdos paužam pretējo: jo mazāk robežu, jo brīvāki būsim. Labirints atgādina, ka robežas ir vajadzīgas. Cilvēks var drošāk, brīvāk un paļāvīgāk iet tad, ja ceļš ir robežu iezīmēts.– Kad mans tēvs pēc ilgas slimošanas nomira, to sāpīgi pārdzīvoju. Bet, tiklīdz iegāju labirintā vai sāku to zīmēt, mokošo skumju vietā nāca citas domas. Sāc ceļu sērās, bet soli pa solim iztēlē nokļūsti pie pazīstamas sievietes, kura gaida bērniņu. Plosošā smeldze pamazām pārveidojas pāri plūstošā maigumā un gaišumā, ko gribas sūtīt šim bērniņam. Izej no labirinta apskaidrota. Attieksmes maiņa, līdzsvarošanās.– Man ir savs pieredzes stāsts. Mūsu ciemā ir viena bēgļu ģimene no Sīrijas. Viņiem – tēvam, mātei un diviem dēliem – ierādīja to pašu dzīvokli, kurā es salu, tikai tagad pašvaldība to bija sakārtojusi, lai cilvēkiem silti. Tēvam un dēliem ar valodas apguvi gāja gludi, mātei neveicās. Aizgāju ciemos: es gribu, lai mēs ātrāk varētu sazināties. Uzzīmēju cilvēku: te galva, te roka un kāja; šis ir smaids. Katru dienu tur pavadīju vienu stundu. Valoda vairs nav šķērslis. Tam ar labirintiem nav nekādas saistības? Ir gan: pat tad, ja esam atšķirīgos kvadrantos, ceļš ir viens.– Sameklējot kādu, kurš labirintu simbolus izjūt un saprot. Viņš pasniegs roku, parādīs, paskaidros. Paļaujoties un uzticoties iedrošinās darīt to, ko agrāk neesi darījis. Izjust to, ko agrāk neesat jutis. Tomēr jārēķinās: katrs paņems vienīgi to, ko var, spēj un vēlas paņemt. Svarīgi atcerēties arī to, ka šī vēstījuma izpratnē svarīgākais ir labirinta princips, un tas ir galvā. Tāpēc labirintu var veidot spontāni un no jebkura materiāla, kas tajā brīdī pie rokas, – no ziediem un sēklām, no aukliņām un auduma gabaliņiem. No uguntiņām. Pie Lucernas koncertzāles jau divas reizes esam veidojušas sveču labirintu. Ļaudis nāca ar svecītēm, izkārtoja pa atbilstīgiem punktiem iepriekš izzīmētā rakstā, tad mūsu cilvēki tās aizdedzināja. Labirintu var iestaigāt arī smiltīs, iebrist rasā vai rudens lapās, tikko uzkritušā sniegā. To var vienkārši uzzīmēt ar krītu uz asfalta.*Celtne ar sarežģītām ejām – tā latviešu literārās valodas vārdnīcā skaidrots vārds labirints. Šo jēdzienu sastopam visatšķirīgākajos vēsturiskajos un ikdienas dzīves kontekstos: sapņu, upju, domu, dzīves situāciju labirints. Slepenu, tikai izredzētajiem šifrējamu zīmju labirints, kurā nonākušais riskē apmaldīties un vairs neizkļūt laukā, jo ienākt pa vienu ieeju nenozīmē pa to pašu arī atgriezties.*Vairākās valodās atšķirībā no latviešu valodas šādu ar nolūku apgrūtinātu eju sistēmas objektu apzīmējumam doti vairāki nosaukumi, atsevišķi nodalot tādus, kas uzsver maldināšanas, brīnuma, atrakcijas vai izklaides elementa klātbūtni pareizās izejas meklējumos, un tos, kur galvenais ir filozofiskais pašizziņas aspekts – līdzsvara meklējumi, ļaušanās, ceļs.*Labirints ir simbolos vaidota zīmju sistēma, ko lieto visā pasaulē, bet katrs saprot tajā garīgās izaugsmes un sociālās atvērtības līmenī, līdz kuram izaudzis.*Gājiens labirintā harmonizē abu smadzeņu pusložu darbību.*Terapeitiski iedarbojas ne vien ķermeniska iešana pa dabā veidotu labirintu, bet arī izsekošana uzzīmēta vai mākslas darbā ieraudzīta labirinta eju vijumam tikai ar acīm vai izbraucot ar pirkstu.*Labirintā var veikt dažādus rituālus, meditēt, izpildīt īpašas dejas speciāli sarakstītas mūzikas pavadījumā.*Labirintam vienmēr ir sākums un beigas. Ir tikai viens ceļš, kas virzās visam cauri. Nav izvēles iespēju un aklo eju: nonāc līdz vidum, tad dodies atpakaļ.*Labirintu var veidot no dažāda materiāla – gan tāda, kam paredzēts ilgs mūžs, gan tāda, kas saglabājas tikai dažas stundas vai dienas. Galvenais, lai dvēselei kaut uz brīdi gribētos pacelties augšup, jo labirintā CEĻŠ vislabāk samanāms no putna lidojuma.*Eju izkārtojums Baltijas ratā veidots tā, ka gājējam ir izvēle – iet iekšā pa īsāko ceļu un nākt laukā pa garāko vai iekļūt pa garāko un atgriezties pa īsāko. Nevaļīgie var izvēlēties īsāko kā ieiešanai, tā iziešanai, turpretī apcerīgie – garāko, ejot abos virzienos. Tur sakņojas Godu labirinta sniegtā iespēja: nozīmīgos saietos, arī tādos, kur saduras pretēji viedokļi, divas gājēju plūsmas tomēr var iet līdzās, dejot vai veikt rituālus, kuros piedalās daudzi cilvēki. Vieni sāk ceļu uz labirinta centru, otri – no tā, taču tik un tā visu ceļu ir blakus.*Atšķirībā no citiem Baltijas rata veida labirintam Valgumā tam ir arī ārējais aplis, kur, izstaigājot ejas tikai domās, var palikt tie, kam iešana sagādā grūtības. Tā ir Agneses aktualizēta doma, ka svarīgs ir ne tikai ceļš uz centru, bet arī mala. Kā uzsver Agnese Barmetlere, nozīmīgākā daļa cilvēka mūžā parasti ir tiekšanās uz virsotni, uz vidu, un tad pārējais šķiet nesvarīgs. Bet katram pienāk brīdis, kad dzīve šo gājumu pagriež tā, ka esi ārpusē. Tad jāmāk ar cieņu apzināties, ka visu laiku centrā būt nav iespējams, tāpēc arī mala var kļūt par nozīmīgu vietu – par tā brīža centru.