Jubilāri Latvijā

Jubilāri pasaulē

Notikumi Latvijā

Notikumi pasaulē

1939. gadā Maija Eglīte - Paula Stradiņa universitātes Darba un vides veselības institūta direktore.1944. gadā Laima Mūrniece - muzikoloģe.1952. gadā Sandra Kalniete - Eiropas Parlamenta deputāte.1968. gadā Rihards Muciņš - Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks.1095. gadā Rožē II - Sicīlijas karalis (miris 1154.gadā).1550. gadā Čezāre Kremonīni - itāliešu filozofs (miris 1631.gadā).1639. gadā Rasins - franču dramaturgs (miris 1699.gadā).1856. gadā Frenks Kellogs - politiķis, ASV valsts sekretārs, Nobela miera prēmijas laureāts (miris 1937.gadā).1858. gadā Džakomo Pučīni - itāliešu komponists (miris 1924.gadā).1876. gadā Filipo Marineti - itāliešu dzejnieks (miris 1944.gadā).1887. gadā Srinavasa Ramanujans - indiešu matemātiķis (miris 1920.gadā).1903. gadā Heldans Kefers Hārtlains - amerikāņu fiziologs, Nobela prēmijas laureāts (miris 1983.gadā).1936. gadā Vojcehs Frikovskis - poļu aktieris un rakstnieks (miris 1969.gadā).1937. gadā Eduards Uspenskis - krievu rakstnieks.1942. gadā Diks Perijs - angļu mūziķis ("Pink Floyd").1943. gadā Pols Volfovics - amerikāņu politiķis.1949. gadā Moriss Gibs - angļu mūziķis ("The Bee Gees", miris 2003.gadā).1949. gadā Robins Gibs - angļu mūziķis, leģendārās britu grupas "Bee Gees" dziedātājs (miris 2012.gadā).1955. gadā Tomass Zīdhofs - vācu bioķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts medicīnā.1959. gadā Bernds Šusters - vācu futbolists.1960. gadā Žans - Mišels Baskiats - amerikāņu mākslinieks.1962. gadā Ralfs Fainss - angļu aktieris.1967. gadā Ričijs Džeimss Edvardss - angļu mūziķis ("Manic Street Preachers", bez vēsts pazudis 1995.gadā).1967. gadā Dans Petresku - rumāņu futbolists.1972. gadā Vanesa Paradī - franču dziedātāja un aktrise.1906. gadā reģistrēta Latviešu reformu partija. Oficiāli tā darbu sāk 1907.gada 14.janvārī.1939. gadā pieņem likumu par Valsts Elektrības uzņēmuma "Ķegums" izveidi. Šis datums uzskatāms par Latvijas energosistēmas un uzņēmuma dibināšanas dienu.1990. gadā Baltijas kara apgabala dažādu militāro aprindu pārstāvji kongresa laikā aiz slēgtām durvīm izstrādā plānu, kā X stundā neitralizēt Latvijas parlamentu.1992. gadā Latvija un Šveices konfederācija noslēdz brīvās tirdzniecības nolīgumu1993. gadā plkst.19 sāk raidīt "Latvijas Kristīgais radio"1999. gadā svinīgi tiek atklāts lidostas "Rīga" jaunais pasažieru ielidošanas terminālis.2000. gadā finanšu ministrs Gundars Bērziņš paraksta valsts galvojumu Ventspils brīvostai 7,5 miljonu latu kredīta ņemšanai. Valsts galvotais aizdevums paredzēts Ventspils ostas rekonstrukcijai un konteineru termināļa izveidei. Tiek parakstīts arī valsts galvojums Salacgrīvas ostas pārvaldei, kas paredzēts ostas padziļināšanai un infrastruktūras attīstībai.2000. gadā sešu stāvu ēkā Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 7, sagrūst visu stāvu griestu pārsegumi. Sagāžoties mājas konstrukcijai, bojā iet divas sievietes un cieš vairāki cilvēki. Mājā atradās lielveikals "Essa", pārsvarā cieta veikala apmeklētāji.2002. gadā izceļas ugunsgrēks Tukuma rajona Kandavā, Ķiršu ielā 10, kur atrodas veco ļaužu pansionāts. Ugunsgrēkā iet bojā četri cilvēki, bet 21 pansionāta iemītnieks tiek nogādāts slimnīcā.2004. gadā saeima par valsts kontrolieri ievēlē Tautas partijas (TP) nominēto kandidāti Ingūnu Sudrabu.1603. gadā mirst Osmaņu impērijas sultāns Mehmeds III, viņa vietā stājas viņa dēls Ahmeds I.1790. gadā Suvorova vadītā Krievijas armija ieņem turku cietoksni Izmailu.1807. gadā ASV Kongress apstiprina Embargo likumu, aizliedzot tirdzniecību ar visām ārvalstīm. Tieši pēc diviem gadiem Kongress likumu atceļ, atstājot to spēkā tikai attiecībā uz Lielbritāniju un Franciju.1849. gadā pēdējā brīdī tiek apturēta nāves soda izpilde krievu rakstniekam Fjodoram Dostojevskim, kurš tiek nosūtīts uz četriem gadiem izsūtījumā Sibīrijā.1885. gadā par Japānas pirmo premjerministru kļūst samurajs Ito Hirobumi.1894. gadā Francijā sākas Dreifūsa skandāls, kad virsnieks Alfreds Dreifūss antisemītisku motīvu dēļ tiek nepatiesi apsūdzēts nodevībā.1917. gadā Vācijas un Krievijas delegāti Brestā-Ļitovskā sāk miera sarunas pēc decembra sākumā parakstītā pamiera līguma par Krievijas izstāšanos no Pirmā pasaules kara.1965. gadā Lielbritānijā uz visiem lauku ceļiem un šosejām tiek ieviests braukšanas ātruma ierobežojums 70 jūdzes stundā. Līdz tam Lielbritānijā nebija spēkā nekādu braukšanas ātruma ierobežojumu.1969. gadā mirst amerikāņu kinorežisors Džozefs von Sternbergs.1978. gadā Ķīnas līderis Dens Sjaopins paziņo, ka atsakās no Mao ēras politikas, lai uzsāktu Ķīnas ekonomikas reformu.1988. gadā Dienvidāfrikas Republika, Kuba un Angola ceremonijā ANO paraksta vienošanos par neatkarības piešķiršanu bijušajai Vācijas kolonijai Namībijai, kuru kopš Pirmā pasaules kara pārvaldīja Pretorija.1989. gadā no jauna tiek atvērti Berlīnes Brandenburgas vārti, izbeidzot Austrumvācijas un Rietumvācijas sadalījumu.1989. gadā sacelšanās laikā Rumānijā tiek gāzts 24 gadus valdījušais komunistu diktators Nikolaje Čaušesku, kuram izdodas aizbēgt helikopterā, taču vēlāk viņš tiek notverts. Čaušesku tiek izpildīts nāvessods.1989. gadā mirst īru rakstnieks Semjuels Bekets.1990. gadā NHL kluba Pitsburgas "Penguins" hokejists Pols Kofijs kļūst par pirmo līgas aizsargu, kurš guvis 1000 rezultativitātes punktu. Līdz karjeras beigām Kofijs sakrāj 1531 punktu.1990. gadā Polijas prezidenta zvērestu dod kustības "Solidaritāte" līderis Lehs Valensa, kurš palīdzēja Polijā gāzt komunistu valdību.1993. gadā Dienvidāfrikas Republikas parlaments pieņem pagaidu konstitūciju, kas paredz vairākuma valdību un valsts pirmās vēlēšanas, kurās piedalās visu rasu pārstāvji.2000. gadā Krievija atzīst, ka zviedru diplomāts Rauls Vallenbergs, kurš no nacistu nāves nometnēm izglāba tūkstošiem ebreju, kļuva par "padomju represiju" upuri. Vallenbergu 1945.gada 17.janvārī Budapeštā sagūstīja padomju aģenti un nogādāja viņu Maskavā. PSRS varas iestādes ilgu laiku apgalvoja, ka Vallenbergs miris VDK cietumā dabīgā nāvē, bet 2000.gadā Maskava atzina, ka viņš nošauts.2001. gadā ASV piedzimst pirmais klonētais mājdzīvnieks - kaķis "Cc".2002. gadā 50 gadu vecumā mirst Lielbritānijas pankroka grupas "Clash" līderis Džo Strammers.2004. gada Francija jaunā likumā pret diskrimināciju oficiāli aizliedz nievājošus izteikumus par homoseksuālistiem un par pretējo dzimumu.