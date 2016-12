25. decembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

Jubilāri pasaulē

Notikumi Latvijā

Notikumi pasaulē

1926. gadā Zigmunds Skujiņš - rakstnieks.1939. gadā Māra Rikmane - gleznotāja, grafiķe.1952. gadā Jevgeņijs Gombergs - uzņēmējs.1962. gadā Jānis Kārkliņš - Latvijas vēstnieks ANO.1972. gadā Mārcis Cēbers - fagotists.1763. gadā Klods Šaps - franču telekomunikāciju pionieris (miris 1805. gadā).1876. gadā Ādolfs Oto Reinholds Vindauss - vācu ķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1959. gadā).1876. gadā Muhammads Ali Džinna - Pakistānas dibinātājs (miris 1948. gadā).1878. gadā Luī Ševrolē - šveiciešu izcelsmes uzņēmējs un "Chevrolet Motor Car Company" dibinātājs.1887. gadā Konrāds Nikolsons Hiltons - amerikāņu viesnīcu industrijas magnāts (miris 1979.gadā).1899. gadā Hamfrijs Bogarts - amerikāņu aktieris (miris 1957.gadā).1904. gadā Gerhards Hercbergs - vācu ķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1999.gadā).1906. gadā Ernsts Ruska - vācu fiziķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1988.gadā).1918. gadā Anvars Sadats - Ēģiptes prezidents un Nobela miera prēmijas laureāts (miris 1981.gadā).1924. gadā Atals Bihari Vadžpajī - bijušais Indijas premjerministrs.1925. gadā Karloss Kastanjeda - peruāņu rakstnieks (miris 1998.gadā).1943. gadā Vilsons Fitipaldi juniors - brazīliešu F1 pilots un komandas vadītājs.1949. gadā Sisija Speiseka - amerikāņu aktrise.1949. gadā Navazs Šarifs - bijušais Pakistānas premjerministrs.1954. gadā Ennija Lenoksa - britu mūziķe.1957. gadā Šeins Makgovans - īru mūziķis.1964. gadā Garijs Makalisters - skotu futbolists un treneris.1968. gadā Helēna Kristensena - dāņu modele.1971. gadā Daido - angļu dziedātāja.1905. gadā soda ekspedīcijas nodaļa ierodas Stāmerienē.1989. gadā pirmo reizi pēckara gados Latvijā oficiāli svin Ziemassvētkus.1998. gadā pie Brīvības pieminekļa Konstantīns Petuhovs, aplejoties ar degvielu, mēģina aizdedzināties.800. gadā Kārlis Lielais Romā tiek kronēts par Svētās Romas impērijas imperatoru.1000. gadā tiek dibināta Ungārijas karaļvalsts.1066. gadā Vestminsteras abatijā Londonā par Anglijas karali tiek kronēts Viljams Iekarotājs, kurš vadīja normāņu iebrukumu Anglijā un sakāva anglosakšu spēkus.1100. gadā par pirmo Jeruzalemes karali tiek kronēts Buloņas Boldvins.1130. gadā par pirmo Sicīlijas karali tiek kronēts Rožē II.1599. gadā Brazīlijā tiek nodibināta pilsēta Natala.1818. gadā Svētā Nikolaja baznīcā Austrijas pilsētā Oberndorfā pirmo reizi tiek atskaņota dziesma "Klusa nakts, svēta nakts".1914. gadā Pirmā pasaules kara Rietumu frontē pie Ipras, Beļģijā, ierakumos karojošajās pusēs esošie britu un vāciešu spēki vienojas par "Ziemassvētku pamieru", kopīgi dziedot svētku dziesmas un iedzerot un apmainoties ar mazām dāvanām.1926. gadā Japānas tronī pēc tēva nāves kāpj imperators Hirohito.1932. gadā 7,6 balles stipra zemestrīce Ķīnas Gansu provincē prasa apmēram 70 000 cilvēku dzīvības.1939. gadā ASV lielveikalu tīklā "Montgomery Ward" pirmo reizi parādās Rūdolfs, sarkandegunainais ziemeļbriedis.1941. gadā pēc 17 dienu aplenkuma Honkonga padodas Japānas spēkiem.1973. gadā pilnībā apstājas sistēmas ARPANET darbība, kad programmēšanas kļūmes dēļ visa tīkla satiksme tiek novirzīta caur vienu serveri Hārvārda universitātē.1974. gadā viesuļvētra "Treisija" gandrīz pilnībā iznīcina Austrālijas pilsētu Dārvinu.1977. gadā 88 gadu vecumā mirst amerikāņu aktieris Čārlijs Čaplins.1989. gadā gāztajam Rumānijas komunistu diktatoram Nikolajem Čaušesku un viņa sievai Elenai tiek izpildīts nāvessods nošaujot.1991. gadā no amata atkāpjas Padomju Savienības prezidents Mihails Gorbačovs, nododot varu Borisam Jeļcinam. Šis solis iezīmē Padomju Savienības pastāvēšanas beigas.1995. gadā pēc vēlēšanās piedzīvotiem zaudējumiem no amata atkāpjas Turcijas premjerministre Tansu Čillere.2003. gadā 138 cilvēki iet bojā, kad lidmašīna "Boeing 727" pēc pacelšanās gaisā Beninas galvaspilsētā Kotonu iegāžas Atlantijas okeānā.2005. gadā zinātnieki nolemj atlikt 2006.gada sākumu par 61 sekundi, lai saskaņotu to ar izmaiņām Zemes rotācijā.2006. gadā 73 gadu vecumā mirst "soulmūzikas krusttēvs" Džeimss Brauns.