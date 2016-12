29. decembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1952. gadā Māris Paiders - Ceļu būvniecības uzņēmuma SIA "Strabag" valdes priekšsēdētājs.1953. gadā Valdis Ziemelis - Saeimas kancelejas direktora vietnieks.1957. gadā Indra Briķe - Dailes teātra aktrise.1965. gadā Gita Lancere - etnomuzikoloģe.1965. gadā Žanete Auziņa - modes māksliniece.1709. gadā Krievijas imperatore Elizabete (mirusi 1762.gadā).1800. gadā Čārlzs Gudjers - amerikāņu izgudrotājs (miris 1860.gadā).1808. gadā Endrū Džonsons - ASV 17.prezidents (miris 1875.gadā).1809. gadā Viljams Evarts Gledstouns - Lielbritānijas premjerministrs (miris 1898.gadā).1859. gadā Venustiano Karansa - Meksikas 54.prezidents (miris 1920.gadā).1910. gadā Ronalds Kouzs - britu ekonomists, Nobela prēmijas laureāts (miris 2013.gadā).1936. gadā Mērija Tailere Mūra - amerikāņu televīzijas un kino aktrise.1938. gadā Džons Voits - amerikāņu aktieris.1942. gadā Riks Danko - kanādiešu mūziķis ("The Band", miris 1999.gadā).1946. gadā Marianna Feitfula - britu dziedātāja un aktrise.1957. gadā Brūss Boitlers - amerikāņu imunologs un ģenētiķis, Nobela prēmijas laureāts medicīnā.1959. gadā Patrīcija Klārksone - amerikāņu aktrise.1961. gadā Džims Rīds - skotu dziedātājs ("The Jesus and Mary Chain", "Freeheat").1963. gadā Fransisko Bustamante - filipīniešu biljarda spēlētājs.1965. gadā Deksters Holends - amerikāņu mūziķis ("The Offspring").1967. gadā Endijs Vačovskis - amerikāņu kinorežisors.1967. gadā Kriss Barnīss - amerikāņu dziedātājs ("Cannibal Corpse").1972. gadā Džūda Lovs - britu aktieris.1979. gadā Diego Luna - meksikāņu aktieris.1531. gadā Rīga noslēdz ticības līgumu ar protestantisko Prūsijas hercogu Albrehtu, piesaista luterānismam simpatizējošus spēkus1905. gadā Rīgā notiek Latviešu sociāldemokrātu savienības 1.vispārējais kongress. Kongresā, kas ilgst divas dienas tiek pieņemta partijas programma.1919. gadā tiek dibināts Rīgas Valsts tehnikums1999. gadā ceļa Salaspils-Babīte 2.kilometrā līkumā apgāžas automašīna ar formalīna cisternu. Zemē izplūst aptuveni astoņas tonnas formalīna.1170. gadā Lielbritānijas karaļa Henrija II bruņinieki nogalina Kenterberijas arhibīskapu Tomasu Beketu.1813. gadā tā dēvētajā 1812. gada karā britu karavīri nodedzina Bufalo pilsētu ASV Ņujorkas štatā.1845. gadā Teksasa kļūst par ASV 28.štatu.1890. gadā amerikāņu karavīri Dienviddakotā noslaktē vairāk nekā 400 sjū indiāņu vīriešus, sievietes un bērnus.1891. gadā amerikāņu izgudrotājs Tomass Edisons patentē radio.1911. gadā Suņs Jatseņs kļūst par Ķīnas Republikas pirmo prezidentu.1911. gadā Mongolija kļūst par neatkarīgu valsti.1937. gadā Īrijas brīvvalsts vietā līdz ar jaunās konstitūcijas apstiprināšanu tiek nodibināta jauna valsts - Īrija.1940. gadā Vācijas lidmašīnas Otrā pasaules karā nomet uz Londonu tūkstošiem ugunsbumbu, Lielbritānijas galvaspilsētā izraisot milzīgus ugunsgrēkus, kas prasīja 200 cilvēku dzīvības.1944. gadā Padomju tanki iebrauc Budapeštā.1952. gadā ASV tirgū parādās pirmais pārnēsājamais dzirdes aparāts.1965. gadā Ziemeļvjetnamas prezidents Ho Ši Miņs noraida ASV piedāvātās beznosacījumu miera sarunas.1981. gadā ASV prezidents Ronalds Reigans paziņo par ekonomisko sankciju programmu pret Padomju Savienību par tās lomu karastāvokļa ieviešanā Polijā.1986. gadā Mirst krievu kinorežisors Andrejs Tarkovskis.1989. gadā par Čehoslovākijas prezidentu kļūst dramaturgs un cilvēktiesību aktīvists Vāclavs Havels.1993. gadā Honkongā tiek pabeigta Tjaņtjaņa Budas statujas būvēšana. 34 metrus augstā statuja ir pasaulē augstākā sēdošas Budas statuja.1996. gadā Gvatemalas valdība un kreisie nemiernieki paraksta miera līgumu, izbeidzot 36 gadus ilgo pilsoņu karu, kas prasīja vismaz 140 000 dzīvību.1996. gadā 90 gadu vecumā Parīzē mirst populārā franču dziedātāja un aktrise Mireija.1998. gadā Sarkano khmeru līderi atvainojas par septiņdesmito gadu genocīdu Kambodžā, kas prasīja vairāk nekā miljona cilvēku dzīvību.1999. gadā Vācijas prokuratūra paziņo par kriminālizmeklēšanas uzsākšanu pret bijušo kancleru Helmūtu Kolu par uzticības nodošanu.2001. gadā pirotehnikas sprādzienā un tam sekojošajā ugunsgrēkā tirdzniecības centrā Peru galvaspilsētā Limā iet bojā aptuveni 300 cilvēki un vēl vismaz 120 tiek ievainoti.2007. gadā Ķīna izslēdz pilnas demokrātijas iespēju Honkongā no 2012.gada, ignorējot bijušās britu kolonijas iedzīvotāju vairākuma viedokli, tomēr paziņo, ka Honkonga varēs ievēlēt savu līderi 2017.gadā.2013. gadā Krievijas dienvidu pilsētā Volgogradā nogrand sprādziens dzelzceļa stacijā. Izmeklētāji paziņo, ka to sarīkojusi spridzinātāja pašnāvniece. Dienu vēlāk tiek sarīkots sprādziens Volgogradas trolejbusā. Abos uzbrukumos dzīvību zaudē 34 cilvēki.