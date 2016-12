31. decembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

Jubilāri pasaulē

Starp Vecgada vakara jubilāriem ir arī slavenais aktieris Entonijs Hopkinss.

Notikumi Latvijā

Notikumi pasaulē

1949. gadā Pēteris Blūms - Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas vadītāja padomnieks, arhitekts.1951. gadā Karina Bērziņa - muzikoloģe.1965. gadā Aleksandrs Bartaševičs - Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs.1979. gadā Aigars Apinis - Valmieras Drāmas teātra aktieris.1980. gadā Uldis Dirnēns - mūziķis, pazīstams ar skatuves vārdu Detlefs, grupas "Detlef Zoo" solists.1491. gadā Žaks Kartjē - franču ceļotājs (miris 1557.gadā).1514. gadā Andreass Vesaliuss - flāmu anatoms, modernās anatomijas pamatlicējs (miris 1564.gadā).1720. gadā Čārlzs Edvards Stjuarts - pretendents uz Lielbritānijas troni (miris 1788.gadā).1869. gadā Anrī Matiss - franču gleznotājs (miris 1954.gadā).1878. gadā Elizabete Ardēna - kanādiešu uzņēmēja, kosmētikas ražotāja (mirusi 1966.gadā).1880. gadā Džordžs Māršals - ASV valsts sekretārs, Nobela miera prēmijas laureāts (miris 1959.gadā).1908. gadā Simons Vīzentāls - nacistu kara noziedznieku vajātājs (miris 2005.gadā).1933. gadā Edvards Bankers - amerikāņu aktieris un rakstnieks (miris 2005.gadā).1937. gadā Avrams Herško - izraēliešu biologs, Nobela prēmijas laureāts.1937. gadā Entonijs Hopkinss - velsiešu aktieris.1941. gadā Alekss Fergusons - skotu futbolists un menedžeris.1942. gadā Endijs Sammers - britu mūziķis ("The Police").1943. gadā Džons Denvers - amerikāņu dziedātājs un dziesmu autors (miris 1997.gadā).1943. gadā Bens Kingslijs - angļu aktieris.1948. gadā Donna Sammera - amerikāņu dziedātāja (mirusi 2012.gadā).1951. gadā Toms Hamiltons - amerikāņu mūziķis ("Aerosmith").1959. gadā Vels Kilmers - amerikāņu aktieris.1962. gadā Hetere Milza Makartnija - britu modele un aktīviste.1972. gadā Džo Makintairs - amerikāņu aktieris un dziedātājs ("New Kids on the Block").1977. gadā "Psy" - Dienvidkorejiešu reperis.1982. gadā Kregs Gordons - skotu futbolists.1224. gadā Pāvests Honorijs III ieceļ Vilhelmu no Modenas par savu legātu Livonijā, Prūsijā, Holšteinā, Igaunijā, Zemgalē, Sembā, Kursā, Virijā un Baltijas jūras salās.1225. gadā Vācijas karalis Heinrihs izlēņo Livoniju Albertam.1909. gadā iesvēta jauno Rīgas Latviešu biedrības namu, kas uzcelts iepriekšējā 1908.gadā nodegušā nama vietā.2001. gadā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejas un 18. novembra ielas krustojumā, svinīgi tiek atklāts pilsētas pulkstenis.2002. gadā tiek likvidēts Latvijas Televīzijas programmas nosaukums LTV2. No 2003.gada 1.janvāra tiek raidīta programma ar jaunu nosaukumu - LTV7 jeb programma 7.2003. gadā radiostacijas "Radio Brīvā Eiropa" pēdējā darba diena.2005. gadā Ministru prezidents Aigars Kalvītis (TP) svētku uzrunā tautai sola septiņus treknus gadus. "Ja netiks sadarītas kādas muļķības, tad mums priekšā ir septiņi bagāti gadi. Treknie gadi - ja atceras stāstu par Jāzepu."2006. gadā Latvijā nogādā divu Irākā bojā gājušo Latvijas karavīru mirstīgā atliekas, kuri gāja bojā 27. novembrī spridzekļa eksplozijā.2006. gadā Daugavpils cietumā darbību uzsāk cietuma televīzija. Pirmajā raidījumā Vecgada vakarā tiek pārraidītas cietuma un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku uzrunas.535. gadā bizantiešu ģenerālis Belisārijs pabeidz Sicīlijas iekarošanu, pieveicot austrumgotu garnizonu Sirakūzās.1229. gadā Aragonas karalis Džeimss I pabeidz karagājienu, kristiešiem ieņemot līdz tam musulmaņu pārvaldīto Maljorkas salu1695. gadā Anglijā tiek ieviests "logu nodoklis", kā rezultātā daudzi veikalnieki aizmūrēja savus skatlogus, lai nebūtu jāmaksā nodoklis.1857. gadā Lielbritānijas karaliene Viktorija izvēlas Otavu par Kanādas galvaspilsētu.1879. gadā amerikāņu izgudrotājs Tomass Edisons pirmo reizi publiski demonstrē degošu kvēldiega spuldzi.1909. gadā tiek atklāts Manhetenas tilts.1911. gadā Polijā dzimusī franču fiziķe Marija Kirī saņem otro Nobela prēmiju par viņas darbu ar radioaktīvajiem elementiem.1923. gadā Radio BBC pirmo reizi translē Bigbena zvanu skaņas.1938. gadā Indianapolisā tiek ieviests pasaulē pirmais izelpas alkometrs autovadītājiem, kuru izstrādājis doktors R.N. Hārgers.1944. gadā Ungārija piesaka karu Vācijai.1946. gadā ASV prezidents Harijs Trūmens oficiāli paziņo par jebkādas karadarbības izbeigšanu pēc Otrā pasaules kara.1951. gadā tiek noslēgta Eiropas atgūšanās programma jeb Māršala plāns, kura laikā ASV izdalīja Eiropas valstīm 13,3 miljonus ASV dolāru, lai palidzētu atgūties pēc Otrā pasaules kara.1955. gadā "General Motors" kļūst par pirmo ASV korporāciju, kas gadā nopelna vairāk nekā vienu miljardu ASV dolāru.1960. gadā Lielbritānijā no apgrozības tiek izņemtas fartingu monētas, kuru vērtība ir ceturtā daļa penija un kas izmantotas kopš 13.gadsimta.1961. gadā pārstāj darboties Māršala plāns pēc 12 miljardu ASV dolāru izdalīšanas, palīdzot atjaunot Eiropu pēc Otrā pasaules kara.1963. gadā Centrālāfrikas Federācija oficiāli sadalās Zambijā, Malāvi un Rodēzijā.1964. gadā Donalds Kempbels pārspēj pasaules ātruma rekordu uz ūdens, kļūstot par pirmo cilvēku, kas viena gada laikā sasniedzis pasaules ātruma rekordus gan uz zemes, gan ūdens. Kempbels ar savu ātrumlaivu "Bluebird" sasniedza ātrumu 444,71 kilometri stundā.1968. gadā savā pirmajā lidojumā dodas Krievijas virsskaņas ātruma aviolaineris "TU-144", kas izskatā stipri atgādina Anglijas un Francijas virsskaņas ātruma lidmašīnu "Concorde", kas savā pirmajā lidojumā devās dažus mēnešus vēlāk.1988. gadā Mario Lemjē kļūst par pirmo spēlētāju Nacionālās hokeja līgas (NHL) vēsturē, kas vienā spēlē guvis vārtus visos piecos iespējamos veidos: vienādos sastāvos, skaitliskajā vairākumā, skaitliskajā mazākumā, realizējot soda metienu, kā arī tukšajos vārtos brīdī, kad pretinieku komandas vārtsargs bija nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju.1990. gadā Garijs Kasparovs saglabā pasaules čempiona šahā titulu, uzvarot Anatoliju Karpovu.1991. gadā oficiāli beidz pastāvēt Padomju Sociālistisko Republiku Savienība.1999. gadā Panamas prezidente Mireja Moskoso oficiāli pārņem no ASV kontroli pār Panamas kanālu.1999. gadā Krievijas prezidents Boriss Jeļcins paziņo par atkāpšanos no amata. Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga pauž cerību, ka nākamās Krievijas prezidenta vēlēšanas notiks saskaņā ar kaimiņvalsts likumdošanu un noritēs demokrātiski.2003. gadā Āfrikas Savienība iegūst pilnvaras militāri iejaukties nacionālos konfliktos Āfrikā.2004. gadā Taivāna atklāj 508 metrus un 101 stāvu augsto debesskrāpi "Taipei 101", kas pārspēj līdz tam pasaulē augstāko ēku - Kualalumpuras dvīņu torņus "Petronas".2015. gadā Vācijā Vecgada vakarā vairākās pilsētās, galvenokārt Ķelnē, notiek seksuāli uzbrukumi sievietēm. Vairums aizdomās turamo ir patvēruma meklētāji un nelegālie imigranti no Ziemeļāfrikas.