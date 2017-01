3. janvāra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

Jubilāri pasaulē

Notikumi Latvijā

Notikumi pasaulē

1953. gadā Aleksandrs Kuzņecovs - kompāniju "Alton", "Alfa semiconductor", "Mikroelektrotehnika" viens no lielākajiem īpašniekiem.1955. gadā Andris Rāviņš - Jelgavas domes priekšsēdētājs.1958. gadā Jānis Ķipurs - bobsleja treneris, olimpiskais čempions.106. gada p.m.ē.Cicerons - romiešu valstsvīrs un filozofs (miris 43.gadā p.m.ē.)1865. gadā Hernijs Laitons - britu aktieris un operdziedātājs (miris 1936.gadā).1883. gadā Klements Etlī - Lielbritānijas premjerminists (miris 1967.gadā).1892. gadā Dž. R. R. Tolkīns - britu rakstnieks (miris 1973.gadā).1897. gadā Meriona Deivīsa - amerikāņu aktrise (mirusi 1961.gadā).1911. gadā Džons Stērdžess - amerikāņu kinorežisors (miris 1982.gadā).1926. gadā Sers Džordžs Mārtins - britu ierakstu producents un komponists, dēvēts par "piekto bītlu" (miris 2016.g.).1929. gadā Serdžo Leone - itāļu kinorežisors (miris 1989.gadā).1939. gadā Bobijs Halls - kanādiešu hokejists.1942. gadā Džons Tovs - amerikāņu aktieris (miris 2002.gadā).1945. gadā Stīvens Stilss - amerikāņu ģitārists un dziesmu autors.1946. gadā Džons Pols Džounss - britu mūziķis ("Led Zeppelin").1946. gadā Viktorija Prinsipla - amerikāņu aktrise.1956. gadā Mels Gibsons - amerikāņu aktieris un režisors.1969. gadā Mihaels Šūmahers - vācu F1 pilots.1974. gadā Alesandro Petači - itāļu riteņbraucējs.1975. gadā Tomā Bengaltē - franču dīdžejs ("Daft Punk").1977. gadā Mišela Stīvensone - angļu dziedātāja ("Spice Girls").1977. gadā Lī Bovjers - angļu futbolists.1978. gadā Maiks Jorks - amerikāņu hokejists.1985. gadā Lins Kleiza - lietuviešu basketbolists.1919. gadā Padomju Krievijas karaspēka vienības ieņem jau tad neatkarību proklamētās Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Kārļa Ulmaņa izveidotā pagaidu valdība ar kuģi "Saratov" bēg uz Liepāju un savu darbību turpina šajā pilsētā. Savukārt Rīgā savu darbību uzsāk Pētera Stučkas izviedotā Latvijas Padomju sociālistiskās republikas valdība.1920. gadā Latvijas armija kopā ar Polijas karaspēka vienībām uzsāk kopējus militārus uzbrukumus Padomju Krievijas karaspēka vienībām Latgalē, tādējādi uzsākot Latgales atbrīvošanu no Padomju Krievijas varas.2002. gadā šaursliežu dzelzceļa posmā Gulbene-Alūksne darbu sāk jauna privātā dzelzceļa kompānija SIA "Gulbenes-Alūksnes bānītis".2002. gadā kārtējā 2006.gada pasaules hokeja čempionāta rīcības komitejas sēdē, kurā analizē piedāvātos hokeja haļļu celtniecības vietu variantus, par piemērotāko vietu lielajai hallei tiek atzīts laukums Rīgā, Skanstes un Grostonas ielas krustojumā.2006. gadā Ministru kabinets atkārtoti vienojas, ka Eiropas Savienības vienotās valūtas nosaukums latviešu valodā būs "eiro".2007. gadā uz starptautisko miera uzturēšanas misiju Irākā dodas 103 Latvijas kontingenta pamatsastāva karavīri.1431. gadā Žanna d'Arka tiek nodota bīskapam Pjēram Košonam.1496. gadā Leonardo da Vinči neveiksmīgi izmēģina lidošanas mašīnu.1521. gadā Romas katoļu pāvests Leo X izslēdz no baznīcas Mārtinu Luteru.1815. gadā Austrija, Lielbritānija un Francija noslēdz slepenu aizsardzības aliansi pret Prūsiju un Krieviju.1870. gadā Ņujorkā sākas Bruklinas tilta celtniecība.1888. gadā Mārvins Stouns patentē salmiņu dzeršanai.1899. gadā laikraksta "The New York Times" redaktora slejā pirmo reizi tiek lietots vārds "automobilis".1921. gadā Turcija noslēdz miera līgumu ar Armēniju.1924. gadā britu arheologs Hovards Kārters Tēbas kalnu Karaļu ielejā netālu no Luksoras, Ēģiptē atrod Tutanhamona sarkofāgu.1925. gadā Benito Musolīni paziņo par absolūtas varas pārņemšanu Itālijā.1946. gadā Londonā par valsts nodevību tiek izpildīts nāves sods Viljamam Džoisam, kurš Otrā pasaules kara laikā Lielbritānijā pārraidīja nacistu propagandu.1957. gadā Hamilton Watch Company" prezentē pirmo elektrisko pulksteni.1959. gadā Aļaska kļūst par ASV 49.štatu.1961. gadā ASV prezidents Dvaits Eizenhauers sarauj diplomātiskās attiecības ar Kubu.1962. gadā Romas katoļu pāvests Jānis XXIII izslēdz no baznīcas Fidelu Kastro.1967. gadā slimnīcā mirst Džeks Rūbijs, kurš nošāva ASV prezidenta Kenedija slepkavu Lī Hārviju Osvaldu.1969. gadā Ņūdžersijas policija Ņūarkas lidostā konfiscē apmēram 30 000 Džona Lenona un Joko Ono albuma "Two Virgins" kopiju, jo albuma vāka foto, kurā Lenons un Ono redzami kaili, ir atzīts par pornogrāfisku. Čikāgā tiek slēgts arī kāds ierakstu veikals, kurā šis albums ticis izlikts pārdošanai.1977. gadā tiek dibināta kompānija "Apple Computer".1987. gadā Areta Frenklina kļūst par pirmo sievieti, kas uzņemta Rokenrola slavas zālē.1990. gadā pēc desmit aplenkumā Vatikāna vēstniecībā pavadītām dienām gāztais Panamas līderis Manuels Antonio Noriega padodas iebrukušajiem ASV spēkiem.1991. gadā Kanādiešu hokejists Veins Greckis gūst savā karjerā 700.vārtus.1993. gadā Krievijas prezidents Boriss Jeļcins un ASV prezidents Džordžs Bušs paraksta līgumu par abu valstu kodolieroču krājumu samazināšanu par divām trešdaļām.1994. gadā Kompānijas "Aeroflot" lidmašīna "TU-154" nogāžas un uzsprāgst īsi pēc pacelšanās no Irkutskas lidostas. Iet bojā 125 cilvēki, ieskaitot vienu, kurš negadījuma brīdī atradās uz zemes.1999. gadā kosmosa aģentūra NASA palaiž uz Marsu otro bezpilota kosmosa misiju, lai meklētu ūdens pazīmes uz Sarkanās planētas.2002. gadā organizācija "Žurnālisti bez robežām" paziņo, ka 2001.gadā, savus pienākumus pildot, pasaulē nogalināts 31 žurnālists un desmit citi mediju darbinieki. Apcietināto un uzbrukumus piedzīvojušo žurnālistu skaits palielinājies attiecīgi līdz 489 un 716.2004. gadā Ēģiptes aviokompānijas "Flash Airlines" lidmašīna ceļā uz Parīzi iegāžas Sarkanajā jūrā, kā rezultātā iet bojā visi 148 pasažieri un apkalpes locekļi.2013. gadā, lai izvairītos no Francijā gaidāmā ievērojamā nodokļu pieauguma bagātniekiem, franču aktieris Žerārs Depardjē iegūst Krievijas pilsonību.2015. gadā Nigērijas islāmistu grupējuma "Boko Haram" kaujinieki sāk uzbrukumu Bagai, turpmāko pāris dienu laikā nogalinot simtiem cilvēku. Upuru skaits, domājams, pārsniedza 2000.