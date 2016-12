Modele Adriana Lima samazina dzīvokļa cenu par 650 000 dolāriem! Tagad nopirksiet? FOTO

Adriana Lima jau trešo gadu cenšas pārdot dzīvokli Ņujorkā

























13 attēli

Pirms trīs gadiem brazīliešu modele pārdošanā izlika savu izsmalcināto dzīvokli Manhetenā Ņujorkā, par to prasot 5.5 miljonus ASV dolāru. Tā kā šo gadu laikā apartamentus aizvien nav izdevies pārdot, modele samazinājusi cenu par 650 000 dolāru un tagad piedāvā to iegādāties par 4.85 miljoniem ASV dolāru.„Victoria’s Secret” modele 2009. gada Valentīndienā apprecējās ar serbu basketbolistu Marko Jariku. Laulības laikā abi kļuva par divu bērnu vecākiem. Meita Valentīna pasaulē nāca 2009. gada 5. novembrī, bet meita Sjenna piedzima 2012. gada 12. septembrī.2014. gada maijā Lima un Jariks paziņoja par lēmumu šķirt piecus gadus ilgušo laulību. Šķiršanās oficiāli nokārtota šā gada sākumā. Pāris aizvien dala īpašumtiesības uz šo dzīvokli. Kad viens vai otrs ierodas Ņujorkā, viņi šad tad apmetas apartamentos, kur reiz dzīvoja kopā.Dzīvoklī ir divas guļamistabas un tas aizņem 200 kvadrātmetrus lielu platību Manhetenas 57. ielā. Dzīvoklī ir arī pieņemamā telpa. No logiem paveras skats uz Centrālparku.Adraian Lima šobrīd dzīvo Maiami, Floridā.