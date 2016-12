Slinkums skūties vai rūpīgi veidota paviršība: košākie bārdaiņi. FOTO

Lamberseksuāļi – metroseksuāļu stila nākamais attīstības posms, kas balstās vīrišķīgā raupjumā. Tas nozīmē, vīrieši, kuri izskatās pēc mežstrādniekiem ar bārdas rugājiem vai kuplu bārdu (koptu!), izvēlas maskulīnas (tiesa, aizvien hipsterīgas) drēbes – ādas jakas, rūtainus kreklus, smagnējus zābakus – un izskatās (inscenēti!) pavirši.





Aktiera Džo Manganiello tumsnējais un noslēpumainais izskats ir pievilcīga raupjuma sinonīms, kam nav nepieciešams rotāties ar modes precēm, lai būtu pilnasinīgs mežstrādnieku stila iemiesojums. Ne velti ir paziņojis, ka „ienīst skūšanos”, un viņa kino lomas tam tikai palīdz.Ar vai bez bārdas aktieris Metjū Makonahijs, lai arī filmās mēdz attēlot arī seksīgus sērferus, ir tipisks nepieradināmais lamberseksuālis, Teksasas kovbojs, kura stilu papildina paša īpatnējais akcents. Pagājušajā gadā viņš pat kļuva par modes dizaineru, radot līniju Just Keep Livin, kas demonstrē paša stila uzskatus – komfortu, brīvu piegriezumu un atturīgus krāsu toņus.TV kulta seriāla Troņu spēles aktieris Kits Heringtons ne tikai savā Džona Snova lomā, bet arī bez zobena rokās ikdienā izskatās lieliski. „Neko par modi nezinu. Zinu to, ko man patīk valkāt. Man vienmēr pārmet, ka par daudz nēsāju melnas krāsas apģērbu. Man patīk melnā. Jocīgi, gluži kā Džonam Snovam,” ir izteicies Kits. Un atbilstoši lamberseksuāļu filozofijai mode, stils un galvenais – sev pievērsta apkārtējo uzmanība ir ārkārtīgi patīkama. „Man patīk sarkanā paklāja pasākumi. Tie ir nogurdinoši, bet tajos ir kas aizraujošs – pucēšanās, cilvēku klaigas, fotoaparāti. Tas ir kā atkarību izraisošs sapnis,” atzīst aktieris.Bijušais modelis Džeisons Momoa ir vēl viens seriāla Troņu spēles seksīgais aktieris, kura kuplais matu sakārtojums, raupjā bārda un izteiksmīgā muskulatūra likusi pat sievietēm doties uz kino novērtēt viņa lomu filmā Betmens pret Supermenu: Taisnības rītausma. Bet vīrišķīgajam un spēcīgajam augumam ir sava cena un savas balvas: „Ir daudz jāēd un daudz jāsporto. Dodu priekšroku gaļai un dārzeņiem, bet kalorijas ietaupu Guinness alum. Tīk cigāri un alkohols. Ja grasies dzert alu, ir jāsaņemas sportam.”Huligāniskās vīrišķības un īpatnējā britu akcenta dēļ aktieris Toms Hārdijs ir kļuvis arī par sieviešu elku un pat stila ikonu. Sliktā puiša tēls lomās un ikdienā, uz sarkanajiem paklājiem – izsmalcināts un uzpulēts. Un pirms diviem gadiem pat iemēģinājis roku modes dizainā un veidojis vīriešu modes kolekciju zīmolam Blang. „Pats personīgi modē neiedziļinos. Man patīk justies ērti un praktiski. Valkāju daudz militārā zīmola Crye izstrādājumu, džinsa bikses, snīkerus, T kreklus un beisbola cepures.”Aktieris Džāreds Leto ir lamberseksuāļu (būtībā jebkuras aktuālās, jaunās modes tendences) topa virsotnē. Mainīgs kā hameleons, ar vai bez matiem, košs vai bezrūpīgs viņš, līdzīgi kā pārējie kolēģi, pret modes un stila jautājumiem attiecas uzspēlēti atturīgi: „Nepiedomāju pie savas garderobes, un, manuprāt, to arī var redzēt. Man vienalga, ko cilvēki saka, es nekolekcionēju modes balvas. Ja apģērbs ir ērts un liek justies labi, tad tie ir pareizie iemesli tā valkāšanai.”