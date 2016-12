Cik šogad izmaksā 9 ēdienu galds Ziemassvētkos? Aplūkojam cenas Centrāltirgū

pākšaugiem

Ziemas saulgriežu priekšvakarā portāls Kasjauns.lv apmeklēja Rīgas Centrāltirgu, lai cik maksā Ziemassvētku tradicionālie ēdieni. Senlatvieši uzskatīja, ka svētku galdā jābūt deviņiem ēdieniem, bet gadu laikā to skaits palielinājies gan mūsu cimperlīguma, gan globalizācijas ietekmē. Piemēram, senlatvieši pat nebūtu iedomājušies Ziemassvētku galdā likt mandarīnus, bet tagad tie ir kļuvuši teju par latviešu nacionālo ēdienu Ziemassvētkos, tāpat kā šašliks Jāņos.* Lai nebūtu jāraud, uz galda noteikti jābūt– zirņiem un pupām. Tos var nopirkt, pats mērcēt un vārīt. Zirņi kilogramā (atkarībā no lieluma) maksā no diviem līdz trim eiro, bet pupas (arī atkarībā no lieluma) no 1,50 līdz 4,50 kilogramā.* Pelēkajiem zirņiem klāt pienākas arī aizdars:. Speķis vaimaksā no 3,60 līdz 4,60 kilogramā, sīpoli – 50 – 80 centi kilogramā. Tā kā aizdaram nav jāpērk vesels kilograms speķa vai sīpolu, pietiks, ar mazumiņu. Visnotaļ trekns aizdars varētu izmaksāt ap diviem eiro.* Lai turpmāk mūs sagaidītu jauni un priecīgi pārsteigumi, uz galda jālieki. Ja pats negribat tos cept, tad atliek vien doties uz kādu no daudzajām tirgus beķerejām, kur viens pīrādziņš maksā ap 13 centiem. Domājams, ka ar 20 pīrādziņiem vakaram pietiks atliku likām.* Bietēm un burkāniem uz galda jābūt tādēļ, lai nākamgad turētos veselība.(gan svaigas, gan vārītas) maksā 1,00 – 1,20 eiro kilogramā, betno 0,70 līdz eiro kilogramā. Vārītus burkānus gan neizdevās atrast, tā, kā tos jāvāra vai jāsautē būs pašam.* Neatņemama Ziemassvētku galda sastāvdaļa ir. Un te nu izvēle ir varen plaša. „Masveida produkcija” maksā ap 2,30 – 3,80 eiro kilogramā. Ir arī daudz gardākas un ekskluzīvākas. Piemēram, „Svētes maizes” griķu – medus piparkūkas maksā 30 eiro kilogramā. Tirgus sievas Kasjauns.lv steidza stāstīt, ka tās ir dikti gardas un arī vieglas, kas nav maz no svara, ja pērk veselu kilogramu. Arī slavenās „Lāču” piparkūkas nav no lētākajām, bet, ja paveicas, tās var nopirkt pat uz pusi lētāk nekā Svētes piparkūkas. Ja paši negribat cept piparkūkas, beķereju stendus izpētiet rūpīgi, lai nopirktu ne tikai izdevīgāko, bet arī gardāko produktu.* Uz galda arī jābūt apaļas formas, lai mums apkārt vienmēr būtu daudz saules. Tādi vidēji maksā ap 2,00 – 2,50 eiro kilogramā (tas no „lētā gala”). Kurzemnieki cepumus iemīļojuši aizstāt ar sklandraušiem, kuri maksā eiro gabalā.* Lai pietiktu spēka, uz galda jābūt štovētiem. Var nopirkt skābētus kāpostus par 1,00 – 1,20 kilogramā un pats tos štovēt. Savukārt jau štovēti kāposti maksā divreiz dārgāk – divi eiro kilogramā.* Uz galda jābūt arī putna gaļai, lai gūtu labus panākumus. Te nu ir liela izvēle: pirkt poļupar 4 eiro kilogramā vai ievestus broilercāļus par 1,80 – 1,90 eiro kilogramā. Var atrast arī mūsu pašu biosaimniecībās audzētus putnus: piemēram, zosis vai pīles no Taurupes maksā 10 eiro kilogramā, vistas – 7,50 eiro, bet tītari – 7 eiro. Cik iztērēsieties, atkarīgs no putna lieluma. Vidēji brangs putns sver divus kilogramus.* Lai vienmēr pieturētos nauda, uz galda jāliek, bet no tās nokasītās zvīņas visu gadu jānēsā maciņā. Dzīva karpa maksā 3,20 - 3,90 eiro kilogramā, bet jau „atgalvota” – 5,90 eiro kilogramā, līdaka (atkarībā no lieluma un „apstrādes”) – 4,20 – 8,90, plaudis – 2,50, bet asaris – 3,50 eiro kilogramā. Normāli apēdama zivs sver līdz diviem kilogramiem. Zivju paviljonā gan pienāktos uzprasīt, no kuriem dīķiem zivs nāk, jo daudzas karpas uz Rīgas tirgu „atpeldējušas” no Lietuvas.* Jau tradicionāli uz galda, lai neaptrūktos laime, jāliekvai cūkas cepetis. Īsta, mūsu pašu zemē audzēta rukša, galva maksā 2,50 eiro kilogramā (tāda var svērt ap 1,7 kilogramiem), bet jau nogriezts šņukurs ap 700 gramu svarā – 1,50 eiro kilogramā. Svaiga cūkgaļa cepetim – 3,20 – 3,90 eiro kilogramā, bet jau gatavs cepetis – 4,20 – 6,60 eiro kilogramā.* Ziemassvētkos tiek gatavots ķūķis jebar žāvētu speķi un sīpoliem. Šāda putra nemaz tik dārgi neizmaksā, jo grūbu paciņu var dabūt vien par 70 centiem gabalā.* Kā saldo ēdienu būtu jauki piedāvāt biguzi () - rupjmaizes gabaliņus, kas pārlieti ar dzērveņu vai citu ogu atšķaidītu sulu. Labas rupjmaizes klaips varētu maksāt ap eiro, saldā krējuma paciņa - no 1,00 līdz 2,50 eiro, bet dzērveņu sula ap 1.90 eiro litrā. Var pievienot arī medu (mazā burciņa – 3,50 eiro). Var arī pats mēģināt no dzērvenēm izspiest sulu vai ar tām dekorēt kārtojumu – dzērveņu kilograms maksā piecus eiro.* Uz galda jāliek arī augļi. Mūsu pašu ābolu kilograms maksā vienu eiro kilogramā, bet svešzemju– 1,00 – 1,60 eiro un labas vīnogas – ap 2,50 - 3,50 eiro kilogramā.* Tradicionālie Ziemassvētku dzērieni varētu būt, paniņas (izzudušā rūgušpiena vietā) un. Ja negribam pirkt alus divlitreni, jāizvēlas pudeļalus (lētākais maksā 75 centus, bet dārgākais – teju divus eiro), paniņu litrs – ap 1,35 eiro, bet karstvīna pudeli var nopirkt no 2,30 līdz 4.00 eiro.Tāds nu būtu Ziemassvētku vakara galda cienasta cenrādis. Kā redzams, grūti aprēķināt, cik ģimenei tāds varētu izmaksāt. Tas atkarīgs gan no katra rocības, gan ēstgribas, gan gastronomiskās gaumes. LaiZiemassvētku galds būtu gana bagātīgs varētu pietikt ap, protams, ja nepārspīlējam un nepērkam vairāk kā varam apēst un neaizraujamies ar karstvīna dzeršanu.