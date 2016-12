Decembra sākumā Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) neatkarīgās izmeklēšanas komisijas vadītājs Ričards Maklarens publicēja sava ziņojuma otro daļu par dopinga lietošanu Krievijā, kurā tika paziņots, ka laika posmā no 2011. līdz 2015.gadam vairāk kā 1000 Krievijas sportisti 30 sporta veidos piedalījušies valsts izveidotā un atbalstītā dopinga sistēmā.Savukārt vēlāk Starptautiskā Biatlona savienība (IBU) saņēma sarakstu ar 31 krievu biatlonistu, kuri lietojuši aizliegtās vielas, turpinot startēt augstākā līmeņa sacensības. Neviena sportista vārds gan netiek atklāts, taču IBU sola tuvākajā laikā pieņems lēmumu attiecībā pret Krievijas biatlonistiem.Jau pagājušajā nedēļā šobrīd pasaules labākais biatlonists Martēns Furkads no Francijas draudēja boikotēt sacensības un aicināja arī citus sportistus viņam pievienoties, ja Krievijas biatlonisti, kuri pieķerti dopinga lietošanā, netiks sodīti.Tagad viņam pievienojusies visa Čehijas izlase, kas neplāno martā doties uz Tjumeņu."Nespēju iedomāties, ka sacensības tur (Krievijā) varētu norisināties, kaut vai tā vienkāršā iemesla dēļ, ka neviens uz turieni nedosies. Čehijas biatlonistu tur noteikti nebūs, mēs jau par to esam vienojušies," čehu laikrakstam "Dnes" sacījis Hamza.Viņš uzskata, ka pienācis laiks striktākai rīcībai. "Ir laiks, lai kāda no [nacionālajām] federācijām sāktu runāt skaļi un skaidri, jo līdz šim pārējie savas domas pauda tikai privātās sarunās, bet publiski neko neteica," piebilda Čehijas biatlona funkcionārs.Pasaules kausa posmam Tjumeņā jānotiek no 9. līdz 12.martam, savukārt 2021.gadā šajā pilsētā plānots pasaules čempionāts, taču Hamza uzsver, ka arī to jāpārceļ uz citu valsti.Čehijas izlases līdere ir Gabriela Koukalova (iepriekš Soukalova), kura šosezon Pasaules kausa kopvērtējumā dāmām ir trešā aiz Lauras Dālmeieres no Vācijas un somietes Kaisas Mekereinenas. Savukārt vīru konkurencē šosezon labākie čehi ir Mihals Krčmars un Ondržejs Morāvecs, kuri ieņem attiecīgi 14. un 15.vietu kopvērtējumā.Pagājušajā nedēļā Čehijas pilsētā Nove Mesto norisinājās šīs sezonas trešais Pasaules kausa posms.Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pirms divām nedēļām Latvijas skeletona izlase paziņoja par februārī Sočos plānotā pasaules čempionāta boikotēšanu. Turpinājumā publisku atbalstu Latvijai izteica arī citas nācijas, bet aizvadītajā nedēļā Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) lēma planētas meistarsacīkstes bobslejā un skeletonā pārcelt uz citurieni, šonedēļ paziņojot, ka planētas meistarsacīkstes notiks Kēnigszē trasē, Vācijā.