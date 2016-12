Ilvesu pāris pamet Kadriorgas pili





Igaunijas prezidents Tomass Ilvess mij gredzenus ar latvieti Ievu Kupci











Tomass Hendriks Ilvess ar līgavu Ievu Kupci

































































































































Ieva Ilvesa iziet sabiedrībā ar grūtnieces puncīti































No nākamā gada 9. janvāra Ilvesam jāsāk vieslektora darbs Stenforda universitātē. Pašreiz universitāte ar Ilvesu noslēgusi darba līgumu uz pusgadu, bet vēlāk to varētu pagarināt vēl uz gadu, vēsta kaimiņvalsts ziņu portāls delfi.ee.Jāteic, ka trimdas igaunis Ilvess atgriezīsies savā kādreizējā mītnes zemē, jo viņš savulaik Pensilvānijas universitātē ieguvis psihologa grādu un pirms pārcelšanās uz tēvzemi Amerikā bija literatūras pasniedzējs. Viņš arī bijis ASV pilsonis, bet tā kā Igaunijas likumdošana neparedz dubultpilsonību, 1993. gadā Ilvess atteicās no ASV pilsonības.Pagaidām netiek ziņots, kādā jomā Ilvess lasīs lekcijas, bet, iespējams, tās varētu būt saistītas gan ar politiku, gan Ilvesa „jājamzirdziņu” – kiberdrošību, kurā specializējusies arī viņa sieva, savulaik būdama Latvijas Aizsardzības ministrijas kiberdrošības speciāliste.Jāteic, ka Amerikas lielākajām universitātēm ir prakse gan bijušajiem savas valsts, gan ASV sabiedroto valstu prezidentiem pēc viņu amatu pilnvaru beigām piedāvāt labi apmaksātas lektoru vietas.Vai uz Kaliforniju dosies tieši Ieva ar dēlu, tieši netiek ziņots. Ilvesa padomniece Urve Eslas paziņojusi, ka uz Ameriku dosies „daļa no Ilvesa ģimenes”.