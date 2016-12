Rīdzinieki pa trīs reizēm kapitulēja katrā no trešdaļām, bet sešas ripas ielaida pirmo 25 minūšu laikā.Šī nav smagākā neveiksme "Dinamo" KHL vēsturē, jo savā trešajā KHL sezonā rīdzinieki ar 1:8 zaudēja Sanktpēterburgas SKA, tāpat tā divas reizes ir kapitulējusi ar 0:7, tostarp pērn pret Helsinku "Jokerit". Taču līdz šim ne reizi KHL regulārajā čempionātā netika zaudēti deviņi vārti spēlē.Trīs reizes rīdzinieki kapitulēja mača pirmajās astoņās minūtēs, taču pēc tam Māris Bičevskis un Gints Meija divus vārtus atguva, tomēr otrās trešdaļas pirmajās piecās minūtēs "Dinamo" vārtos ielidoja vēl trīs ripas.Savukārt beigu trešdaļas pirmajā pusē "Avangard" turpināja "pazemot" rīdziniekus, iemtot vēl trīs ripas, uz ko pēc tam ar precīzu metienu atbildēja Pjotrs Ščastļivijs. Uzvarētājiem divus vārtus guva un trīs rezultatīvas piespēles izdarīja Ivans Ļemtugovs, bet divas reizes izcēlās arī Antons Burdasovs.Zīmīgi, ka arī "Avangard" pirmo reizi KHL čempionāta spēlē guva deviņus vārtus. Omskas komanda izcīnīja sesto uzvaru pēc kārtas, pēc rīdziniekiem šī bija otrā neveiksme pēdējos divos mačos, kā arī 30 zaudējums šosezon 41 aizvadītā mačā.Šosezon Rīgas "Dinamo" nevienā no līdz šim aizvadītajām 40 spēlēm nebija ielaidusi vairāk par pieciem vārtiem, taču trešdien jau cīņas 25.minūtē rīdzinieki atradās iedzinējos ar 2:6.Rezultātu "Avangard" atklāja otrās minūtes beigās, kad spēcīgu šķīlienu no labā iemetiena apļa izdarīja Antons Burdasovs, bet "Dinamo" vārtsargs Jakubs Sedlāčeks nespēja nosegt tuvo stūri.Piektajā minūtē noraidījumu nopelnīja rīdzinieku kapteinis Meija, bet laukuma saimniekiem bija nepieciešama minūte, lai Jegors Martinovs no zonas vidus pārsvaru dubultotu. Savukārt vēl pēc divām minūtēm Sedlāčeks neveiksmīgi atsita ripu savu vārtu priekšā un Iļja Mihejevs netraucēti panāca jau 3:0 "Avangard" labā.Sedlāčeks pēc trešās ripas tika nomainīts, vārtos dodoties Jānim Kalniņam. Arī turpinājumā vairāk uzbruka laukuma saimnieki, taču "Dinamo" ne bez veiksmes palīdzības spēja rezultātu samazināt. Vispirms Māris Bičevskis no tuvas distances izdarīja metienu, taču ripa trāpīja pa pretinieka nūju un ar rikošetu ielēca Dominika Furha sargātajos "Avangard" vārtos. Savukārt perioda izskaņā, kad atlika spēlēt vien trīs sekundes, gados jaunais aizsargs Uvis Balinskis, kuram šī ir tikai ceturtā KHL spēle karjerā, vārtu priekšā atrada Meiju, kurš samazināja rezultāta starpību līdz minimumam.Balinskim šis bija pirmais rezultativitātes punkts KHL karjerā.Diemžēl "ieķerties" rezultātā viesi nespēja, jo pēc atpūtas izgāza arī otrās trešdaļas sākumu, šoreiz trīs vārtus ielaižot nepilnās piecās minūtēs, piedevām starp ceturto un piekto ripu bija vien 12 sekunžu intervāls.Vispirms Burdasovs no tālas distances guva savus otros vārtus mačā, bet pēc tam "Dinamo" aizsargi nogulēja Valentīna Pjanova izrāvienu, kurš izslidoja vienatnē pret Kalniņu un bez problēmām panāca 5:2. "Avangard" turpināja plosīt rīdzinieku aizsardzību un vēl pēc trīs minūtēm ripa atlēca pie Ivana Fiščenko, kurš ar spēcīgu metienu ietrieca arī sesto ripu pretinieku vārtos.Turpinājumā "Avangard" samazināja apgriezienus, ļaujot pa kādai izdevībai izveidot arī Latvijas kluba spēlētājiem. Trešdaļas vidū viesi pēc Balinska noraidījuma palika mazākumā, taču šoreiz izturēja, savukārt līdz otrajai atpūtai rezultāts vairs nemainījās, lai gan rīdzinieki vienu reizi norībināja pretinieku vārtu stabiņu.Pēc pārtraukuma nekas daudz nebija mainījies, jo "Avangard" turpināja dominēt, līdz 50.minūtei jau panākot 9:2, jo pretinieku zonā varēja darīt ko vēlas. Savukārt 51.minūtē izcēlās Ščastļivijs, kurš vārtu priekšā saņēma Miķeļa Rēdliha piespēli.Nesen notikušajā valstsvienību pārtraukumā šosezon neveiksmīgi spēlējošie rīdzinieki veica būtiskas izmaiņas sastāvā, atlaižot amerikāņu aizsargu Patriku Malenu, kanādiešu uzbrucēju Džastinu Šagu, kā arī latviešu aizsargu Ēriku Ševčenko. Tikmēr tika noslēgts līgums ar uzbrucēju Georgu Golovkovu, kurš trešdien piedzīvoja savu debiju KHL, darbojoties "Dinamo" ceturtajā maiņā.Tikmēr pirms spēles kļuva zināms, ka komandai kādu laiku nevarēs palīdzēt rezultatīvais aizsargs Guntis Galviņš, kurš iepriekšējā mačā pirmdien guva traumu. Pagaidām savainojuma nopietnība vēl nav zināma, jo aizsargam plānotas padziļinātas ārstu pārbaudes Latvijā.Rīgas "Dinamo" pirmajā spēlē pēc pārtraukuma pirmdien aizvadīja bezzobainu maču uzbrukumā un ar 1:2 piekāpās Novosibirskas "Sibirj" hokejistiem.Izbraukumā "Dinamo" komanda devās ar 26 hokejistiem (trim vārtsargiem, septiņiem aizsargiem un 16 uzbrucējiem), kuru vidū nav kājas savainojumu ārstējošais aizsargs Georgijs Pujacs."Avangard" komanda pirmdien ar 2:1 pagarinājumā uzvarēja Artūra Kuldas pārstāvēto Somijas klubu Helsinku "Jokerit", gūstot piekto uzvaru pēc kārtas.Abas komandas līdz šim KHL savā starpā tikušās 19 reizes un desmit gadījumos uzvarējuši rīdzinieki. Tiesa, "Avangard" tagad ir deviņi panākumi pamatlaikā, kamēr Rīgas "Dinamo" šādas uzvaras izcīnījusi sešas reizes, kā arī vienā mačā guvusi uzvaru papildlaikā un trīs reizes pēcspēles metienu sērijā. Šosezon vienības jau septembra vidū tikās Rīgā, kad mājinieki zaudēja ar 1:2.Rīdzinieki šo izbraukumu noslēgs piektdien, kad līgas pastarīšu mačā viesosies pie Novokuzņeckas "Metallurg". Arī pēc Ziemassvētkiem Rīgas "Dinamo" divas spēles būs jāaizvada pretinieku laukumā, taču tās jau būs krietni tuvāk, jo 26. un 27.decembrī būs jāspēlē Helsinkos pret "Jokerit". Savukārt nākamās mājas spēles "Dinamo" būs vien 2017.gadā.Rīgas "Dinamo" ar 34 punktiem 41 mačā ieņem pēdējo vietu Rietumu konferencē, no pirmā astotnieka atpaliekot 26 punktus.Savukārt "Avangard" ar 84 punktiem 4s spēlēs ir Austrumu konferences otrajā pozīcijā. Vienībai ir trešais lielākais punktu skaits konferencē, tomēr atrašanās savas divīzijas līderpozīcijā garantē vismaz otro vietu, turklāt divīzijas tuvākā konkurente Ufas "Salavat Julajev" ir 13 punktu attālumā.KHL regulārajā čempionātā piedalās 29 komandas no astoņām valstīm - Krievijas, Latvijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Somijas, Slovākijas, Horvātijas un Ķīnas.Regulārajā čempionātā katra komanda, tāpat kā pērn, aizvadīs pa 60 spēlēm. Ar katru no pretiniekiem tiks spēlēts divas reizes, bet vēl četras cīņas tiks aizvadītas ar savas divīzijas divām komandām - rīdziniekiem tās būs "Jokerit" un Minskas "Dinamo", ar kurām tiks aizvadīts pa četrām savstarpējām spēlēm.KHL regulārais čempionāts noslēgsies nākamā gada 18.februārī, trīs dienas vēlāk sāksies izslēgšanas spēles, bet Gagarina kausa ieguvēji tiks noskaidroti ne vēlāk kā 20.aprīlī.Aizvadītajā sezonā Gagarina kausa finālā Magņitogorskas "Metallurg" sīvā sērijā ar 4-3 uzvarēja Maskavas CSKA vienību, otro reizi kluba vēsturē tiekot pie KHL galvenās balvas.