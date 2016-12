Labdarības spēlē hokejā vāc līdzekļus Ūdrīša rehabilitācijai



























































































































































No šīs labdarības spēles visi ienākumi par ieejas biļetēm, kuru cena bija 2 eiro, tika ziedoti mūziķa atbalstam. Uz spēli bija ieradusies arī Ūdrīša ģimene – sieva Ilona Ūdre-Balode ar dēlu Bārtu, kuram nupat nosvinēta gada jubileja. Labdarības spēlē mazo Bārtu auklēja Ilonas māmiņa, Ventspilī dzīvojošā mūzikas skolotāja Daina Balode.Kopā ar ģimeni spēli vēroja arī ģimenes draudzene un lieliska palīdze Ilonai un Rolandam, grupas „Otra Puse” menedžere Inese Vīksnāne un Ūdrīša aprūpētāja Anita.Ūdrītis visu spēles laiku cītīgi sekoja līdz laukumā notiekošajām sportiskajām aktivitātēm un, brīžiem rādīja paceltu īkšķi, kas liecināja, ka viss ir super! Ilona spēles laikā vīram sarūpēja arī siltu tēju, lai visi kopā varētu līdzi just un baudīt labdarības pasākumu. No hokeja komandas ģimene saņēma dāvanā lielu grozu ar dažādiem vitamīniem un hokeja ripu ar „Kurbada” simboliku, par kuru priecājās gan Rolands, gan Bārts. Spēles noslēgumā rezultāts bija gana pārliecinošs - 6:1 „Kurbada” labā.Rolands Balodis-Ūdris šā gada sākumā, 17. janvārī, smagi cieta ceļu satiksmes negadījumā. Ja gada sākumā mediķi bijās dot cerības par atveseļošanos, tad Rolands ar Ilonu visiem spēkiem cīnās... Šo cīņu mūziķis uzvarēja, tomēr priekšā vēl tāls ceļš līdz pilnīgai rehabilitācijai, un Rolandam šobrīd ir vajadzīga pilna aprūpe un uzmanīga kopšana. Ziedot mūziķiem iespējams zvanot uz tālruni 90006385 (maksa par zvanu 1,42 EUR) vai ar pārskaitījumu fondam „Ziedot.lv” ar norādi Rolandam Ūdrim.