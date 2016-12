Amri izcieta cietumsodu Itālijā par "daudziem pārkāpumiem", vēstīja ANSA. Viens no šiem likumpārkāpumiem bija migrantu uzņemšanas centra aizdedzināšana, ziņoja laikraksts "La Stampa". Pēc cietumsoda izciešanas Itālijas varas iestādes konstatēja, ka nav iespējams Amri izraidīt, jo Tunisija nepiegādāja nepieciešamo dokumentāciju. Viņš tika atbrīvots un netraucēti pārcēlās uz Vāciju.

Vācijas Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes iekšlietu ministrs Ralfs Jēgers trešdien paziņoja, ka Amri patvēruma pieprasījums jūnijā tika noraidīts, tomēr varas iestādēm trūka nepieciešamo dokumentu no Tunisijas, lai viņu izraidītu. Jēgers sacīja, ka Amri ieradies Vācijā pērnā gada jūlijā. Kopš februāra viņš dzīvojis Berlīnē, bet ir uzturējies arī Ziemeļreinā-Vestfālenē.

No marta līdz septembrim Amri ticis novērots aizdomās par plāniem nozagt naudu automātiska ieroča iegādei, lai "iespējams, vēlāk sarīkotu uzbrukumu ar līdzzinātājiem", paziņoja Berlīnes izmeklētāji. Novērošanā tomēr netika iegūti nepieciešamie pierādījumi apsūdzību izvirzīšanai.

Vācijas varas iestādes trešdien publiskoja Amri oficiālu fotogrāfiju un informēja, ka ir viņš ir 1,78 metrus garš, apmēram 75 kilogramus smags, ar melniem matiem un brūnām acīm.





Tunisijas pretterorisma policija trešdien ieradās Amri ģimenes mājā un nopratināja viņa ģimenes locekļus. Ģimene sacīja, ka viņš nav uzturējis regulārus kontaktus, kopš viņš 2010.gada beigās atstāja Tunisiju tur notikušās sacelšanās laikā.



Savukārt laikraksts "The New York Times" noskaidrojis, ka šis jaunietis internetā pētījis, kā izgatavot bumbu, un sazinājies ar teroristu grupējumu "Islāma valsts". Amri sazinājies ar "Islāma valsti" vismaz vienreiz un ASV atradies to personu sarakstā, kam aizliegts ielidot Savienotajās Valstīs, atsaucoties uz kādu ASV amatpersonu, vēstīja laikraksts.

Amri ir galvenais aizdomās turamais par pirmdien pastrādāto masu slepkavību Ziemsvētku tirdziņā pie Berlīnes Ķeizara Vilhelma baznīcas, kuras laikā tika noslepkavoti 12 cilvēki, bet 48 guva ievainojumus.



Rīts pēc traģēdijas tirdziņā Berlīnē

































































































































































Berlīnē kravas automašīna ietriekusies cilvēku pūlī



























































































































































































































































































































LETA/Foto: Reuters/Scanpix/LETA, Video: Reuters