Par viņa apstiprināšanu amatā balsoja 88 deputāti, neviens nebija pret vai atturējies.

Viņš iepriekš Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē sacīja, ka NBS turpinās iesāktos projektus, kas izriet no pamatmērķa par augstu kaujas gatavību bruņotajos spēkos, lai nodrošinātu valsts aizsardzību. Tāpat Kalniņš toreiz pauda, ka neatbalsta obligātā militārā dienesta atjaunošanu, jo tas nevar kalpot kā patriotisma skola un jāņem vērā šādam solim nepieciešamie resursi.

Ministru kabinets Kalniņu Apvienotā štāba priekšnieka amatā apstiprināja šā gada 28.jūnijā, bet minētajā amatā viņš stājās 26.augustā. Kalniņš bruņotajos spēkos dien kopš 1997.gada un dienestu viņš sācis Zemessardzes 51.bataljonā, 2003.gadā iecelts par Izlūku mācību centra komandieri. No 2003. līdz 2005.gadam Kalniņš dienējis Mācību vadības pavēlniecībā, no 2005. līdz 2009.gadam - Zemessardzes štāba Operatīvās plānošanas pārvaldes priekšnieka amatā, savukārt no 2009.gada līdz apstiprināšanai Zemessardzes komandiera amatā 2011.gadā dienējis Zemessardzes štāba un Operatīvās pārvaldes priekšnieka amatā.

NBS Apvienotā štāba priekšnieks absolvējis Augstākā komandējošā sastāva kursu Baltijas Aizsardzības koledžā Igaunijā, kā arī Vadības un ģenerālštāba virsnieka kursu ASV Armijas vadības un ģenerālštāba koledžā, informēja parlamenta Preses dienestā.

Kalniņš Irākā 2006.gadā ASV vadīto koalīcijas spēku operācijā bija Latvijas kontingenta komandiera vietnieks/multinacionālās divīzijas štāba plānošanas daļas priekšnieka vietnieks.

Kā liecina Kalniņa amatpersonas deklarācija, pagājušā gadā viņš dzīvojis bez parādiem un uzkrājumiem. Aizvadītajā gadā viņš vēl ieņēmis Zemessardzes komandiera amatu un algā saņēmis 33 399 eiro. Kalniņš kā savu īpašumu deklarējis 1997.gada izlaiduma automašīnu "Mercedes Benz", kā arī nekustamo īpašumu Dobeles novada Auru pagastā. Kalniņš pērn nav izsniedzis aizdevumus.





Līdzšinējais NBS komandieris Raimonds Graube šovasar paziņoja, ka vēlas atvaļināties no amata pirms pilnvaru termiņa beigām. Graube, kurš ir pāris nedēļu jaunāks par Kalniņu, paziņoja, ka esot vecākais NATO valstu komandieris. Graubem nākamgad februārī apritēs 60 gadi. Saeima šodien arī atbalstīja lēmumu atbrīvot viņu no NBS komandiera amata.

Likums paredz, ka NBS komandieri apstiprina amatā uz četriem gadiem un atbrīvo no amata Saeima pēc Latvijas Bruņoto spēku augstākā vadītāja Valsts prezidenta priekšlikuma. Komandiera kandidātu Valsts prezidentam iesaka aizsardzības ministrs.



