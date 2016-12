Šovakar tiks noskaidroti aizejošā gada Latvijas labākie sportisti

Latvijas Olimpiskā komiteja nosauc pretendentus uz Latvijas "Gada Balvu Sportā 2016"

















































25 attēli

Latvijas Gada balvas sportā svinīgā ceremonija



















































































































































74 attēli

Pasākums kinoteātrī "Splendid Palace" sāksies plkst.20, bet no plkst.21.15 to translēs Latvijas Televīzijas 1.kanāls.Uz valsts labākā sportista godu pretendē skeletonisti Martins un Tomass Dukuri, basketbola talants Kristaps Porziņģis, bokseris Mairis Briedis, bobslejists Oskars Melbārdis un smaiļotājs Aleksejs Rumjancevs.Savukārt Latvijas labākās sportistes balvai izvirzītas svarcēlāja Rebeka Koha, vieglatlētes Laura Ikauniece-Admidiņa un Madara Palameika, cīkstone Anastasija Grigorjeva, kā arī tenisiste Anastasija Sevastova.Pērn trešo gadu pēc kārtas un piekto vispār par Latvijas labāko sportistu tika atzīts Martins Dukurs, bet labākās sportistes balvu ieguva Laura Ikauniece-Admidiņa.Arī šogad M.Dukurs un Ikauniece-Admidiņa ir starp favorītiem uz balvas iegūšanu. Skeletonists aizvadītajā gadā ceturto reizi kļuva par pasaules čempionu, septīto reizi triumfēja Pasaules kausa kopvērtējumā un Eiropas čempionātā, bet Ikauniece izcīnīja ceturto vietu Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs.Tikmēr kungu konkurencē Mairis Briedis turpināja virzīties pretī savam mērķim - pasaules čempiona titulam pirmajā smagajā svarā, no kura viņu tagad šķir vairs viena cīņa. Briedis joprojām profesionālajā karjerā nav zaudējis nevienā boksa cīņā. Tikmēr Porziņģis iemantoja visas basketbola sabiedrības uzmanību, teicami debitējot pasaules labākajā basketbola līgā NBA, kļūdams par Ņujorkas "Knicks" kluba publikas mīluli.Melbārdis ar savu četrinieku kļuva par pasaules čempionu, pirmo reizi Latvijas bobslejam kopš neatkarības atgūšanas izcīnot tik skanīgu titulu. Tomass Dukurs kļuva par Eiropas čempionu, šo titulu dalot ar brāli, bet Rumjancevs negaidīti izcīnīja piekto vietu Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs.Tikmēr dāmām Koha, kura starp citu, sākotnēji tika aizmirsta un nebija iekļauta starp pretendentēm, Riodežaneiro Olimpiādē bija ceturtā, Grigorjeva ceturto reizi karjerā kļuva par Eiropas čempioni, šo titulu izcīnot sacensībās Rīgā, Madara Palameika triumfēja Dimanta līgā un laboja valsts rekordu, bet Anastasija Sevastova aizkļuva līdz ASV atklātā tenisa čempionāta ceturtdaļfinālam un WTA pasaules rangā pakāpās līdz 30.vietai.Tikmēr nominācijā "Labākais Latvijas treneris" balvai izvirzīti svarcelšanas treneris Eduards Andruškevičs, skeletonistu treneris Dainis Dukurs un bobslejistu treneris Sandis Prūsis, kurš šo balvu ieguva arī iepriekšējos divos gados.Savukārt nominācijai "Labākais Latvijas tehnisko sporta veidu sportists" izvirzīti rallijkrosa braucējs Jānis Baumanis, motokrosists Pauls Jonass, kurš šo balvu ieguva pērn, kā arī rallists Ralfs Sirmacis.Balvai "Labākā Latvijas sporta spēļu komanda" izvirzīta valsts čempione basketbolā "Valmiera"/ORDO, Latvijas vīriešu basketbola izlase, Latvijas vīriešu handbola izlase un Latvijas vīriešu florbola izlase, bet balvai "Labākā Latvijas komanda individuālajos sporta veidos" nominēts Melbārža bobsleja četrinieks, kurā startēja arī Daumants Dreiškens, Arvis Vilkaste un Jānis Strenga, Latvijas kamaniņu braucēju stafetes komanda, kurā brauca Elīza Cauce, Inārs Kivlenieks, Andris un Juris Šici, kā arī pludmales volejbola duets Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš.Uz balvu "Gada uzlecošā zvaigzne" pretendē svarcēlāja Koha, kurai šai balvai izvirzīta jau trešo gadu pēc kārtas, daiļslidotāja Angelina Kučvaļska un skeletoniste Lelde Priedulēna.Balvai "Gada sporta notikums Latvijā" nominēti Eiropas volejbola konfederācijas (CEV) Jūrmalas "Masters" turnīrs pludmales volejbolām, pasaules čempionāta posms rallijkrosā, kas norisinājās Biķernieku trasē, kā arī pasaules čempionāts florbolā, kas norisinājās Rīgā.Nominācijā "Gada notikums Tautas sportā" iekļauti "Lattelecom" Rīgas maratons, SEB MTB maratonu seriāls kalnu riteņbraukšanā un taku skrējienu seriāls "Stirnu buks".Savukārt "Latvijas Paralimpiskās komitejas speciālbalvai" nominēti Aigars Apinis, Diāna Dadzīte un Edgars Bergs.Jau pirms ceremonijas zināms, ka balvu "Mūža ieguldījums Latvijas sportā" saņems modernās pieccīņas pamatlicējs Ainārs Eglons Leja.Pašlaik 85 gadus vecais Leja savulaik kļuva par divkārtēju Latvijas čempionu modernajā pieccīņā. Leja kopā ar treneri Aini Zvirgzdiņu sagatavojis 104 sporta meistarus, tajā skaitā pasaules junioru vicečempionu Vladimiru Kravcovu un čempionu Uldi Putniņu. Viņš ir strādājis sporta biedrībā "Daugava" par peldēšanas treneri, bet vairākās citās skolās bijis modernās pieccīņas treneris.Balvu pretendentus izvirzīja Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK), Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP), Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) pārstāvji, Latvijas sporta žurnālisti, sporta federācijas un citi nozares eksperti, savukārt balvu ieguvējus noteica īpaši veidota 18 ekspertu žūrijas komisija aizklātā balsojumā.Ceremonijā tāpat tiks sveikts 2016.gada Latvijas populārākais sportists, kuru noteica līdzjutēju balsojumā, kas noslēdzās trešdien. Šajā nominācijā finālistu vidū tika Mairis Briedis, Kristaps Porziņģis un Aleksejs Rumjancevs.Tāpat godinot pazīstamā sporta žurnālista Artūra Vaidera piemiņu, šogad ceremonijas laikā pirmo reizi tiks pasniegta balva sporta žurnālistikā, ko pasniegs jaunizveidotais "Artūra Vaidera fonds". Balvas apmērs ir 1000 eiro un šī balva sporta žurnālistikā tiks pasniegta ik gadu."Latvijas Gada balva sportā" svinīgā ceremonija, kuru rīko Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), norisināsies jau 12.reizi.Dažādas interesantas intervija ar Latvijas splgtākajiem sportistiem lasi žurnālā "Latvijas Sporta Izcilības 2016".