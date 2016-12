Jura mamma ar brīvprātīgo organizāciju "bezvests.lv" starpniecību stāsta: "Mans dēls Juris - spēcīgs un izturīgs puisis, sportiskas miesasbūves. Dzīvojam mēs laukos un viņš nekad nav dzīvojis siltumnīcas apstākļos, palīdzēja saimniecībā, piestrādāja remontdarbos, pie lopiem, norūdīja savu raksturu. Lūk, arī tagad - nolēma pārbaudīt savu izturību - vai spēs viens pats vairākas dienas nodzīvot mežā. Vai izturēs? Sagaidīja brīvdienas, lai nekavētu nodarbības skolā, paņēma līdzi pašu minimumu, lai izdzīvotu mežā un pat atstāja mājās zīmīti ar tekstu: "Es būšu atpakaļ"."Juris gan vecākiem nekādas detaļas - kurp dodas un kad pārnāks - nenorādīja, tāpēc ģimene ļoti satraucās un nolēma sacelt trauksmi par dēla pazušanu. Jurim līdzi nebija ne naudas, ne mobilā telefona, ne dokumentu, kas pastiprināja ģimenes bažas.Agrāk šādus pārbaudījumus ar izdzīvošanu brīvā dabā puisis nebija mēģinājis, tāpēc ģimene arī raizējās un vērsās policijā un "Bezvests.lv". Māte pati arī devās meklēt dēlu tuvējā mežā un... satika viņu uz vienas no takām, kad viņš devās pēc ūdens, lai pagatavotu ēdienu. Lai neuztrauktu radiniekus, eksperimentu ar izdzīvošanu brīvā dabā ziemas apstākļos, Jurim nācās pārtraukt, kaut arī viņš juta, ka ir gana spēcīgs, lai vēl vairākas dienas pavadītu mežā."Ja mans dēls būtu zīmītē norādījis, kur tieši devies un ar kādu mērķi, vai būtu paņēmis līdzi mobilo telefonu, mēs tā nebūtu satraukušies, bet tā nācās piecelt kājās visu Latviju. Labi, ka ir tik atsaucīgi cilvēki "Bezvests.lv" komandā, kuri mani uzklausīja un piekrita palīdzēt - ātri publicēja paziņojumu par pazudušo pusi un morāli mani atbalstīja!" - stāsta Jura mamma.Viņa piebilst: "Būtu ļoti labi, ja no mūsu ģimenes piemēra citi vecāki un pusaudži izdarītu secinājumus: par saviem plāniem labāk laicīgi informēt tuviniekus, maksimāli detalizēti. Tad viņi būs mierīgi un ar lieku trauksmi netraucēs veikt kādas svarīgas lietas"."Šajā nemierīgajā laikā, kad tik bieži parādās paziņojumi par bez vēsts pazudušiem cilvēkiem, patiešām nenāks par ļaunu lieku reizi informēt savus radiniekus par saviem plāniem pašu drošības dēļ un, lai pasaudzētu draugu un ģimenes locekļu nervus," saka cilvēku meklētāji.Jau ziņojām, ka 17 gadus vecais Juris 20.decembrī izgāja no savas dzīvesvietas Salacgrīvā, taču nebija zināms, kur viņš dodas, līdz ar to vecāki nolēma vērsties gan policijā, gan pie brīvprātīgajiem.