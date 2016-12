Maskavā atvadās no Ankarā nogalinātā Krievijas vēstnieka

























Sēro par Ankarā nogalināto Krievijas vēstnieku





















































Uzbrukums Krievijas vēstniekam Ankarā















































































Diplomāti un ģimenes locekļi pulcējās pie Krievijas Ārlietu ministrijas, Staļina ēras debesskrāpja Maskavas centrā, lai atvadītos no 62 gadus vecā Karlova.Karlova ķermenis gulēja atklātā zārkā. Marmora vestibilā ap zārku bija izvietota goda sardze, kuri vēroja kā sērotāji atvadās no nogalinātā vēstnieka.Putins uz īsu brīdi apsēdās un pārmija pāris vārdus blakus zārkam sēdošajai Karlova atraitnei, kurai galvā bija melns plīvurs.Krievija un Turcija slepkavību uzskata par neizdevušos mēģinājumu aizēnot attiecības starp Maskavu un Ankaru, kā arī viņu ciešo sadarbību Sīrijas konfliktā, neskatoties uz to, ka tās atbalsta dažādas konfliktā iesaistītās puses.Karlovs bija padomju laiku diplomāts, kurš strādājis Ziemeļkorejā un Dienvidkorejā, laika posmā no 1990 - 2000. gadam, bet 2013. gadā viņš pārcēlās uz Turciju.Viņa vārds tika iegravēts uz rozā marmora plāksnes pie Ārlietu ministrijas sienas, līdzās citiem Krievijas izcilākajiem diplomātiem.