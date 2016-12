Festivāla "Ziemassvētku egļu ceļš" apmeklētāji aicināti balsot par sev tīkamākajiem vides objektiem

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Jau šobrīd iedzīvotāju balsojuma rezultātā izveidojies festivāla trīs visaugstāk novērtēto egļu tops. Šobrīd festivāla apmeklētāji aktīvi balso par objektu “Aurora”, kuru sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju veidojusi māksliniece Zoja Golubeva, arī par darbu “Grafika”, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, un to veidojusi māksliniece Baiba Ābelīte. Daudzi festivāla apmeklētāji savas simpātijas izrādījuši arī objektam “Dimanta egle”, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, un kura autore ir māksliniece Katrīna Strādere. Visi trīs šie darbi ir festivālā “jaunpienācēji”, kas tapuši 2016. gadā. Savas simpātijas iedzīvotāji atdevuši arī par agrāk tapušiem darbiem, kas jau bija apskatāmi iepriekšējos festivālos. Pērn skatītāji par visiemīļotāko izvēlējušies SIA “Studio des Fetes Latvija” veidoto objektu “Prieka maiss”.“Festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš” vides dizaina objektu autori arī šogad apliecina to, ka ir radoši un oriģināli, ka prot uz tradicionālām lietām paskatīties no cita skatupunkta. Festivāls jau septīto gadu stiprina leģendu par Rīgu kā pirmās rotātās Ziemassvētku egles mājvietu. Šis fakts padara mūs atšķirīgus un interesantus daudzajiem tūristiem, kas Rīgu apmeklē gada nogalē. Aicinu iepazīt visus mākslinieku veidotos darbos, izvēlēties sev tīkamāko un simpātiskāko festivāla egli”, mudinot apmeklēt festivālu, saka tā organizatora – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmite.Šogad iedzīvotāju vērtējumam profesionāli mākslinieki, radošo industriju pārstāvji un Latvijas Mākslas akadēmijas studenti kopskaitā pilsētvidē piedāvā 35 vides dizaina objektus – egles, kas pārsteidz ar jaunām, brīžiem provocējošām idejām un oriģinālu to risinājumu, ka arī izmantoto materiālu daudzveidību, radot pilsētā īpašu svētku noskaņu.Ceļvedi festivāla apskatei iespēja atrast tīmekļa vietnē www.eglufestivals.lv , kā arī drukātā veidā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros, Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālēs un tūrisma informācijas centros.Balso par savu simpātiskāko “Ziemassvētku egļu ceļa” vides objektu – egli līdz 8. janvārim!