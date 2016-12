Šajā dienā pirms 25 gadiem likvidēja PSRS. Kā tagad klājas bijušajām padomju republikām?

Pirms 94 gadiem – 1922. gada 30. decembrī, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Aizkaukāza padomju republikas Maskavā nodibināja Padomju Sociālistisko Republiku Savienību (PSRS), bet pirms 25 gadiem – 1991. gada 26. decembrī, PSRS Augstākā Padome pieņēma deklarāciju par PSRS likvidāciju, pēc tam kad Belovežas gāršā (Baltkrievijā) Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas prezidenti 8. decembrī bija parakstījuši līgumu par savienības līguma pārtraukšanu. Savas gandrīz 70 gadus pastāvēšanas vēsturē PSRS republiku skaits mainījās, bet impērijas agoniju piedzīvoja 15 „brālīgās republikas”. Kaut arī Latvija PSRS pameta uzreiz pēc 1991. gada augusta puča, pilnīgi PSRS no pasaules kartes pazuda pēc četriem mēnešiem.Lai arī pašreizējais Krievijas prezidents Vladimirs Putins PSRS sabrukumu nodēvējis par ģeopolitisku katastrofu un tiek klāstīts, ka daudzi jo daudzi varenplašās republiksaimes pilsoņi vēlas atgriezties padomju impērijas varenumā, jācer, ka PSRS jau ir neatgriezeniska vēsture. Par to liecina arī oficiālajos Maskavas laikrakstos publicētie Krievijas socioloģisko aptauju rezultāti, kuri liecina, ka tika 12% Krievijas pilsoņu nepārprotami grib atgriezties padomju realitātē (pirms 15 gadiem, 2001. gadā, tādu bija daudzkārt vairāk – 30%). Citas aptaujas atkal rāda, ka 56% Krievijas iedzīvotāju nožēlo PSRS sabrukumu, bet šī nožēla vēl it nebūt nenozīmē, ka viņi visi grib atgriezties padomju dzīves īstenībā.Maskavas laikraksts „Argumenti i Fakti” publicējis apskatu, kā tad tagad ļaudīm klājas bijušajās 15 PSRS republikās. Labklājības un dzīves ilguma ziņā pirmās trīs vietas ieņem Baltijas valstis – Igaunija, Lietuva un Latvija, bet visgaužāk klājas Vidusāzijas valstīs, kur vidējā alga un pensijas cilvēkiem ir pat piecas un vairāk reizes zemākas nekā Latvijā. Lūk, bijušo PSRS republiku statistiskie rādītāji (pēc „Argumenti i Fakti” datiem):Latvija 904 eiro 315 eiro 74,6 gadi 11,5%Igaunija 1000 eiro 358 eiro 77,6 gadi 8,5%Lietuva 816 eiro 271 eiro 73,6 gadi 10,4%Krievija 568 eiro 194 eiro 70,5 gadi 5,8%Baltkrievija 362 eiro 144 eiro 72,3 gadi 5,7%Ukraina 201 eiro 75 eiro 71,3 gadi 7,9%Moldova 251 eiro 65 eiro 72,1 gadi 4,9%Gruzija 431 eiro 109 eiro 74,4 gadi 13%Armēnija 406 eiro 86 eiro 74,8 gadi 18,3%Azerbaidžāna 303 eiro 70 eiro 72,7 gadi 5,9%Kazahstāna 425 eiro 164 eiro 70,2 gadi 5,7%Uzbekistāna 204 eiro 91 eiro 69,4 gadi 10,4%Turkmenistāna 356 eiro 65 eiro 66,3 gadi 10,2%Kirgiztāna 205 eiro 75 eiro 71,1 gadi 7,5%Tadžikistāna 117 eiro 54 eiro 69,7 gadi 10,4%