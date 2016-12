Latvijas juniori ar rezultātu 90:76 (22:25, 24:14, 25:12, 19:25) pieveica Horvātijas vienaudžus.Vēl trīs ar pusi minūtes pirms puslaika beigām Latvijas izlase bija iedzinējos ar 34:37, tomēr turpinājumā veica izšķirošo izrāvienu. Pēc puslaika latvieši jau bija priekšā ar 46:39, bet trešās ceturtdaļas pirmajā pusē viņu pārsvars jau pārsniedza desmit punktus un pirms pēdējām desmit minūtēm arī sasniedza 20 punktus - 71:51.Ceturtajā ceturtdaļā horvāti pietuvojās, tomēr nespēja nopietni apdraudēt Latvijas izlases uzvaru. Līdz ar to Latvijas juniori ne tikai izcīnīja 13.vietu turnīrā, bet arī izpildīja galveno šī mača mērķi - saglabāja vietu turnīra A divīzijā, iegūstot pēdējo ceļazīmi.Rezultatīvākais uzvarētājiem ar 23 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām bija Roberts Blumbergs, ar 19 punktiem un desmit bumbām zem groziem atzīmējās Artūrs Strautiņš, bet 18 punktus iemeta Niks Jansons.Šis bija pirmais gads vēsturē, kad visas Latvijas jauniešu izlases spēlē Eiropas čempionāta A divīzijā, turklāt šis gadagājums skaitās ļoti talantīgs, jo pirms diviem gadiem U-16 vecumā latvieši izcīnīja otro vietu meistarsacīkstēs. Šogad arī pārējām piecām jaunatnes izlasēm izdevās saglabāt vietu Eiropas čempionāta A divīzijā, vissekmīgāk nospēlējot U-18 meitenēm, kurām ceturtā vieta nākamgad ļaus piedalīties pasaules U-19 meistarsacīkstēs.Šodien tiks noskaidrotas medaļu ieguvējas Eiropas U-18 čempionātā. Plkst.19.45 finālā tiksies Lietuva un Francija, bet plkst.17.30 par bronzu spēkosies Vācija un Itālija.Latvijas juniori pagājušajā piektdienā čempionātu iesāka ar zaudējumu 50:62 Lietuvai, bet turpinājumā ar 71:70 pieveica Izraēlas vienaudžus, pēdējā minūtē divus tālmetienus iemetot vien 16 gadus vecajam Artūram Kurucam, bet grupas izšķirošajā mačā Latvijas jaunie basketbolisti ar 74:65 uzveica Bosniju un Hercegovinu, tomēr par diviem punktiem atpalika no iekļūšanas ceturtdaļfinālā.Latvija ieņēma trešo vietu C apakšgrupā, līdz ar to ceturtdaļfinālā par 9.-16.vietu tai bija jāspēkojas ar Slovēniju, kas zaudēja visos trijos D apakšgrupas mačos. Tomēr šai komandai Latvija piekāpās ar 70:86, bet pusfinālā par 13.-16.vietu ar 91:82 tika uzveikta Zviedrija.Tikmēr Horvātijas izlase apakšgrupu turnīru iesāka ar diviem zaudējumiem 62:74 un 78:84 attiecīgi Spānijai un Itālijai, bet pēc tam ar 78:77 tika uzveikta Zviedrija. Turpinājumā horvāti ar 69:71 piekāpās Turcijai, bet pēc tam ar 87:84 tika uzveikta Izraēla.Šim Eiropas čempionātam bija jānorisinās jau vasarā, taču drošības dēļ tas tika pārcelts uz decembri. Līdz ar to Latvijas izlasi šajā turnīrā nevarēja vest treneris Jānis Gailītis, bet komandu vadīja viņa palīgs "VEF Rīga" klubā Raimonds Feldmanis.Latvijas valstsvienībai šajā turnīrā nepalīdzēja tās potenciālais līderis Rodions Kurucs, kurš tikai nesen atgriezās laukumā Spānijas granda Barselonas "Lassa" otrās komandas sastāvā. Tāpat no kandidātu saraksta traumas dēļ tika svītrots Artūrs Banga.Latvijas izlase pirms Eiropas čempionāta aizvadīja tikai vienu pārbaudes spēli, kurā ar 57:68 piekāpās OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) pastarītei "Latvijas Universitāte".Latvijas junioru izlases sastāvā bija iekļauti septiņi basketbolisti, kuri 2014.gadā Rīgā izcīnīja sudraba medaļas Eiropas U16 čempionātā - Kristers Zoriks, Artūrs Strautiņš, Roberts Blumbergs, Kārlis Garoza, Nikolajs Zotovs, Niks Jansons un Roberts Dembskis.Treneris Feldmanis iepriekš bijis galvenā trenera asistents U-18 un U-20 izlasēs, kā arī darbojās treneru brigādē, kas gatavoja U-18 izlasi pagājušajā vasarā. Viņam palīdzēja Matīss Rožlapa un Bruno Kārlis, kuri arī iepriekš bijuši galvenā trenera asistenti dažādās Latvijas jaunatnes valstsvienībās.Pērn Latvijas U-18 izlase Eiropas čempionātā ieņēma desmito vietu, bet 2007. un 2010.gadā izcīnīja bronzas medaļas.Šogad ne tikai pirmoreiz vēsturē visas sešas Latvijas jaunatnes izlases piedalījās Eiropas čempionātā augstākajā divīzijā, bet arī U-17 basketbolistes Spānijā piedalījās pasaules meistarsacīkstēs, kur ieņēma desmito vietu.Tiesa, Latvijā šogad nenotika neviens Eiropas vai pasaules čempionāts basketbolā, kas valstī bija risinājušies kopš 2007.gada.Kristers Zoriks ("Saint Mary's", ASV), Nikolajs Zotovs, Niks Jansons, Maksims Hudins (visi - VEF skola), Dāvids Atelbauers ("Ogre"/"Kumho tyre-2"), Artūrs Kurucs (Vitorijas "Baskonia, Spānija), Edgars Kaufmanis ("Valmiera"/ORDO-2), Matīss Sīviņš ("Providence CCA", ASV), Artūrs Strautiņš (Redžio di Emīlijas "Grissin Bon", Itālija), Roberts Blumbergs ("GBA Sparta", Čehija), Kārlis Garoza ("Liepāja"/"Triobet"), Roberts Dembskis (LU/BS Rīga).