Marina no Muceniekiem: "Mums ielās pat nav apgaismojuma, taču bēgļiem ceļ arvien jaunas ēkas"

Portāls Kasjauns.lv viesojās Mucenieku ciemā arī 2016.gada sākumā. Jau tolaik iedzīvotāji bija neapmierināti ar Iekšlietu ministrijas plāniem būvēt Nelegālo imigrantu aizturēšanas centru blakus dzīvojamajām mājām. Pa kreisi – viena no pārbūvēšanai paredzētajām ēkam 2016.gada februārī, pa labi – būvdarbu norise 2016.gada 21.decembrī.

Patvēruma meklētājiem būvē jaunas ēkas

Ko saka Ropažu novada domē:

Dome organizēs sarunas ar iedzīvotājiem

Ropažu novada pašvaldība vēl martā solīja turpināt meklēt iespējas piesaistīt finanšu līdzekļus Mucenieku ciema infrastruktūras attīstībai. Dome informēja, ka aicinājusi atcerēties arī valsts iestādes par Mucenieku iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un nepasliktināšanu, sarunā ar Kasjauns.lv par teju vai gada laikā notikušo stāsta Marina.„Diemžēl neviens nav atcerējies, un finanšu līdzekļi nav piesaistīti. Kopš marta nav uzstādītas pat pašvaldības solītās novērošanas kameras, kuras būšot saslēgtas ar Valsts policijas kamerām. Nav nekādu pazīmju, ka vispār kaut kas tiek plānots,” atklāj Mucenieku iedzīvotāja.„Pašvaldība jau 20 gadus sola bērnudārzu Muceniekos. 2017. gada janvārī tiks atvērts bērnudārzs, taču tas būs domāts patvēruma meklētāju bērniem. Skaidrojumi – šo slēgta tipa iestādi būvēja, jo Muceniekos jau esot visa nepieciešamā infrastruktūra, tāpēc te būvēt ir lētāk,” pastāsta Marina.Bijuši arī solījumi sakārtot Mucenieku apkārtni, taču realitātē sakārtota esot vien teritorija aiz 2 metrus augstā patvēruma meklētāju centra žoga: „Mucenieku iedzīvotāji var caur to žogu vērot sakopto vidi un priecāties. Blakus tikmēr ir peļķes un dubļi. No pašvaldības gaidām vismaz apgaismojumu ciemā, ainavas labiekārtošanu un elementāru sakoptību, taču nekas nenotiek.”Muceniekos arī solīts izveidot multifunkcionālu centru ciema iedzīvotāju vajadzībām. Tā esot bijusi domāta kā kompensācija par nelegālo imigrantu aizturēšanas centra izveidi blakus dzīvojamajiem namiem un lielo patvēruma meklētāju skaitu. „Realitātē, kā informē Ropažu novada dome, šajā centrā, kas vēl nav izveidots, notiks integrācijas pasākumi patvēruma meklētājiem. Statistika norāda, ka lielākā daļa patvēruma pieprasījumu tiek noraidīti un cilvēkus izraida. Kāpēc vietējiem iedzīvotājiem jāintegrē un jāizklaidē šīs personas, ja lielāko daļu tāpat izraidīs?Vadoties pēc Marinas teiktā, situācija Muceniekos šobrīd ir šāda: papildu jau esošajam bēgļu centram tuvojas nobeigumam remontdarbi pie otras ēkas un jau notiek iekšdarbi nelegālo imigrantu aizturēšanas centra būvniecībā.„Toties Mucenieku vietējie iedzīvotāji - aptuveni 600 cilvēki - līdz šim ir dabūjuši vienu āra vingrošanas objektu. Ak jā, un 16.autobuss šad tad mēdz biežāk iebraukt ciematā. Tas arī viss,” drūmi pasmej Marina.Portāls Kasjauns.lv sazinājās ar Ropažu novada domi saistībā ar jautājumiem, kas nomāc gan Marinu Heniņu, gan arī viņas kaimiņus un Mucenieku iedzīvotājus kopumā. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem sagatavoja Ropažu novada domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča.Videokameras Mucenieku ciemā ieplānojušas uzstādīt gan Iekšlietu ministrijas struktūras, tām piederošo ēku un tuvākās apkārtnes novērošanai, gan Ropažu novada pašvaldības policija. Pašvaldības policija uztur regulāru sadarbību un komunikāciju ar Iekšlietu ministrijas pārstāvjiem šajā jautājumā un pašvaldības policija videokameras uzstādīs uzreiz pēc tam, kad Iekšlietu ministrija būs izlēmusi un skaidri norādījusi savu videokameru atrašanās vietas, lai nevajadzīgi un nelietderīgi neizmantotu pašvaldības līdzekļus un lai pašvaldības videokameru atrašanās vietas nepārklātos. Pašvaldība videokameras uzstādīs visās būtiskākajās publiskajās vietās, izvērtējot to nepieciešamību, kā arī lai nodrošinātu satiksmes drošības kontroli.2016. gadā, kad Ministru kabinets sēdē nolēma piešķirt nacionālā statusa nozīmi Aizturēto ārzemnieku centra izbūvei Mucenieku ciemā, pret to iebilda daļa Mucenieku iedzīvotāju. Kā kompensāciju iedzīvotājiem par šāda veida ēkas atrašanos ciemata centrā, Ministru prezidents Māris Kučinskis solīja ņemt vērā vietējo iedzīvotāju vajadzības un paredzēt finansējumu infrastruktūras uzlabošanai ciematā, tajā skaitā – videonovērošanas kameru uzstādīšanai, apgaismojuma izveidei ciematā un iekšpagalmos, kā arī atbalstu multifunkcionālā centra izveidei vietējiem iedzīvotājiem.Ropažu novada pašvaldība šobrīd, gatavojot pašvaldības 2017.gada budžetu, iedzīvotājiem dotos solījumus atgādinās gan Vides un aizsardzības reģionālajai ministrijai, kuras pārraudzībā ir pašvaldību lietas, gan Ministru kabinetam un Ministru prezidentam, taču vienlaikus pašvaldība aicina arī aktīvos Mucenieku ciema iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas par solījumiem atgādināt Valdības pārstāvjiem.Ropažu novada pašvaldībai šobrīd nav finansiālu iespēju izveidot, uzbūvēt un uzturēt vēl vienu pirmsskolas izglītības iestādi Muceniekos – pašvaldībai ir pirmsskolas izglītības iestāde Zaķumuižā un Ropažos, pamatizglītības apguves iespējas Zaķumuižā un Ropažos, vidējās izglītības apguves iespēja Ropažos, kā arī Mūzikas un mākslas skola Ropažos ar filiāli Zaķumuižā. Saviem iedzīvotājiem Muceniekos pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības apguves iespēju Zaķumuižas pamatskolā.Patvēruma meklētāju centrā tiks atvērta Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa patvēruma meklētāju bērniem, vienlaikus nodrošinot valstī obligāti noteikto patvēruma meklētāju bērnu piecgadīgo, sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai. Šīs grupas atvēršanu un darbības nodrošināšanu finansē valsts un Eiropas Savienība, nevis pašvaldība.Multifunkcionālais centrs iedzīvotājiem Muceniekos būs. Patvēruma meklētāju centram paplašinoties, Iekšlietu ministrija ir atvēlējusi plašas telpas Ropažu novada pašvaldībai multifunkcionālā centra izveidei iedzīvotājiem. Paredzēts, ka tas tiks atvērts iedzīvotājiem jaunā gada sākumā. Neskatoties uz to, ka multifunkcionālais centrs atradīsies Patvēruma meklētāju centra ēkas galā, centram būs atsevišķa ieeja un tas nebūs tieši savienots ar patvēruma meklētāju centru. Centrā piedāvātie pakalpojumi un aktivitātes būs paredzētas Mucenieku ciema iedzīvotājiem, tāpat kā tas ir citos novada ciemos, taču arī patvēruma meklētāji varēs apmeklēt centru un piedalīties tā aktivitātēs.Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus turpināt ar sevi interesējošajiem jautājumiem vērsties pašvaldībā: „Novembra beigās, decembra sākumā Ropažu novada pašvaldība visos lielākajos novada ciemos iedzīvotājus aicināja uz tikšanos ar Ropažu novada domes vadību un deputātiem, lai dotu iespēju uzdot sevi interesējošos jautājumus.”Ropažu novada domē informē, ka Muceniekos šādu tikšanos ar iedzīvotājiem pašvaldība organizēs 2017.gada sākumā, uzreiz pēc multifunkcionālā centra atvēršanas. Mucenieku iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdzi informācijai novada tīmekļa vietnē , kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ropažu Vēstis” un ar sevi interesējošajiem jautājumiem doties uz tikšanos ar domes vadību un deputātiem.