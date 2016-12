Kristaps Porziņģis spēlē pret "Suns"















































Nacionālās basketbola asociācija (NBA) un NBA Spēlētāju asociācija (NBPA) tuvākajā laikā gatavojas oficiāli noslēgt septiņu gadu kolektīvo līgumu, kas Ņujorkas "Knicks" komandā spēlējošo Porziņģi padarīs bagātāku jau pašreizējā debitanta kontrakta ietvaros.Pateicoties ienesīgākiem televīzijas translāciju līgumiem, basketbolisti jau no šīs vasaras varēja slēgt iespaidīgākus līgumus. Savukārt pēc jaunā kolektīvā līguma stāšanās spēkā Porziņģa trešās sezonas alga pieaugs par 15%, kamēr ceturtās sezonas - par 30%.Līdz ar to par nākamo sezonu Porziņģis 4,5 miljonu dolāru (4,3 miljonu eiro) vietā saņems 5,1 miljonus dolāru (4,9 miljonus eiro). Savukārt ceturtajā gadā latvieša plānotā alga 5,63 miljonu dolāru (5,4 miljonu eiro) vērtībā mainīsies jau uz 7,28 miljoniem dolāru (septiņiem miljoniem eiro)."Esmu nedaudz par šīm izmaiņām dzirdējis. Tas nav slikti, tomēr nekad nelieku naudu pirmajā vietā. Lai gan esmu priecīgs, ka līgā tiek ieguldīti lieli līdzekļi," pauda Porziņģis.Savukārt 2019.gadā Porziņģis pirmo reizi kļūs par brīvo aģentu, turklāt viņš, pateicoties veiksmīgam sniegumam, var tikt pie maksimālā apjoma līguma, kas būtu jau 195 miljoni dolāru (186 miljoni eiro) uz pieciem gadiem.Tiekot pie šāda līguma, Porziņģis būs izpildījis sava pašreizējā komandas biedra Derika Rouza izņēmumu, kura vārdā dēvē vienu no kolektīvā līguma punktiem. Lai tiktu pie šāda 195 miljonu līguma, latvietim sava debitanta kontrakta laikā (četros gados) divreiz jātiek iebalsotam NBA Visu zvaigžņu spēles sākuma pieciniekā un tikpat reižu jāiekļūst līgas simboliskajā izlasē vai jāiegūst turnīra vērtīgākā basketbolista balva.Pēc pašreizējiem nosacījumiem Porziņģis kā piekto sezonu uzsākošais basketbolists maksimālā līguma ietvaros pirmajā gadā saņemtu 21 miljonu dolāru (20 miljonus eiro), kamēr jaunais kolektīvais kontrakts viņam ļautu nopelnīt 27,5 miljonus dolāru (26,3 miljonus eiro). Tikmēr Derika Rouza punkta izpilde viņam ļautu iegūt vēl par 5% vairāk.Porziņģis šosezon 28 mačos vidēji iemetis 20,2 punktus un izcīnījis 7,7 atlēkušās bumbas, abos rādītājos būdams otrais labākais "Knicks" komandā.