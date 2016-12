Gobziņa koncerts "Paldies par kāju"





























































































































































































































































































Šovasar Roberts Gobziņš veselības problēmu dēļ bija spiests lūgt palīdzību – viņam bija nepieciešami līdzekļi, lai tiktu vaļā no sāpēm, ko radīja traumētās gūžas un citas kaites. Daļu naudas ļaudis saziedoja, un nu Roberts ir tik tālu atguvies, lai atkal spētu kāpt uz skatuves un radoši izpausties.Koncerts “Paldies par kāju” pulcēja skatītājiem teju pilnu Kongresa namu. Starp Gobziņa talanta cienītājiem bija pat Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis ar ģimeni, kā arī Roberta bijušie kolēģi no raidījuma “Zvaigznīšu brīdis” – Arnis Kundziņš un Jānis Strautnieks.Koncertā “Paldies par kāju” skanēja gan labās vecās, gan jaunā Gobziņa dziesmas. Uzstājās arī īpašie viesi. To vidū bija Normunds Pauniņš (vai zinājāt, ka Pauniņa populārā hita “Uzzīmē mani”, ko viņš izpilda duetā ar Andru Stafecku, vārdu autors ir Roberts Gobziņš!), kā arī komponists Normunds Rutkis, senā Roberta grupa “Los Amigos”, Andris Freidenfelds jeb Fredis un pat Jānis Šipkēvics juniors jeb Shipsea, kurš beidzot piepildīja savu sapni un uzstājās uz vienas skatuves kopā ar Gobziņu un Normundu Rutki, izpildot viņa smeldzīgo dziesmu “Krēslas sveiciens” jeb “Es sēdu ar domām par tevi”.No īpašajiem viesiem dažādu iemeslu dēļ diemžēl neieradās Ainārs Virga un UFO, tāpēc “Two Old Babies” vietā Fredis uzstājās, kā pats smēja - “Labvēlīgā Tipa” pirmsākumu samazinātajā sastāvā. Toties Fredis jokoja, ka viņš tomēr ir paņēmis Ufo līdzi, bet tikai “samazinātā izmērā”, un pasniedza Gobziņam rozā sivēnu - krājkasīti. Gobziņš šo dāvanu uzreiz novērtēja, sakot, ka “šīs mākslas darbs ir nepiepildīts”, bet Fredis, saprotot Roberta mājienu, palaida krājkasīti pa skatītāju zāli, lai “darbs tiktu piepildīts”.Šie un citi joki koncertā radīja patiešām humora pilnu atmosfēru, un Gobziņa talanta cienītāji nebija vīlušies – Roberts atgriezies uz pekām un atkal ir radošuma pilns. Turklāt viņš jau gatavojas nākamajam koncertam – “Ņem savu gultu un staigā”, kas iecerēts aprīlī, kad Gobziņš cer tik tālu atveseļoties, ka viņam vairs nebūs nepieciešama invaliditātes grupa.