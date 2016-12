Barišņikova vēstule Lībiņai-Egnerei:

"Ir liels gods rosināt Saeimai uzņemt Latvijas pilsonībā Mihailu Barišņikovu. Šim māksliniekam ir ievērojami nopelni, nesot Latvijas vārdu pasaulē un bagātinot mūsu valsts kultūru ar izciliem mākslas meistardarbiem," sacījusi Saeimas priekšsēdētājas biedre un lēmuma projekta iniciatore Inese Lībiņa-Egnere.Saeimas lēmuma projektu par Barišņikova uzņemšanu Latvijas pilsonībā parakstījuši visu sešu Saeimā pārstāvēto frakciju deputāti.Personu, kurai ir īpaši nopelni Latvijas labā, Latvijas pilsonībā var uzņemt tikai ar Saeimas lēmumu. Pirms Saeima lemj par Barišņikova uzņemšanu pilsonībā, lēmuma projekts vēl jāizskata Saeimas Pilsonības, migrācijas un saliedētības komisijā.„Paldies par Latvijas Republikas ielūgumu apsvērt Latvijas pilsonību. Ar lielu pazemību apsveru šo godpilno ielūgumu, un sniedzu sekojošu rakstu pilsonības pieprasīšanai.Mana personīgā vēsture un attiecības ar Latviju ir labi zināmas. Kaut gan es atstāju Latviju pirms vairāk nekā piecdesmit gadiem, es pavadīju savus pirmos sešpadsmit gadus tur, un tie veidojošie gadi ir bijuši pamats visām turpmākajām lietām manā dzīvē. Es tur, ne tikai ieguvu savu svarīgo agro izglītību, bet arī ievirzi uz mākslu, kas ļāva man atskārst manu nākotni kā māksliniekam. Es arvien esmu pateicīgs par šo ievirzi, un mana pateicība par to būs mūžīga.Mana bērnība Rīgā nebija visnotaļ viegla, jo biju krievu vecāku dēls. Īstenībā, mans tēvs bija sūtīts uz Latviju, lai valsti okupētu. Par spīti šim nepatīkamajam apstāklim, manī attīstījās stipra saite ar Latvijas tautu. Varbūt manas ģimenes pretrunīgā vieta tur ir tā, kas veicinājusi manu no sirds izjusto atbalstu latviešu aizstāvībai un valsts suverenitātei.Atstājis Latviju pirms vairāk nekā piecdesmit gadiem, lai nodotos studijām un dejotāja karjerai, es atgriezos apciemot Rīgu pirmo reizi 1998.gadā Tā reize man atgādināja manu lepno saistību ar šo zemi. Pēdējos trīs gadus mani ir mudinājuši rast atjaunotu un aktīvu saiti ar kultūras dzīvi Latvijā. 2015.gadā man bija liels pagodinājums, kad Kim un Rīgas birža izstādīja gleznu un zīmējumu klāstu, ko es biju savā mūžā sakrājis. Vēlāk tai paša gadā es izveidoju un uzstājos ļoti personiskas dabas teātra uzvedumā "Brodsky/Baryshnikov" ar Alvi Hermani un Jauno Rīgas teātri. Katrā šajā reizē es pārdzīvoju, ko nozīmē būt savienotam ar vietu, kur es spēru pirmos soļus kā cilvēks - kā arī pirmos soļus kā dejotājs. Rīga joprojām ir vieta, kur man rodas mākslinieciskā inspirācija. Mani uzmundrina tas, ka šī valsts tik sirsnīgi aicina mani piedalīties tās kultūrā.Ir liels pagodinājums būt izraudzītam kā loceklim Latvijas kulturālā un politiskā dzīvē. Mana cerība ir spēt visādos veidos veicināt latviešu progresu un cenšanos pēc visām cilvēktiesībām. Es jūtos patiesi pazemīgs saņemt šādu augstu pagodinājumu no Latvijas Republikas, un ja man piešķirs pilsonību, es to godāšu pašapzinīgi un ar lepnumu.Patiesā cieņā,Mikhails Barišņikovs”Barišņikovs dzimis 1948.gadā Rīgā. Pēc tam, kad jau bija uzsācis dejotāja karjeru ar Kirova baletu Ļeņingradā, viņš 1974.gadā nokļuva ASV, kur turpināja savu profesionālo karjeru.