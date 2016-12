Kas ir Gunita Kaņepe?



Manuprāt šī ir nominācijas "gada cietsirdība" cienīga bilde… pic.twitter.com/dPbQPsurAQ — Mareks Matisons™ (@marruciic) 22 декабря 2016 г.

Ilgi domāju, ko nominēt, bet te pēkšņi pati pieteicās mana gada Necilvēka balvai. Gunita Kaņepe. Māte nošauta, mazuļi atstāti bojāejai. pic.twitter.com/uTufl7eWoz — Dace Ruksane (@Ruksane) 22 декабря 2016 г.

Kaņepe portālā zem Medniekiem.lv ievietotās fotogrāfijas, kurā pašapmierināti pozē ar nošauto lūseni, ierakstījusi (Atstājam autores rakstības stilu – red.piez.): „Mans pirmais medījums ar pirmo un līdz šim vienīgo šāvienu pa zvēru kolektīvajās medībās Alūksnes pusē (Krievijas pierobežā)! Mastā bija ielengti lūšu mamma ar mazajiem! Mazie palika nenomedīti, bet lūsene nāca tieši man pretī...”Daudzi dzīvnieku un dabas draugi jautā: „Vai bija ētiski atstāt nenomedītus mazos lūsēnus, viņus nolemjot nāvei?” Pati medniece uz šo jautājumu izvairās atbildēt.Bijušais Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs Jānis Ozoliņš portālam Tvnet.lv sacījis, ka ar likumu nav aizliegts nomedīt tikai lūšu mammu. „Tas ir ētikas jautājums,” viņš norādīja. Viņš skaidroja – ja ir sniegs, tad šādos gadījumos var izsekot arī mazuļus, taču bezsniega apstākļos to nevar izdarīt un mazuļi aiziet bojā. Vienlaikus būtu nepieciešams aktualizēt sugu aizsardzības plānu, lai spriestu par to, kā rīkoties šādos gadījumos. Runājot par lūšu populāciju, Ozoliņš akcentēja, ka to Latvijā ir pietiekami, suga nav apdraudēta.Vienlaikus jāpiebilst, ka Kaņepe Alūksnes pusē ir pazīstams cilvēks. Viņa pirms četriem gadiem Alūksnes novada pašvaldības vēlēšanās startēja no Reformu partijas saraksta.Tikmēr sociālajos tīklos sievietei tiek pārmesta bezjūtība. Lūk, daži ieraksti: