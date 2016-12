Šodien sociālajā tīklā "Twitter" raisījās plaša diskusija par mednieces Gunitas Kaņepes, kas ir arī mežzine Alūksnes pusē, portālā "medniekiem.lv" ievietotu fotogrāfiju, kur viņa redzama kopā ar pašas nomedīto lūseni. "Mans pirmais medījums ar pirmo un līdz šim vienīgo šāvienu pa zvēru kolektīvajās medībās. Mastā bija ielenkti lūšu mamma ar mazajiem! Mazie palika nenomedīti, bet lūsene nāca tieši man pretī," teikts ierakstā.

Daudzi "tvitera" lietotāji uzskata, ka medniece rīkojusies nežēlīgi un neētiski, nogalinot mazo lūsēnu māti, lai gan lūšu medības Latvijā ir atļautas.

"No likumdošanas viedokļa nav nekas pārkāpts, jo sezona ir sākta, un licences neparedz atsevišķas atļaujas lūša vai lūsenes medībām. Arī no bioloģijas viedokļa nav nekas traģisks, jo lūsēni ir pietiekami paaugušies, lai spētu izdzīvot. Agrāk, kad medības bija atļautas jau no 1.oktobra, tad gan lūsēni būtu vēl pārāk mazi, bet tagad tiem nebūs problēmu izaugt, turklāt šogad nav dziļa sniega un nav problēmu ar barības atrašanu," sacīja Baumanis.

Vienlaikus viņš norādīja, ka mednieces rīcība, akcentējot, ka bija ielenkta ne tikai māte, bet arī mazuļi, ir bijusi ļoti neētiska no vairākiem aspektiem.



"Nerakstīts mednieku likums saka - ja nāk vairāki dzīvnieki, šauj mazāko. Ja šinī gadījumā būtu nošauts lūšu kaķēns, māte būtu palikusi dzīva un nākamgad būtu jaunā paaudze. Mazie kaķēni tik un tā bieži iet bojā. Tas ir dabas likums," sacīja mednieks.

"Turklāt bija neētiski publicēt bildi un lielīties ar medījumu, jo sabiedrība jau tāpat medības uztver neviennozīmīgi. Šāda lielība pilnīgi bija nevietā," piebilda Baumanis.

Kā ziņots, jaunā lūšu medību sezona sākās 1.decembrī un turpināsies līdz nākamā gada 31.martam. Pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms šajā sezonā ir 150 dzīvnieku. Arī iepriekšējā medību sezonā limits bija 150, lai gan tika nomedīti 147 lūši.



LETA/Foto: Ieva Čīka/LETA