Vietējā raidorganizācija rbb ceturtdienas vakarā publicēja attēlus, kas uzņemti ar videonovērošanas kamerām. Tajos Amri redzams pie mošejas, kas atrodas aptuveni četrus kilometrus no uzbrukuma vietas.

Policija uzskata, ka Amri vadīja kravas mašīnu, kas ietriecās Ziemassvētku tirdziņā, nogalinot 12 cilvēkus un ievainojot vairākus desmitus.

Kravas mašīna izbrauca no vietas, kas atrodas netālu no minētās mošejas. Mošeju vada salafisti, kas to dēvē par teroristu grupējuma "Islāma valsts" sekotāju mošeju Berlīnē.

Avoti drošības dienestos ziņu aģentūrai DPA atklāja, ka policija ceturtdien pārmeklējusi vairākas ēkas, tostarp šo mošeju. "Islāma valsts" uzņēmās atbildību par Berlīnē notikušo uzbrukumu, un laikraksts "The New York Times" vēstīja, ka Amri vismaz vienreiz sazinājies ar grupējuma locekļiem.

Izmeklētāji uzskata, ka Amri, kurš iepriekš tika novērots aizdomās par plāniem nozagt naudu automātiska ieroča iegādei, joprojām slēpjas Berlīnē, ziņo laikraksts "Tagesspiegel". Kāda aculiecinieka stāstītais liecina, ka Amri uzbrukumā nopietni savainojis seju, kam būtu nepieciešama ārstēšana.





Par Berlīnes slaktiņu meklētais tunisietis pēc uzbrukuma nofilmēts pie mošejas.

Vācijas iekšlietu ministrs Tomass de Mezjērs ceturtdien paziņoja, ka Berlīnes slaktiņā izmantotās kravas automašīnas kabīnes iekšienē atrastie pirkstu nospiedumi pieder Amri, un ir maz šaubu, ka tieši viņš vadījis šo automašīnu.

Saskaņā ar rrb ziņoto, Amri atstājis automašīnā arī savu mobilo telefonu, maku un dokumentus.





Tikmēr Dīsburgā, Vācijas rietumos, piektdien aizdomās par terorakta plānošanu aizturēti divi kosoviešu brāļi.

Pastāv aizdomas, ka viņi plānojuši uzbrukumu iepirkšanās centram "Centro" Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes Oberhauzenes pilsētā. Tas ir lielākais tirdzniecības centrs tajā pusē.

Neilgi pirms paziņojuma par abu vīriešu aizturēšanu policija ceturtdienas vakarā bija veikusi bruņotu operāciju šajā iepirkšanās centrā, kura ilga vairākas stundas. Drošība tika pastiprināta arī centram kaimiņos esošā Ziemassvētku tirdziņā.

Pagaidām nekas neliecina, ka šis gadījums būtu saistīts ar Berlīnes uzbrukumu.



Berlīnē kravas automašīna ietriekusies cilvēku pūlī



























































































































































































































































































































158 attēli

Rīts pēc traģēdijas tirdziņā Berlīnē

































































































































































81 attēli



LETA/Foto: Ekrānuzņēmums