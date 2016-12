Rīts pēc traģēdijas tirdziņā Berlīnē

































































































































































Berlīnē kravas automašīna ietriekusies cilvēku pūlī



























































































































































































































































































































Amatpersonas apgalvo, ka kravas mašīnas iekšpusē atrasti pirkstu nospiedumi, kas apliecina, ka pie stūres bijis Aniss Amri. Policijai veikusi jau vairākus reidus, bet līdz šim nav izdevies viņu atrast. Policija uzskata, ka Amri ir bruņots un bīstams.Jau ziņots, ka tunisietis Aniss Amri, kurš tiek turēts aizdomās par slaktiņa sarīkošanu Berlīnes Ziemassvētku tirdziņā, astoņas stundas pēc uzbrukuma nofilmēts mošejā, kur mēdz pulcēties islāmistu ekstrēmisti.Kravas mašīna izbrauca no vietas, kas atrodas netālu no minētās mošejas. Mošeju vada salafisti, kas to dēvē par teroristu grupējuma "Islāma valsts" sekotāju mošeju Berlīnē.Avoti drošības dienestos ziņu aģentūrai DPA atklāja, ka policija ceturtdien pārmeklējusi vairākas ēkas, tostarp šo mošeju. "Islāma valsts" uzņēmās atbildību par Berlīnē notikušo uzbrukumu, un laikraksts "The New York Times" vēstīja, ka Amri vismaz vienreiz sazinājies ar grupējuma locekļiem.Izmeklētāji uzskata, ka Amri, kurš iepriekš tika novērots aizdomās par plāniem nozagt naudu automātiska ieroča iegādei, joprojām slēpjas Berlīnē, ziņo laikraksts "Tagesspiegel". Kāda aculiecinieka stāstītais liecina, ka Amri uzbrukumā nopietni savainojis seju, kam būtu nepieciešama ārstēšana.