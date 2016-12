Gudļevskis noskatās uz "Lightning" uzvaru un gaida savu iespēju; Girgensonam kārtējais zaudējums

"Sabres" savā laukumā cieta neveiksmi pret "Hurricanes" ar 1:3 (0:2, 0:0, 1:1), piedzīvojot jau trešo neveiksmi pēc kārtas.Abas vienības tikās arī svētdien, kad "Sabres" viesos zaudēja pēcspēles metienos ar 1:2.Karolīnas komanda pēc Džefa Skinera un Džastina Folka metieniem pirmajā trešdaļā panāca 2:0, taču trešajā periodā spēles 46.minūtē "Sabres" vienus vārtus pēc Jūhana Lāšona metiena atspēlēja. Tomēr izglābties Bufalo komanda nespēja, jo beigās nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, taču "Hurricanes" šīs sezonas somu debitants Sebastjans Aho raidīja ripu tukšā pretinieku cietoksnī.Girgensons spēlēja 13 minūtes un trīs sekundes, pa vārtiem nemeta, izdarīja vienu spēka paņēmienu un uzvarēja vienā no diviem iemetieniem, maču beidzot ar neitrālu lietderības rādītāju. Pirmajā periodā pret viņu tika pārkāpti noteikumi, taču "Sabres" skaitlisko vairākumu nerealizēja.Latvijas hokejists pēdējās septiņās spēlēs nav ticis pie rezultativitātes punktiem, bet šosezon 32 spēlēs guvis divus vārtus un veicis trīs rezultatīvas piespēles, iekrājot negatīvu lietderības koeficientu -4.Tikmēr citā spēlē Tampabejas "Lightning" mājās ar 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) pārspēja Sentluisas "Blues", bet mājinieku vārtus sargāja Andrejs Vasiļevskis, kamēr Gudļevskis pirmo reizi šosezon tika pieteikts NHL cīņai, paliekot uz rezervistu soliņa.LETA jau ziņoja, ka otrdien ķermeņa lejasdaļas traumu guva "Lightning" pamatvārtsargs Bens Bišops, kurš nevarēs spēlēt 3-4 nedēļas, tāpēc no fārmkluba Sirakjūsas "Crunch", kas spēlē Amerikas Hokeja līgā (AHL), tika izsaukts Gudļevskis."Lightning" spēli sāka neveiksmīgi, jo pirmajā trešdaļā 30 sekunžu laikā ielaida divus vārtus, taču cīņas otrajā daļā atspēlējās, bet noslēdzošajā mača daļā iemeta trīs ripas un tika pie uzvaras.Vasiļevskis atvairīja 21 no 23 metieniem. Džonatans Druēns guva divus vārtus un izdarīja rezultatīvu piespēli, bet Viktors Hedmans trīs reizes asistēja partneriem."Lightning" komandā šobrīd ir virkne savainoto spēlētāju, jo traumu dēļ bez Bišopa nevar spēlēt arī Stīvens Stemkoss, Ņikita Kučerovs, Ondržejs Palāts un Raiens Kelehens."Lightning" nākamo spēli aizvadīs jau piektdien, kad viesos tiksies ar Vašingtonas "Capitals", tāpēc nav izslēgts, ka iespēja tiks dota arī Gudļevskim.Viņš savā karjerā piedalījies divās NHL regulārā čempionāta spēlēs un divos mačos Stenlija kausa izcīņā, bet iepriekšējo reizi pasaules spēcīgākajā līgā laukumā izgāja pērn oktobrī, kad "Lightning" pagarinājumā ar 0:1 zaudēja Čikāgas "Blackhawks".Latvietis šosezon 14 AHL spēlēs vidēji ielaidis 2,89 vārtus un atvairījis 88,4% metienu, zaudējot pirmā vārtsarga lomu, jo otrs "Crunch" vārtsargs Edams Vilkokss demonstrējis stabilāku sniegumu, 16 spēlēs caurmērā ielaižot 2,30 ripas un atvairot 91,6% metienu. Tiesa, Vilkoksam nav NHL pieredzes.NHL kopvērtējumā "Lightning" ar 37 punktiem 34 spēlēs ir Austrumu konferences devītajā vietā, bet "Sabres" 32 spēlēs tikusi pie 32 punktiem, kas tai dod 14.vietu 16 klubu konkurencē.Savukārt Atlantijas divīzijā Tampabejas vienība ir ceturtā, bet Bufalo komanda ieņem septīto pozīciju starp astoņām komandām.Nākamajā mačā "Sabres" piektdien viesos tiksies ar Ņujorkas "Islanders".