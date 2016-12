Papildināts atlaižu piedāvājums "Rīdzinieka kartes" īpašniekiem

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Atlaižu klāsts ir papildināts ar žalūziju izgatavošanas uzņēmumā SIA “Osval un ko” un “Photorent” foto tehnikas un profesionālā aprīkojuma nomas piedāvājumu. Atlaides saņemšanai “Rīdzinieka karte” ir jāreģistrē vai jāuzrāda iestādes darbiniekam atkarībā no atlaižu sniedzēja prasībām. Plašāk par piedāvātajām atlaidēm var lasīt “Rīdzinieka kartes” mājaslapā www.ridziniekakarte.lv vai konkrētā atlaižu sniedzēja mājaslapā.“Rīdzinieka kartes” īpašniekiem līdz šim bija iespēja izmantot atlaides “Rīgas 1.slimnīcā”, “Rīgas 2.slimnīcā”, “Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā”, “Rīgas Dzemdību namā”, “Mēness aptiekā”, “Veselības centru apvienībā”, kā arī sanatorijā “Jantarnij bereg”. Tāpat no 1. jūlija “Rīdzinieka karšu” īpašnieki var ar atlaidi iegādāties stundas biļeti sabiedriskajā transportā un apmaksāt autostāvvietas pakalpojumus B, C un D zonās ar 20% atlaidi.Lai saņemtu “Rīdzinieka karti”, personai jābūt deklarētai Rīgas pilsētā, vai arī tai ir jābūt īpašumam pilsētā. Pieteikšanos var veikt elektroniski mājaslapā www.rigassatiksme.lv sadaļā “Biļetes”, tad “E-talonu veidi” un “Rīdzinieka karte”. Tāpat karti var noformēt arī jebkurā no “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centriem.Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājaslapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”, „draugiem.lv”.