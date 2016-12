Lūsis: skandālā par nomedīto lūseni esot noklusēts kāds svarīgs fakts

"Medībās ir gan rakstiski, gan nerakstīti likumi - medību ētika. VMD kompetencē nav vērtēt medību ētikas jautājumus, bet, lai izdarītu secinājumus un paustu savu viedokli, ir jāzina lietas faktiskie apstākļi. Konkrētajā gadījumā medībās ar dzinējiem masta dzīšanas laikā medniekam atļautajā šaušanas sektorā iznāca viens lūsis, pret kuru tika izdarīts nāvējošs šāviens," norādīja valsts galvenais mednieks.

"Tomēr mums visiem būtu jāpadomā, kādas bildes, ar kādiem aprakstiem publicējam," viņš piebilda.

Tāpat VMD pārstāvis norādīja, ka līdz šim no medību sezonā pieļaujamā lūšu skaita - 150 - nomedīti 32 lūši.

Tāpat VMD pārstāvis sacīja, ka viens no svarīgiem medījamo dzīvnieku medīšanas termiņu pamatojumiem ir konkrētās sugas bioloģija, lai saudzēšanas laiks pēc iespējas saskanētu ar mazuļu dzemdēšanu un to laiku, kad mazuļi bez mātes palīdzības izdzīvot nespētu. Tieši šis apstāklis arī ir noteicošais lūšu medību sezonas sākumam - 1.decembris, un šā gada lūši ir pietiekami fiziski attīstīti, lai spētu patstāvīgi izdzīvot. Latvijā lūšu populācijai ir stabila ar pieaugošu tendenci ilgtermiņā un viens no faktoriem, kas šo stāvokli nodrošina, ir medības, norādīja VMD pārstāvis.

Kā ziņots, vakar sociālajā tīklā "Twitter" raisījās plaša diskusija par mednieces Gunitas Kaņepes portālā "medniekiem.lv" ievietotu fotogrāfiju, kur viņa redzama kopā ar pašas nomedīto lūseni. "Mans pirmais medījums ar pirmo un līdz šim vienīgo šāvienu pa zvēru kolektīvajās medībās. Mastā bija ielenkti lūšu mamma ar mazajiem! Mazie palika nenomedīti, bet lūsene nāca tieši man pretī," teikts ierakstā.

Daudzi "tvitera" lietotāji uzskata, ka medniece rīkojusies nežēlīgi un neētiski, nogalinot mazo lūsēnu māti, lai gan lūšu medības Latvijā ir atļautas.

Savukārt Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis atzina, ka medniekiem vienmēr jāievēro nerakstīts medību ētikas likums - ja nāk vairāki dzīvnieki, šauj mazāko. "Ja šinī gadījumā būtu nošauts lūšu kaķēns, māte būtu palikusi dzīva un nākamgad būtu jaunā paaudze. Mazie kaķēni tik un tā bieži iet bojā. Tas ir dabas likums, Turklāt bija neētiski publicēt bildi un lielīties ar medījumu, jo sabiedrība jau tāpat medības uztver neviennozīmīgi," sacīja mednieks.

Kā ziņots, jaunā lūšu medību sezona sākās 1.decembrī un turpināsies līdz nākamā gada 31.martam. Pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms šajā sezonā ir 150 dzīvnieku. Arī iepriekšējā medību sezonā limits bija 150, lai gan tika nomedīti 147 lūši.