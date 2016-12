Latvijas U-18 basketbola izlases līderis Strautiņš aizvadījis individuāli spožu Eiropas čempionātu

LETA jau ziņoja, ka Latvijas U-18 izlase turnīrā ieņēma 13.pozīciju, saglabājot vietu A divīzijā arī uz nākamo gadu.Strautiņš sešās spēlēs vidēji iemeta 18,7 punktus, kamēr par rezultatīvāko kļuva Džanans Musa no Bosnijas un Hercegovinas ar 20,2 punktiem spēlē.Savukārt cīņā pie groziem Strautiņš vidēji mačā ieguva 10,3 bumbas, kamēr otrais šajā rādītājā bija Tads Sedekerskis no Lietuvas ar 10,2 bumbām.Strautiņš piecas no sešām spēlēm noslēdza ar "double-double" un pēc šī rādītāja bija pārliecinoši labākais.Tikmēr piektais rezultatīvāko spēlētāju sarakstā palika Roberts Blumbergs, kurš vidēji mačā guva 16,5 punktus, bet labāko bumbu savācēju konkurencē viņš bija ceturtais, ar 9,8 atlēkušajām bumbām. Blumbergs bija otrs precīzākais metējs turnīrā, jo no spēles realizēja 55% metienu. Vidēji mačā viņš tika pie 21,7 efektivitātes punktiem, šajā rādītājā kļūdams par labāko čempionātā.Labāko piespēlētāju konkurencē ceturto vietu ieņēma Kristers Zoriks, kurš vidēji mačā partneriem asistēja 5,2 reizes, bet labākais ar 5,7 piespēlēm bija lietuvietis Arns Velička. Zoriks katrā mačā nospēlēja vismaz 36 minūtes un 30 sekundes, kas bija ilgākais laiks starp visiem čempionāta dalībniekiem.Savukārt komandu vērtējumā Latvijas izlase šajā čempionātā ar vidēji spēlē gūtiem 74,3 punktiem bija piektā rezultatīvākā, kamēr līdere Izraēla caurmērā pamanījās iemest 82,8 punktus. Tikmēr bloķētajos metienos (3,2 ik spēlē), piespēlēs (14,8) un atlēkušajās bumbās (40,7) Latvija palika attiecīgi ceturtajā, desmitajā un 12.vietā.Latvijas juniori pagājušajā piektdienā čempionātu iesāka ar zaudējumu 50:62 Lietuvai, bet turpinājumā ar 71:70 pieveica Izraēlas vienaudžus, pēdējā minūtē divus tālmetienus iemetot vien 16 gadus vecajam Artūram Kurucam, bet grupas izšķirošajā mačā Latvijas jaunie basketbolisti ar 74:65 uzveica Bosniju un Hercegovinu, tomēr par diviem punktiem atpalika no iekļūšanas ceturtdaļfinālā.Latvija ieņēma trešo vietu C apakšgrupā, līdz ar to ceturtdaļfinālā par 9.-16.vietu tai bija jāspēkojas ar Slovēniju, kas zaudēja visos trijos D apakšgrupas mačos. Tomēr šai komandai Latvija piekāpās ar 70:86, bet pusfinālā par 13.-16.vietu ar 91:82 tika uzveikta Zviedrija. Savukārt cīņā par 13.vietu, kuras uzvarētāji nodrošināja palikšanu augstākajā divīzijā, Latvija ceturtdien ar 90:76 pārspēja Horvātiju.Pirms diviem gadiem šī vecuma basketbolisti U-16 čempionātā ieguva sudraba godalgas, finālā piekāpjoties Francijai.Līdz ar to nākamgad otro gadu pēc kārtas visas Latvijas jauniešu izlases atkal spēlēs Eiropas čempionāta A divīzijā.Šim Eiropas čempionātam bija jānorisinās jau vasarā, taču drošības dēļ tas tika pārcelts uz decembri. Līdz ar to Latvijas izlasi šajā turnīrā nevarēja vest treneris Jānis Gailītis, bet komandu vadīja viņa palīgs "VEF Rīga" klubā Raimonds Feldmanis.Pērn Latvijas U-18 izlase Eiropas čempionātā ieņēma desmito vietu, bet 2007. un 2010.gadā izcīnīja bronzas medaļas.Par Eiropas čempioni junioriem kļuva Francija, kas finālā ar 75:68 uzvarēja Lietuvu. Zīmīgi, ka šī vecuma Francijas izlase uzvarēja arī Rīgā pirms diviem gadiem notikušajā Eiropas kadetu čempionātā.Savukārt par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Franks Ntilikina, kurš finālā pamanījās gūt 31 punktu, turklāt grozā raidīja septiņus no desmit tālmetieniem.Tikmēr simboliskajā izlasē bez Ntilikina tika iebalsots arī viņa komandas biedrs Seku Dumbuja, kā arī lietuvietis Sedekerskis, itālis Davids Moreti un Isaija Hartenšteins no Vācijas izlases.