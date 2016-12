Latvijas Mākslas akadēmijā notiek "Jarmarka"

Četras dienas notika Ziemassvētku senioru un personu ar invaliditāti labdarības gadatirgus Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā Tajā piedalījās vairāk nekā simts amatnieku no visiem Latvijas reģioniem.No 14. līdz pat 30. decembrim.. Invalīdu un mazturīgo senioru atbalsta fonds organizē invalīdu rokdarbu tirdziņu tirdzniecības centrā “Domina”.„Īstenībā tas ir tāds socializācijas projekts, kur paši invalīdi piedāvās savus izstrādājumus. Tātad varēs ar viņiem tikties, parunāties, iepazīties,” saka fonda vadītāja Aina Giptere.No šodienas divu nedēļu garumā tirdzniecības centrā "Domina Shopping" notiks "Rokdarbnieku-invalīdu Ziemassvētku tirdziņš", aģentūru LETA informēja Invalīdu un mazturīgo senioru atbalsta fonda vadītāja Aina Giptere.Tirdziņš darbosies līdz 30.decembrim un tajā šogad būs iespēja piedalīties jau 46 rokdarbniekiem no Olaines, Talsiem, Cēsīm, Jēkabpils, Dobeles, Alūksnes, Apes, Ķekavas, Babītes, Ropažiem, Kokneses, Ādažiem un Rīgas.Kā stāstīja Giptere, rokdarbnieki ir sarūpējuši ar rokām un mīlestību darinātas dāvanas, kas būs pa kabatai ikvienam. Iegādājoties dāvanas ikvienam ir iespēja šiem cilvēkiem sniegt nepieciešamo materiālo atbalstu."Jarmarka" vienlaicīgi ir gan gadatirgus, gan izstāde un labdarības akcija, kas studentiem sniedz iespēju savus darbus izrādīt plašākai auditorijai, iegūstot papildu ienākumus un daļu nopelnītā ziedojot Latvijas Mākslas akadēmijas telpu atjaunošanai. Savukārt apmeklētājiem tā ļauj iegādāties oriģinālus mākslas darbus, kuru vērtība ar gadiem tikai pieaugs – vides un interjera objektus, gleznas un traukus, tērpus, tēlniecības, stikla un grafikas darbus, rotas un citus mākslas priekšmetus."Jarmarka" tiek organizēta jau četrpadsmito reizi, un šogad tās sauklis ir Māksla = sirdslieta. Tā notiek no 15. līdz 30. decembrim.