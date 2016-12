Kaulainās nežēlīgā pļauja. Šogad mirušās slavenības

Atvadas no pasaules apceļotāja Jāņa Vaišļas





























































































































































































Nesagaidījis sirds donoru, 9. janvārī nomira ceļotājs un radošā personība Jānis Vaišļa. Viņam bija tikai 46 gadi.„Es gribu ātrāk nomirt,” trīs dienas pirms nāves atklāja slimības un sāpju nomocītais rokenrola karalis Pits Andersons. Nāve 70 gadu veco mūziķi paņēma 20. janvārī, bet zemes klēpī viņš tika guldīts 23. janvārī.Latvijas slavenākais iluzionists Genādijs Paļčevskis aizsaulē aizgāja 2. februārī. Pēc pusotru gadu ilgas cīņas ar siekalu dziedzeru vēzi.Pēc smagas slimības 22. aprīlī 73 gadu vecumā aprāvās estrādes dziedātāja Ojāra Grinberga mūžs. Atvadoties no viņa, kolēģi teica, ka aizgājis foršs puika – bezgala sirsnīgs un dzīvespriecīgs draugs.Gaismu mākslinieks Igors Kapustins viņsaulē tika aizsaukts 20. maijā 43 gadu vecumā. Respektējot viņa vēlmi, bēres netika rīkotas – gaismotāju kremēja, un viņa ģimene no jahtas pelnus izkaisīja Baltijas jūrā.Dziedošās Riču ģimenes pārstāvja Kaspara Sunīša dzīvība pēkšņi aprāvās 28. jūnijā tikai 29 gadu vecumā. Tikai pēc nāves atklājās, ka Kasparam bijusi sirds kaite, par kuru viņš neko nenojauta.Aģentūras „Mis Latvija” direktores Intas Fogeles sirds 59 gadu vecumā stāja pukstēt 20. jūlijā. Viņas nāve izraisīja kriminālromānu cienīgus notikumus un daudzas, pat visneticamākās runas.26. augustā 57 gadu vecumā no dzīves šķīrās skandalozais uzņēmējs, atjaunotās Latvijas sākumposma biznesa lauva Armands Stendzenieks, kuru uzņēmēju vidū mēdza dēvēt par Napoleonu.Vairāki simti ļaužu 7. oktobrī Rīgas krematorijā atvadījās no populārā sporta žurnālista Artura Vaidera, kas pēc smagas slimības nomira 3. oktobrī 61 gada vecumā.17. decembrī Sanktpēterburgā 59. gadu vecumā mūžībā aizgāja Latvijas Universitātes pasniedzējs, jurists un uzņēmējs Henrijs Buks-Vaivads.